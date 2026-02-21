A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido por fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido por fecha 4 del Torneo Apertura dela Liga 1 2026. Crédito: Redes clubes.

Este sábado 21 de febrero, Sporting Cristal será local ante Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El balón rodará desde las 16:00 horas en todo el territorio peruano. El cotejo se presenta como el más atractivo de la jornada entre dos equipos que animan el campeonato doméstico año a año.

Sporting Cristal llega con la obligación de redimirse ante los suyos. En su última presentación como local, el equipo dirigido por Paulo Autuori cayó de forma agónica ante Melgar. En su siguiente encuentro, los 'bajopontinos' derrotaron por 2-0 a Juan Pablo II College y sumaron sus primeros tres puntos en el torneo.

Además, los 'cerveceros' vienen de rendir una dura prueba en su estreno por la fase previa de la Copa Libertadores. El cuadro del Rímac rescató un empate sobre el final ante 2 de Mayo y luego del duelo ante los 'cremas‘, definirá su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

El cuadro peruano rescató un empate en los minutos finales. La vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Callao - Crédito: ESPN.

Por otro lado, el conjunto estudiantil llega a la cita en el Estadio Alberto Gallardo con un presente positivo. Luego de tres jornadas disputadas, el equipo a cargo de Javier Rabanal registra siete puntos. En su último encuentro, superó por 2-1 a Cienciano gracias a las dianas de Álex Valera y Jairo Concha, jugadores de un notable rendimiento en la temporada pasada y que continúan en un nivel sobresaliente este curso.

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se disputará el sábado 21 de febrero, desde las 16:00 horas de Perú, en el Estadio Alberto Gallardo. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 17:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 18:00 horas.

Canal para ver Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

A lo largo del campeonato, la transmisión exclusiva de este y todos los encuentros correrá por cuenta de L1 Max y la aplicación Liga 1 Play, señales gestionadas por la FPF en sociedad con 1190 Sports.

Este canal se encuentra disponible en las parrillas de diversas operadoras, tales como DirecTV, Movistar TV, Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los aficionados pueden suscribirse a las plataformas digitales para seguir los partidos desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, tabletas y computadoras.

Horarios para Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuciosa del evento. Desde el Estadio Alberto Gallardo, se reportarán todas las incidencias y detalles en vivo de lo que ocurra sobre el césped.

Historial a favor de Universitario en el Estadio Alberto Gallardo

Universitario de Deportes presume de una racha imbatible frente a Sporting Cristal cuando le toca visitar el Estadio Alberto Gallardo. En el registro histórico, ambos clubes han medido fuerzas de manera oficial en dicho escenario en cuatro oportunidades. Las estadísticas respaldan al cuadro ’crema’, que ostenta un triunfo y tres igualdades en el recinto del Rímac.

La historia comenzó en mayo de 1985 con un empate 1-1, donde Enrique Boné adelantó a los locales y Jaime ’El Diablo’ Drago sentenció la paridad. La única celebración completa para la ’U’ en este coloso llegó durante el Descentralizado 2010, con una victoria por 2-1 gracias a los tantos de Raúl Ruidíaz y John Galliquio; Daniel Sánchez marcó el descuento ’rimense’.

Los dos choques restantes, disputados en la liguilla de 2010 y el Descentralizado 2011 —este último con ambas parcialidades en las gradas—, finalizaron con el marcador cerrado en cero.

Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo luego de 15 años. Crédito: Difusión.

¿Cómo quedó el último Universitario vs Sporting Cristal?

Universitario de Deportes obtuvo un triunfo determinante frente a Sporting Cristal en el marco del Torneo Clausura 2025. El compromiso se desarrolló en el Estadio Nacional de Lima, escenario donde el equipo dirigido en aquel momento por Jorge Fossati sumó tres puntos fundamentales. Esta victoria consolidó las aspiraciones del cuadro ’merengue’ en su ruta hacia el ansiado segundo tricampeonato de su historia institucional.

El único gol del encuentro llegó gracias a una definición de Álex Valera, quien aprovechó una oportunidad clara para batir la portería de Diego Enríquez. Gracias a esta anotación, la ’U’ mantuvo el control del juego y aseguró un resultado que desató la euforia de su hinchada en las tribunas del coloso de José Díaz.