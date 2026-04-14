Rebeca Escribens aconseja ayuda psicológica urgente para Gustavo Salcedo en medio del escándalo con Maju Mantilla y María Pía Vallejos

Rebeca Escribens califica de urgente la ayuda psicológica para Gustavo Salcedo en medio de la exposición mediática. (Instagram Rebeca Escribens / Gustavo Salcedo)

El triángulo amoroso entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y la veterinaria María Pía Vallejos sumó un nuevo episodio de controversia y exposición mediática, esta vez con la voz crítica de Rebeca Escribens, conductora de ‘América Hoy’, quien no dudó en recomendar ayuda psicológica urgente para el empresario.

El comentario de Escribens surge tras días de declaraciones cruzadas, mensajes directos y una dinámica pública que mantiene en vilo a la farándula y la audiencia. Durante la emisión matutina, Escribens analizó el comportamiento de Salcedo a raíz de sus recientes apariciones y testimonios en medios, y fue enfática:

“Yo creo que ellos urgentemente necesitan ayuda psicológica. Cada vez que veo y escucho declarar al señor Salcedo, yo digo: ‘Este señor no está bien. Este señor necesita ayuda psicológica urgente’”, comentó en el programa. El comentario fue respaldado por sus compañeros en el set, quienes coincidieron en que la situación ha sobrepasado los límites de una exposición mediática habitual.

La conductora remarcó que la dinámica familiar y sentimental entre Salcedo y Maju Mantilla, así como la constante aparición de terceras personas en la historia, han convertido una crisis de pareja en un espectáculo público con efectos emocionales y sociales. “Nosotros opinamos de lo que hemos visto, de las declaraciones innecesarias, infortunadas que tuvo el año pasado hacia su esposa, Maju Mantilla, hacia la madre de sus hijos”, recordó.

La conductora Rebeca Escribens expresó su preocupación por Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, afirmando que necesita ayuda psicológica urgente tras sus polémicas declaraciones y comportamiento. Video: TikTok @farandula.lorcha

Y añadió: “Porque así hay que ver finalmente a la pareja cuando surgen problemas, si tienen hijos, al padre de tus hijos, y arreglar las cosas de manera interna. Pero ellos se encargaron de hacerla públicas por desavenencias y por razones que ya conocemos tanto de Maju Mantilla como de Salcedo”, puntualizó Escribens.

Una historia marcada por desmentidos, versiones cruzadas y exposición pública

La reacción de Escribens se produce después de una semana de intensos cruces mediáticos. El domingo, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo acudieron juntos a votar en el marco de las elecciones generales, alimentando rumores de reconciliación. Las cámaras de ‘Amor y Fuego" captaron imágenes del empresario pasando la noche en la casa de la ex Miss Mundo y luego acompañándola en actividades familiares, pese a haber confirmado días antes que estaba “saliendo” con la veterinaria María Pía Vallejos.

En declaraciones a ‘América Hoy’, Maju Mantilla evitó mencionar a la veterinaria y defendió el lazo que la une a Salcedo: “Solo te puedo decir que me quedo con lo que conversamos nosotros todos los días, con lo que sentimos y con lo nuestro. Eso es real y nadie lo va a cambiar, ni siquiera quienes creen tener la razón. Para eso no hay que dar más explicaciones”.

Por su parte, Vallejos respondió firme y con distancia, asegurando que su vínculo es con Gustavo y que no le afecta lo que diga Maju: “Sobre lo que ella diga, no tengo nada que opinar. Gustavo tiene claro lo que quiere y por eso fue que salió a hablar. Solo que por el momento queremos disfrutar esta bonita etapa y estar tranquilos. Nadie está haciendo nada malo ni tampoco se está escondiendo”.

Salen a la luz conversaciones de WhatsApp hacia 'América Hoy' donde Maju Mantilla reafirma su confianza en su esposo Gustavo Salcedo, asegurando que lo que tienen es real y nadie lo podrá cambiar. Video: TikTok @riclatorrez

Ambas mujeres han coincidido en rechazar la idea de un triángulo amoroso, aunque la narrativa pública evidencia una tensión constante. Mientras que Maju insiste en que “lo nuestro es real y nadie lo va a cambiar”, Vallejos recalca: “Mi vínculo es con Gustavo y estoy segura de mis sentimientos, pero al final cada uno sacará sus propias conclusiones”.

Una historia sin final a la vista

Escribens se sumó así a otras voces que han advertido sobre el impacto de la sobreexposición y la falta de límites en la gestión de crisis familiares. “Yo siento que hay un comportamiento interno que podría llegar a descifrar, pero que finalmente lo que pasa dentro de casa es algo que no conocemos”, comentó, en referencia a la dificultad de analizar la situación solo por lo que se aprecia ante cámaras.

Janet Barboza, también en el set, amplió el análisis a una problemática frecuente en las relaciones de pareja, donde “los hombres que tienen a una mujer diciéndole las cosas que ella quiere escuchar” perpetúan dinámicas de dependencia emocional y falta de claridad. “Y sale María Pía defendiéndolo a capa y espada, ciega, sorda y muda”, sentenció Barboza, aludiendo a la postura de la veterinaria ante la polémica.

Escribens insistió en que, por el bien de los involucrados y especialmente de los hijos, la familia debería buscar ayuda profesional y resolver sus diferencias lejos de los reflectores. La vida sentimental de Gustavo Salcedo, Maju Mantilla y María Pía Vallejos se mantiene en el centro de la atención mediática, con versiones encontradas, declaraciones públicas y una exposición que solo agrava el desgaste de todos los actores.

María Pía Vallejos aclara su relación con Gustavo Salcedo y su opinión sobre Maju Mantilla, asegurando que comparte cosas en común con el deportista y que disfrutan el tiempo juntos. Video: TikTok @josepastord

Mientras la ex Miss Mundo defiende la posibilidad de una reconciliación y la veterinaria marca distancia y firmeza, Salcedo ha optado por un discurso ambiguo, reconociendo su relación con Vallejos pero sin cortar del todo los lazos familiares y sentimentales con Maju.