Perro entra a colegio en Arequipa y muerde a 15 niños durante recreo: autoridades evalúan sanciones y medidas preventivas

En el distrito de Majes, Arequipa, cerca de 15 niños fueron mordidos por un perro, generando una alerta sanitaria. Los menores ya han recibido dosis de la vacuna antirrábica y se encuentran bajo monitoreo médico.

Un incidente ocurrido en una institución educativa del sur del país puso en alerta a autoridades sanitarias y educativas tras involucrar a un grupo de escolares durante su jornada regular. La situación se produjo en un contexto cotidiano, en un espacio de recreación dentro del plantel, lo que generó preocupación por las condiciones de seguridad en entornos escolares frente a la presencia de animales.

El hecho se registró en la región Arequipa y afectó a estudiantes de nivel primario. La intervención inmediata del personal docente permitió que los menores recibieran atención médica oportuna. Las autoridades de salud iniciaron acciones preventivas, mientras que instancias educativas y municipales activaron evaluaciones sobre normativas vigentes.

El incidente ocurrió el viernes 10 de abril en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, ubicada en el sector El Pionero, distrito de Majes, provincia de Caylloma. Quince estudiantes, con edades entre los 9 y 12 años, resultaron con lesiones leves tras la reacción de un perro que ingresaba de manera frecuente al plantel.

Según información proporcionada por Claudia Mena, coordinadora de Zoonosis de la Red Arequipa Caylloma, el animal pertenecía a un alumno del colegio. “El incidente ocurrió en un colegio donde los niños acuden con sus perros”, indicó. También precisó que el menor propietario del can solía ingresar con su mascota, considerada “dócil”.

Durante el recreo, el perro interactuaba con los estudiantes mientras jugaban con una pelota. En ese contexto, el animal reaccionó de forma inesperada. “Se habría incomodado porque quizá lo aplastaron o incomodado con un movimiento brusco, y ha atacado a los 15 niños que estaban jugando con la pelota”, explicó Mena.

Atención médica y esquema de vacunación

Ataque ocurrió durante el recreo en un colegio de Majes (Arequipa). Visuales IA

Tras el ataque, los docentes trasladaron a los escolares al hospital Sandrita Pérez, donde se inició el protocolo de atención correspondiente. Los menores recibieron la primera dosis de la vacuna antirrábica el mismo día del incidente.

Mena detalló el seguimiento médico: “A todos les han iniciado el esquema de vacunación, las cinco dosis; ahí mismo en el hospital les han puesto la primera dosis, ayer lunes 13 de abril, la segunda; mientras que la tercera dosis se les aplicará a los siete días, la cuarta a los 15 días y la quinta a los 21 días; mientras tanto los niños están siendo monitoreados para que cumplan con el cronograma”.

Las evaluaciones clínicas confirmaron que las lesiones no revisten gravedad. Los estudiantes presentaron mordeduras, arañazos, rasguños y moretones, sin complicaciones mayores.

Evaluación del animal y acciones municipales

El perro involucrado, un mestizo de tamaño mediano con cruce de pitbull y con una edad estimada entre uno y dos años, fue ubicado y trasladado al canil municipal de Majes. El médico veterinario Gorky Baldarrago, encargado de Zoonosis del hospital Sandrita Pérez, realiza la observación del animal durante un periodo de 10 días.

Mena informó sobre el estado del can: “El veterinario que lo ha evaluado indica que al momento no presenta ningún síntoma de rabia, pero, de todas maneras, tiene que completar la observación de 10 días y se mantiene el esquema de vacunación como medida de precaución”.

Por su parte, el gerente de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental de la municipalidad de Majes, Christian Flores, declaró a RPP que se inició un procedimiento sancionador contra el propietario del animal. La medida se sustenta en la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas. El caso contempla una posible multa por criar al animal en la vía pública.

Revisión de normas en el sector educativo

15 escolares de primaria resultaron con lesiones leves (mordeduras y rasguños). Visuales IA

Desde el ámbito educativo, el gerente regional de Educación, Marco Choque, señaló que se revisará el reglamento interno del colegio respecto al ingreso de estudiantes acompañados de mascotas. Hasta el cierre de la información, no se registró un pronunciamiento oficial de la institución educativa ni de la Unidad de Gestión Educativa correspondiente.

El equipo de salud epidemiológica emitió recomendaciones dirigidas al plantel. Entre las principales medidas figura la prohibición del ingreso de animales a las instituciones educativas. También se enfatiza que las mascotas deben permanecer dentro del domicilio y no en espacios públicos sin control.

Incremento de mordeduras en la región Arequipa

El caso se enmarca en un contexto regional con alta incidencia de ataques de perros. El jefe de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud, Carlos Gonzales, informó que entre enero y el 4 de abril se registraron 2 429 personas mordidas por canes.

La distribución de casos se concentra en distritos como Cerro Colorado, Paucarpata, Cayma, Mariano Melgar, Socabaya, Miraflores y Majes. Gonzales indicó que el promedio alcanza a 26 personas afectadas por día. La mayoría de víctimas corresponde a personas entre 18 y 40 años.

El funcionario también precisó que el 60 % de los ataques involucra perros con propietario, mientras que el resto corresponde a animales criados en la calle. Estas cifras sustentan las recomendaciones de reforzar campañas de vacunación anual y promover prácticas adecuadas de tenencia responsable.