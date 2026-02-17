Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

¡Todo listo! Ambos equipos ya están en el campo de juego para el partido por la fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026. Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer los jugadores y comandos técnicos.

¡Arrancó el partido! Sporting Cristal visita a 2 de Mayo en Paraguay por el primer duelo de eliminación de la Copa Libertadores 2026.

MIN 03: Cristiano sufrió un duro choque de rodilla y viene siendo atendido por los paramédicos de Sporting Cristal. Todo detenido en el campo de juego.

MIN 04: Tarjeta amarilla para Cazonatti de Sporting Cristal tras dura barrida contra Gómez de 2 de Mayo. Es el primer amonestado del encuentro. Todos reclamaron por el apuro del árbitro.

MIN 11: Tarjeta amarilla para Ruiz Díaz de 2 de Mayo por derribar a Cazonatti de Sporting Cristal. Un amonestado por lado. Partido con pierna fuerte en pocos minutos de juego.

MIN 12: J. González se perdió de manera increíble el gol con Sporting Cristal. Esto tras centro perfecto de Iberico. Se salvó 2 de Mayo.

MIN 16: Sporting Cristal toca y toca en campo rival, pero falta el pase final para Vizeu, que está peleado con la pelota en el cuadro visitante.

MIN 25: Tiro libre de Yotún y Araujo ganó con la cabeza. La pelota pasó cerca del palo derecho del portero de 2 de Mayo. Sporting Cristal se impone en el juego aéreo. Falta precisión.

