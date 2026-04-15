Voto en blanco ocuparía el cuarto lugar si tuviera un puesto en el conteo de votos de la ONPE

Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

En las elecciones generales celebradas el 12 de abril en Perú, el detalle de los resultados al 80,425 % de actas contabilizadas revela que el voto en blanco se posicionaría como la cuarta opción más elegida por la ciudadanía si figurara en el listado oficial. De acuerdo con la información difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), esta alternativa suma 1.824.630 sufragios emitidos, superando a la mayoría de los candidatos y partidos en competencia.

Según el reporte publicado por la ONPE, el primer lugar lo ocupa la fórmula encabezada por Keiko Fujimori con 16,883 % de los votos válidos, seguida por Rafael López Aliaga con 12,480 % y Jorge Nieto con 11,611 %.

En cuarto lugar, si se considerara el voto en blanco como una candidatura, se ubicaría con 11,008 %, cifra que corresponde a casi dos millones de votos emitidos, superando a figuras como Roberto Sánchez (10,831 %), Ricardo Belmont (10,063 %), Carlos Álvarez (8,017 %) y Alfonso López Chau (7,527 %), quienes eran favoritos en las encuestas para pasar a la segunda vuelta.

Los resultados parciales del conteo de votos al 80.425% para la Elección de Fórmula Presidencial en Perú, destacando a los principales candidatos. (ONPE)

Actas contabilizadas y avance del escrutinio

La ONPE detalla que, al corte de 80,657 % de actas procesadas, se han contabilizado 92.766 actas, mientras que 2,674 % han sido derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) y 16,901 % permanecen pendientes de escrutinio. Este avance parcial muestra una tendencia clara en la distribución del voto y permite observar el peso que tiene esta opción dentro del electorado peruano.

En el desglose de los resultados, el voto en blanco aparece con una barra de magnitud similar a la de los partidos que disputan el segundo lugar. El resultado evidencia que una cantidad significativa de peruanos optó por no elegir a ningún candidato en la primera vuelta presidencial, fenómeno que suele interpretarse como una señal de descontento, desconfianza hacia las alternativas políticas o preferencia por la neutralidad electoral.

Esta modalidad de sufragio se consigna cuando el elector entrega su cédula sin marcar ninguna opción o deja en blanco la casilla asignada a la elección de candidato. Según la normativa electoral peruana, el sufragio en blanco se contabiliza por separado de los votos nulos y válidos, y no influye directamente en la asignación de escaños ni en el pase de los postulantes a la segunda vuelta.

La ONPE continúa el procesamiento de actas hasta alcanzar el 100 % del escrutinio. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Votos nulos y representatividad electoral

Según el mismo reporte de la ONPE, los votos nulos suman 801.465, lo que representa 4,835 % del total. La suma de votos en blanco y nulos supera el 15 % del total, en una jornada que contó con la participación de 16.577.389 electores.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales continuará procesando el resto de actas, incluidas aquellas pendientes y las enviadas al Jurado Electoral Especial, hasta que se alcance el 100 % del escrutinio y se oficialicen los resultados. Este escenario deja abierta la posibilidad de variaciones en los porcentajes, aunque la tendencia muestra que el voto en blanco mantendrá su posición como una de las opciones más marcadas en la jornada electoral de 2026.