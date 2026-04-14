Ruta Amazónica a Machu Picchu vuelve a cerrar por deslizamiento en Cusco: rocas bloquean vía clave en Santa María–Santa Teresa

Derrumbe en el km 16+740 (Urpipata) cubre completamente la carretera Santa María–Santa Teresa.

Ruta Amazónica de Machu Picchu está cerrada nuevamente tras deslizamiento de gran magnitud. La vía Santa María–Santa Teresa, en la provincia cusqueña de La Convención, quedó bloqueada luego de un desprendimiento de rocas y tierra registrado la tarde del lunes 13 de abril, en un contexto de lluvias persistentes en la región.

El evento afectó uno de los accesos utilizados por visitantes y población local para llegar a la zona de influencia del parque arqueológico de Machu Picchu. La interrupción del tránsito expone la fragilidad de las rutas alternas en temporadas de precipitaciones, en especial en sectores de alta pendiente y suelos inestables.

La situación ocurre en días marcados por condiciones climáticas adversas en el departamento del Cusco, donde la variabilidad del clima y la intensidad de las lluvias elevan el riesgo de emergencias. Este escenario coincide con jornadas recientes en las que también se reportaron huaicos en distintos distritos de La Convención.

Deslizamiento bloquea completamente la vía en Urpipata

Ruta alternativa utilizada por turistas y población queda inhabilitada.

El desprendimiento se produjo en el kilómetro 16+740, en el sector conocido como Urpipata. En ese punto, grandes volúmenes de roca, tierra y escombros cubrieron ambos carriles de la carretera y se extendieron a lo largo de varios metros, lo que impide el paso de vehículos y peatones.

Conductores de transporte de carga, unidades turísticas y pasajeros permanecen varados a ambos lados del tramo afectado. Algunos peatones intentan cruzar el área del deslizamiento pese al riesgo, lo que motivó advertencias desde la localidad. Autoridades y pobladores exhortaron a evitar el tránsito por la zona debido a la inestabilidad del terreno, donde continúan desprendimientos de material.

La carretera Santa María–Santa Teresa forma parte de un corredor de aproximadamente 31 kilómetros. En la actualidad, esta vía se encuentra en ejecución por la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Perú, proyecto que busca mejorar la conectividad para más de 19 mil habitantes de los distritos de Maranura, Santa Teresa y Machu Picchu.

Vehículos detenidos en ambos lados y peatones expuestos a nuevos desprendimientos.

Lluvias intensas agravan riesgos en la región

Las condiciones meteorológicas del 13 de abril reflejaron un escenario propicio para este tipo de emergencias. Se estimó una probabilidad de lluvia del 21% durante el día, con una temperatura máxima de 21 °C y mínima de 7 °C. La nubosidad alcanzó el 79%, mientras que en horas de la noche la probabilidad de precipitaciones subió al 66%.

El departamento del Cusco presenta una diversidad climática notable, con hasta 16 tipos de clima. Predomina un patrón templado con lluvias frecuentes y niveles variables de humedad, en especial en zonas del norte, donde se ubica la ciudad de Cusco. Estas características favorecen la saturación de suelos y la ocurrencia de deslizamientos.

Huaicos complican acceso a centros de votación

En paralelo, lluvias registradas en la provincia de La Convención afectaron el tránsito vehicular en vísperas de las elecciones del 12 de abril. Según información difundida por Canal N, los distritos de Manitea y Villa Virgen presentan los mayores daños.

En Manitea, los huaicos arrasaron parte de la plataforma vial, lo que impide el paso de todo tipo de vehículos, incluidos aquellos que trasladaban a efectivos de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia, soldados de la 33ª Brigada de Infantería descendieron de las unidades y continuaron a pie con su equipamiento para llegar a los centros de votación asignados.

El material electoral llegó a destino, de acuerdo con los reportes disponibles. Sin embargo, persiste la preocupación por el desplazamiento de los electores, quienes enfrentan rutas dañadas o bloqueadas. En varios casos, la única alternativa consiste en caminar largos tramos para cumplir con el proceso electoral.