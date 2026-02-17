Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

MIN 25: Tiro libre de Yotún y Araujo ganó con la cabeza. La pelota pasó cerca del palo derecho del portero de 2 de Mayo. Sporting Cristal se impone en el juego aéreo. Falta precisión.
MIN 22: Se da la pausa de rehidratación para ambos equipos. Los técnicos aprovechan para dar indicaciones.
MIN 16: Sporting Cristal toca y toca en campo rival, pero falta el pase final para Vizeu, que está peleado con la pelota en el cuadro visitante.
MIN 12: J. González se perdió de manera increíble el gol con Sporting Cristal. Esto tras centro perfecto de Iberico. Se salvó 2 de Mayo.
MIN 11: Tarjeta amarilla para Ruiz Díaz de 2 de Mayo por derribar a Cazonatti de Sporting Cristal. Un amonestado por lado. Partido con pierna fuerte en pocos minutos de juego.
MIN 04: Tarjeta amarilla para Cazonatti de Sporting Cristal tras dura barrida contra Gómez de 2 de Mayo. Es el primer amonestado del encuentro. Todos reclamaron por el apuro del árbitro.
MIN 04: Al parecer, Cristiano seguirá jugando, ya que pudo ponerse de pie. Igual, Pósito viene calentando en Sporting Cristal.
MIN 03: Cristiano sufrió un duro choque de rodilla y viene siendo atendido por los paramédicos de Sporting Cristal. Todo detenido en el campo de juego.
¡Arrancó el partido! Sporting Cristal visita a 2 de Mayo en Paraguay por el primer duelo de eliminación de la Copa Libertadores 2026.
¡Todo listo! Ambos equipos ya están en el campo de juego para el partido por la fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026. Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer los jugadores y comandos técnicos.