Perú Deportes

Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El conjunto peruano afronta el duelo con la misión de tomar ventaja frente al cuadro paraguayo que eliminó a Alianza Lima. Sigue aquí todas las incidencias en directo

Guardar
00:56 hsHoy

MIN 25: Tiro libre de Yotún y Araujo ganó con la cabeza. La pelota pasó cerca del palo derecho del portero de 2 de Mayo. Sporting Cristal se impone en el juego aéreo. Falta precisión.

00:54 hsHoy

MIN 22: Se da la pausa de rehidratación para ambos equipos. Los técnicos aprovechan para dar indicaciones.

00:47 hsHoy

MIN 16: Sporting Cristal toca y toca en campo rival, pero falta el pase final para Vizeu, que está peleado con la pelota en el cuadro visitante.

00:44 hsHoy

MIN 12: J. González se perdió de manera increíble el gol con Sporting Cristal. Esto tras centro perfecto de Iberico. Se salvó 2 de Mayo.

00:42 hsHoy

MIN 11: Tarjeta amarilla para Ruiz Díaz de 2 de Mayo por derribar a Cazonatti de Sporting Cristal. Un amonestado por lado. Partido con pierna fuerte en pocos minutos de juego.

00:36 hsHoy

MIN 04: Tarjeta amarilla para Cazonatti de Sporting Cristal tras dura barrida contra Gómez de 2 de Mayo. Es el primer amonestado del encuentro. Todos reclamaron por el apuro del árbitro.

00:34 hsHoy

MIN 04: Al parecer, Cristiano seguirá jugando, ya que pudo ponerse de pie. Igual, Pósito viene calentando en Sporting Cristal.

00:33 hsHoy

MIN 03: Cristiano sufrió un duro choque de rodilla y viene siendo atendido por los paramédicos de Sporting Cristal. Todo detenido en el campo de juego.

00:30 hsHoy

¡Arrancó el partido! Sporting Cristal visita a 2 de Mayo en Paraguay por el primer duelo de eliminación de la Copa Libertadores 2026.

00:24 hsHoy

¡Todo listo! Ambos equipos ya están en el campo de juego para el partido por la fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026. Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer los jugadores y comandos técnicos.

Temas Relacionados

Sporting CristalClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Últimas noticias

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”

Carlos Silvestri ha querido hacer hincapié en el ‘Pirata’ y en su forma de contribuir al crecimiento de la institución. Un hecho que, para muchos, hace ruido y genera miradas inquisitivas

Técnico de FC Cajamarca negó

Voleibolista trans de Osasco queda fuera del Sudamericano de Clubes en Lima al no llegar a tiempo la autorización de la FIVB

Tal como ocurrió en la justa mundialista de diciembre pasado, Tiffany Abreu no será parte de la plantilla a cargo de Luizomar de Moura que busca la gloria continental en la capital peruana

Voleibolista trans de Osasco queda

Ignacio Buse consolida su ascenso en el ranking ATP: sube más de 150 puestos en un año y ya apunta al top 50

Hace un año era 230° del mundo; hoy se ubica virtualmente en el puesto 78°, afianzándose en el top 100 y con margen para seguir sumando puntos clave que lo ubiquen más alto

Ignacio Buse consolida su ascenso

A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República: partido por fecha 1 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El sexteto de La Victoria, que viene de dulce en la Liga Peruana de Vóley, espera confirmarse como uno de los animadores en el escenario internacional. El primer obstáculo será el campeón de Uruguay

A qué hora juega Alianza

Ciudad paraguaya declara de interés municipal el 2 de Mayo vs Sporting Cristal y pide apoyo masivo: “Momento histórico”

La Municipalidad de Pedro Juan Caballero exhortó a las instituciones públicas y privadas a respaldar al club y facilitar que la ciudad acompañe al equipo en el duelo frente al conjunto peruano

Ciudad paraguaya declara de interés

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre la nueva experiencia de

Descubre la nueva experiencia de videopodcast en Apple Podcasts: más control y mejor calidad para oyentes

Una ciudadana boliviana con domicilio en Chile cayó en la terminal de Liniers con dos kilos de cocaína: iba a Jujuy

María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

El Digital Summit Latam 2026 reunirá a líderes de 49 países en Madrid

Video: un empleado municipal y chofer de aplicación se defendió de un robo a balazos en Laferrere

INFOBAE AMÉRICA

James Van Der Beek y

James Van Der Beek y Katie Holmes salieron en secreto, según amigos cercanos

Estados Unidos advirtió que podría retomar sus pruebas nucleares si el régimen de China repite los ensayos atómicos encubiertos

Estados Unidos alertó que el régimen de Irán sigue sin aceptar los límites para frenar su programa nuclear

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

DEPORTES

Aldosivi goleó 3-0 a San

Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se enfrentará a River Plate o Ciudad de Bolívar en los 16avos de la Copa Argentina

River Plate confirmó su formación con cuatro cambios para enfrentar a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina

El fuerte comunicado de la Confederación Brasileña después de la denuncia de Vinicius contra Prestianni: “El racismo es un delito”

Los argentinos avanzan a paso firme en el Challenger de Tigre

Todas las versiones tras la denuncia por racismo de Vinícius al argentino Prestianni: la postura de Mourinho