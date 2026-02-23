Pedro García lanzó indirecta tras triplente de Hernán Barcos: “Cada gol es una puñalada a quienes decidieron su salida de Alianza Lima”

El periodista deportivo elogió al 'Pirata' y lanzó indirecta a Alianza Lima. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

FC Cajamarca logró un triunfo destacado como local al imponerse 3-1 sobre Melgar en el estadio Héroes de San Ramón, durante la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los dueños de casa revirtieron el marcador con una actuación sobresaliente de Hernán Barcos, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó un triplete en menos de 15 minutos. Esto generó diversas reacciones, especialmente por las declaraciones de Pedro García, quien interpretó los goles como una indirecta a la dirigencia de Alianza Lima.

El periodista deportivo analizó en el programa de YouTube, Doble Punta, el impacto de su actuación, calificando los goles como “autogestionados” y resaltando la categoría del delantero para definir en el área rival. Según el periodista, “cada gol es otra puñalada a quienes decidieron su partida de Alianza. Barcos tendría que en este minuto ser delantero de Alianza Lima. Nunca debió irse de Matute”. Estas palabras encendieron el debate sobre la decisión de la directiva ‘blanquiazul’ de no renovar el vínculo con el atacante.

El contexto de la salida del ‘Pirata’ de la entidad ‘íntima’ sigue siendo tema de discusión. El delantero argentino, máximo goleador extranjero en la historia del club, dejó una huella importante y su ausencia se percibe en el rendimiento ofensivo del equipo. Para García, la salida de Barcos resultó apresurada y el desempeño frente a Melgar refuerza la idea de que su experiencia y olfato goleador habrían sido útiles para el plantel dirigido por Pablo Guede.

Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

Pedro García sobre posible postura de Pablo Guede al nivel de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Pedro García se refirió a la posible reacción del entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, ante el desempeño de Hernán Barcos en FC Cajamarca, donde acumula seis goles en cuatro partidos y lidera la tabla de goleadores de la Liga 1 2026. “Guede viéndolo a Barcos hacer goles en FC Cajamarca debe decir ‘¿por qué no está acá? ¿Por qué se fue?’. Alguien explíqueme, ¿por qué Barcos, el máximo goleador histórico extranjero de Alianza, juega en Cajamarca y no acá, y mete tres goles en un partido?”, señaló.

El comunicador enfatizó la diferencia en el aporte ofensivo, remarcando que ningún delantero de Alianza Lima ha alcanzado este año el impacto que logró Barcos en un solo partido. Además, expresó que Guede podría pensar que “el bueno que tenían se lo llevaron para allá, lo dejaron ir. ¿Se portó mal o hizo algo fuera de lugar? No, lo limpiaron nomás. Guede no debe entender”.

Pedro Eloy también mencionó que espera un buen rendimiento de los actuales atacantes del club como Federico Girotti y Luis Ramos, pero subrayó que la salida de un referente como Barcos dejó un vacío difícil de llenar el plantel.

Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira, los grandes refuerzos de FC Cajamarca para el 2026. - créditos: FC Cajamarca

¿Hernán Barcos puede volver a Alianza Lima?

La posibilidad de un regreso de Hernán Barcos a Alianza Lima también fue abordada por el periodista deportivo Eddie Fleischman, quien dio a conocer detalles de una conversación con un dirigente del club.

Según lo revelado en el programa Full Deporte, la directiva no contempla la vuelta del artillero argentino, ya que su salida se debió a cuestiones internas relacionadas con la convivencia en el vestuario. Esto pese a la versión ofrecida por el exmiembro de ‘Aliancistas por el Perú’ (exFondo Blanquiazul), Salomón Lerner, quien sí se mostró a favor de una vuelta de Barcos.

La versión ofrecida por Fleischman indica que la permanencia de Barcos generó conflictos y situaciones de intriga dentro del grupo. Se describió al experimentado futbolista como un elemento que transmitía mensajes a diferentes miembros del cuerpo técnico y a la gerencia deportiva, lo que habría provocado malestar y divisiones en la interna. Por estos motivos, los altos mandos decidieron cerrar el ciclo del jugador ‘gaucho’, priorizando la estabilidad y armonía del plantel sobre el rendimiento individual.