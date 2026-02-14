Perú Deportes

Salomón Lerner augura el retorno de Hernán Barcos a Alianza Lima y lamenta su ”mal anunciada” partida

El exintegrante del Fondo Blanquiazul se refirió a la salida del ’Pirata’ y las condiciones en las que se dieron. ”El no lo merecía”, sostuvo

La postura de Salomón Lerner
La postura de Salomón Lerner sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima. Crédito: Andina.

Mientras Alianza Lima ha arrancado la temporada de forma turbulenta, Hernán Barcos reivindica su vigencia goleadora en FC Cajamarca. Presentes contrastados para el jugador argentino y el club de La Victoria que hasta la temporada pasada se tenían el uno al otro. Para Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul —ahora Aliancistas por el Perú—, la institución no estuvo a la altura para despedir a una figura de su calibre.

“Fue mal anunciada la salida de Hernán Barcos. Él no merecía esa salida”, consignó en diálogo con ’Lo bueno, lo malo y lo feo’. En diciembre pasado, luego de semanas de incertidumbre, el área deportiva de la entidad de La Victoria decidió desprenderse del ’Pirata y mantener a Paolo Guerrero, ambos con misma edad y similares registros.

Lerner Ghitis insistió en que la forma en que procedió entonces la dirigencia no fue del todo correcta, principalmente por el legado que dejó el nacido en Bell Ville en todos los aficionados ’íntimos’. ”Es un hombre que apostó por el Perú y no merecía ese tipo de despedida”, añadió. En esa línea, el expolítico detalló los condimentos que enaltecían a Hernán Barcos.

Esto dijo el 'Pirata' sobre la 'Noche Blanquiazul' 2025. (Video: América TV)
”Es un hombre que llegó al Perú y se institucionalizó con Alianza Lima. No solamente estaba con el plantel masculino, él iba a los partidos de las mujeres, les entregaba sus conocimientos a ellas”, apostilló Lerner.

En ese sentido, el expresidente del Consejo de Ministros nacional señaló que la vuelta de Barcos a tienda ’blanquiazul’ constituye un verdadero ”pendiente” para la actual o posterior administración. ”Hay gente que da orgullo a la institución por cómo se quiere identificar y creo que merece estar en la institución, para eso hay direcciones técnicas, direcciones administrativas, direcciones de ejemplos para asesorías deportivas. Eso es lo que queremos hacer”, apuntó.

”Quisimos hacerlo con ‘Chicho’ Salas. Ahí lo tenemos a César Cueto, al ‘Patrón’ Velásquez, ‘Pitín’ Zegarra, el ‘Nene’ Cubillas, que nuestros grandes líderes sigan siendo parte de nuestra institución. Todo el que pasó por Alianza Lima quiere regresar. Toda la familia aliancista debe estar unida”, concluyó Lerner sobre Barcos, para siempre en la historia del club gracias a sus 77 gritos de gol en 189 partidos.

Realidades contrastadas

El presente de Alianza Lima y Hernán Barcos transcurre por senderos opuestos tras su separación la temporada pasada. En la Victoria, el club atraviesa una crisis profunda que sacudió los cimientos de la institución. La grave denuncia de violación contra tres futbolistas del plantel actual pegó duro en el camerino que lidera Pablo Guede.

Este escándalo rompió la armonía del grupo y afectó el rendimiento deportivo de un equipo que luce desconcertado bajo una presión mediática asfixiante.

El delantero argentino se lució con definición para el 1-0 ante los cusqueños. (Video: L1MAX)

La debacle institucional se trasladó pronto al plano internacional. Alianza Lima sufrió una temprana y estrepitosa eliminación en la Copa Libertadores a manos del debutante 2 de Mayo de Paraguay. Este resultado dejó a la hinchada en un estado de desolación absoluta, pues el equipo no mostró respuestas futbolísticas ni rebeldía ante un rival con menor presupuesto y nula experiencia en el torneo continental.

En contraste, la realidad de Hernán Barcos en el FC Cajamarca es positiva. El ’Pirata’ asumió un rol híbrido de jugador y dirigente en un proyecto que destaca por su trabajo serio y ordenado. A pesar de su veteranía, el delantero demostró su vigencia goleadora con un inicio de campaña espectacular.

En apenas dos jornadas, Barcos ya anotó tres goles y se mantiene como el referente máximo del ataque cajamarquino. Mientras Alianza Lima lidia con problemas extradeportivos y fracasos europeos, su exídolo disfruta de un renacer profesional basado en la disciplina y la efectividad frente al arco.

