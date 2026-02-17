Perú Deportes

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”

Carlos Silvestri ha querido hacer hincapié en el ‘Pirata’ y en su forma de contribuir al crecimiento de la institución. Un hecho que, para muchos, hace ruido y genera miradas inquisitivas

Carlos Silvestri se encuentra muy conforme con el desempeño de Hernán Barcos en el inicio de la actual temporada en Liga 1 2026. - Crédito: FC Cajamarca

FC Cajamarca no deja de estar en las primeras planas en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, aunque es principalmente por la presencia de Hernán Barcos, quien desde que se unió al proyecto cayó de pie tanto a nivel futbolístico —respondiendo con tres goles en la misma cantidad de partidos disputados— como deportivo por su influencia en la llegada de refuerzos.

Ese último asunto, hasta el día de hoy, continúa generando varios debates. Porque se ha establecido en el imaginario colectivo que el ‘Pirata’ está metido en un conflicto de interés al mantenerse como futbolista en activo y haber fungido literalmente como Gerente Deportivo, tal y como ha reconocido en más de una oportunidad, en los primeros compases de la campaña.

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos. - Crédito: Difusión
Al respecto, el entrenador Carlos Silvestri quiso hacer hincapié en la trascendencia de Hernán Barcos ejerciendo dos funciones que, según su valoración, no son apreciadas como descalificadoras dentro de un FC Cajamarca que quiere coger impulso tras un arranque tumultuoso sin conocer de victorias en la élite de Perú.

“Con Hernán excelente. Cuando llegó al equipo, obviamente fue parte activa de la organización del equipo. Coordinamos mucho con el presidente y con él para poder traer buenos jugadores, que no era fácil la llegada a un equipo que recién empezaba en primera división", detalló.

El 'Pirata' se marchó del campo al minuto 17 del encuentro tras dolencias en el muslo izquierdo. (Video: L1MAX)

Barcos fue parte importante para traer otros buenos jugadores como él, en la experiencia y en lo personal. Ahora estamos un poco en deuda por los resultados. De 3 partidos, empatar 2 y perder el último, no era el inicio que esperábamos, pero hay tiempo para revertir. Vamos a trabajar estos días para conseguir la victoria que anhelamos”, zanjó Silvestri.

Con la experiencia connotada de HB9 también en las oficinas, se intensificó una serie de negociaciones para incorporar varios futbolistas de corte profesional y competitivo como Pablo Lavandeira, Tomás Andrade, Arley Rodríguez, Ricardo Lagos y Sebastien Pineau.
Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira. - Crédito: FC Cajamarca

Barcos reacciona

La función que ha ejercido Hernán Barcos no deja de ser vista con dura crítica por diversos sectores y la misma se ha acrecentado a partir de una revelación de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, en la que se exhorta regularizar los pagos de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar, quienes han sido vinculados en la gestión impulsada por el veterano delantero.

El ariete, tras ese informe propalado por la prensa, no se quedó callado y dio a conocer su postura: “Todos los jugadores llegaron en enero, nadie ha estado en diciembre. Era algo del club y no sé cómo está realmente la situación, porque yo hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato. Después, me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso”.

“¿En qué momento va a haber conflicto? ¿Sabes cuál es el funcionamiento de un gerente y un entrenador? El gerente contrata a los jugadores junto al entrenador, pero el que arma el equipo es el entrenador. Para los que no saben, que aprendan”, cerró el actual artillero de FC Cajamarca.

