André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

La 'Culebra' se mostró en contra de jugar en Arequipa o Cusco en las Eliminatorias. (Full Deporte)

La selección peruana iniciará un nuevo proceso con Mano Menezes al mando luego de no clasificar a una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, André Carrillo, uno de los jugadores nacionales que formó parte de la delegación mundialista en el 2018, opinó sobre el futuro de la ‘bicolor’.

La ‘Culebra’ fue consultado por la posibilidad de ser locales en la altura durante las próximas clasificatorias sudamericanas. A lo que respondió de forma divertida en primera instancia: “Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, que yo no aguanto”, expresó entre risas en una recienta entrevista con Full Deporte.

Posteriormente, el volante de Corinthians dio a conocer su postura sobre jugar en Arequipa o Cusco. “Ventaja no sacaría, al menos en lo personal. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí la tienen. Pero hoy en día creo que eso no influye mucho. Bolivia probablemente saca ventaja, pero en Ecuador, que también tiene altura, ya se puede competir”, acotó.

Carrillo expresó su preferencia por jugar como local en el llano, tal como lo ha hecho Perú en todas las Eliminatorias. Su posición como referente podría influir en las decisiones de la Videna, especialmente en las del nuevo técnico Mano Menezes, quien asume el reto de buscar la clasificación al Mundial 2030.

Carrillo opinó sobre Mano Menezes

Por otro lado, André Carrillo destacó la llegada de Mano Menezes a la selección peruana y contó su experiencia cuando lo conoció en Arabia Saudita y lo enfrentó en el campeonato de de dicho país cuando él defendía los colores de Al Hilal años atrás.

“Ha sido una muy buena gestión de la directiva traer a un entrenador con el nombre y la experiencia que tiene. Tuve la oportunidad de conocerlo en Arabia Saudita. Pasó un tiempo en Al-Nassr y recuerdo que un amigo brasileño que juega en ese club me invitó a un almuerzo en el que estaba el entrenador. Ahí pude conversar un poco con él. Fuimos rivales en Arabia”, reveló.

También, Carrillo compartió la visión y respeto que existe por Menezes en el país de la zamba. “Aquí en Brasil también es muy reconocido. Todo el mundo conoce el nivel que maneja y su profesionalismo. En mi club me han hablado de él y de sus asistentes técnicos, quienes son personas muy capacitadas y que van a aportar mucho al país”, añadió.

La 'Culebra' dejó elogios para el nuevo técnico de la selección peruana. (Full Deporte)

Finalmente, la ‘Culebra’ manifestó que no ha podido conocer la metodología y estilo de juego del DT brasileño de cerca; sin embargo, aseguró que la ‘bicolor’ será competitiva con dicho estratega en el banquillo en las próximas Eliminatorias al Mundial 2030.

“Te soy sincero, no tengo la menor idea. No lo tengo claro. Nunca entrené con él, no conozco su metodología, el tipo de juego ni el sistema al que está habituado. Pero creo que va a ser un equipo muy competitivo, un equipo que intentará jugar de igual a igual contra todos. Es un entrenador que transmite mucha confianza a sus jugadores. Eso es lo que puedo decir por ahora, porque no he tenido contacto con él ni sé muy bien qué tipo de entrenador es”, cerró.