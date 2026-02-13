Perú Deportes

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto ‘crema’ afrontará un exigente desafío ante el sólido elenco cusqueño, con la consigna de imponer condiciones en casa. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias

Guardar
07:26 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes asume hoy, viernes 13 de febrero, un nuevo desafío en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto ‘crema’ recibirá a Cienciano del Cusco en el Estadio Monumental, en un duelo exigente ante un rival que llega fortalecido y decidido a sorprender en Lima.

07:26 hsHoy

Así llega Universitario al partido

El equipo ‘crema’ llega tras empatar 1-1 en su visita a Cusco FC, en un encuentro que estuvo rodeado de polémica debido a la sanción de un penal en contra. La directiva de Universitario presentó una queja formal ante la CONAR, organismo que posteriormente reconoció errores en la actuación de la terna arbitral encabezada por Kevin Ortega y Alejandro Villanueva. Con ese resultado, el cuadro merengue se ubica en la cuarta posición de la tabla con cuatro puntos.

Previamente, el elenco dirigido por Javier Rabanal había debutado con una victoria 2-0 frente a ADT en el Estadio Monumental, escenario donde buscará volver a hacerse fuerte y reencontrarse con el triunfo ante su público en esta tercera jornada del Torneo Apertura.

Universitario viene de empatar 1-1
Universitario viene de empatar 1-1 con Cusco FC. Crédito: Prensa U
07:26 hsHoy

Así llega Cienciano Cienciano al partido

Cienciano no tuvo el arranque ideal en la temporada: cayó 0-2 en su debut frente a Melgar. No obstante, el conjunto cusqueño reaccionó con autoridad en la siguiente jornada al imponerse 6-1 como local ante Juan Pablo II, un resultado que renovó su confianza de cara a la visita al Estadio Monumental.

Con estos marcadores, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo se ubica en la sexta posición de la tabla con tres puntos. En el plano individual, Carlos Garcés sobresale como el máximo goleador del ‘papá’ en este inicio de campeonato, con tres tantos, mientras que Alejandro Hohberg y Neri Bandiera también han cumplido un rol determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Cienciano viene de golear 6-1
Cienciano viene de golear 6-1 a Juan Pablo II. Crédito: Liga 1
07:26 hsHoy

Universitario vs Cienciano: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Freddy Yovera; Neri Bandiera, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Alejandro Hohberg; Carlos Garcés.

07:26 hsHoy

Universitario vs Cienciano: canal TV

El compromiso será transmitido por L1MAX, señal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, disponible en los principales operadores de televisión del país como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Asimismo, los suscriptores de la plataforma L1Play podrán seguir el encuentro vía streaming desde S/ 22,99 mensuales. En Infobae Perú ofreceremos una cobertura en vivo con el minuto a minuto, goles, actualización de la tabla de posiciones y todas las incidencias del partido.

07:26 hsHoy

Universitario vs Cienciano: horario del partido

De acuerdo con la programación oficial de la tercera fecha del Torneo Apertura, el encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano se disputará el viernes 13 de febrero y el pitazo inicial está previsto para las 20:30 horas (hora peruana). El escenario será el estadio Monumental, donde los ‘cremas’ harán de locales con la intención de sumar tres puntos ante su hinchada.

Universitario y Cienciano se enfrentarán
Universitario y Cienciano se enfrentarán en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa U
07:26 hsHoy

La fecha 3 arranca con todo

Luego de un arranque marcado por controversias arbitrales en la Liga 1 2026, el torneo continúa con el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura. En esta jornada, uno de los encuentros más llamativos será el que enfrente a Universitario de Deportes y Cienciano, dos clubes históricos del fútbol peruano que medirán fuerzas en un duelo de alto voltaje.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCiencianoLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

¿Pablo Guede continuará en Alianza Lima?: la firme postura de Franco Navarro tras eliminación de Copa Libertadores 2026

El gerente deportivo se refirió a la continuidad del técnico argentino y también reveló si renunciará a su cargo dirigencial en medio de la crisis futbolística que vive el club victoriano

¿Pablo Guede continuará en Alianza

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto ‘crema’ buscará recuperar los puntos perdidos la jornada pasada, cuando reciba al ‘papá’, que viene de protagonizar una goleada apabullante. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El conjunto ‘blanquiazul’ tendrá una exigente prueba frente al elenco de Comas en un duelo determinante para las aspiraciones de ambos en el campeonato. Revisa aquí toda la información del encuentro

Alianza Lima vs Géminis: día,

Julio César Uribe llamó a la reflexión tras la derrota de Alianza Lima en Copa Libertadores: “No debemos alegrarnos con la desgracia del otro”

El ‘Diamante’ lamentó la eliminación de los ‘blanquiazules’ a manos de 2 de Mayo en Matute. “Debemos cambiar el chip negativo y tóxico”, consignó

Julio César Uribe llamó a

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

La Junta de Acreedores realizará un balance de los últimos acontecimientos en Alianza Lima, que vive días demasiados convulsos por casos de indisciplina, separaciones y una eliminación sonrojante en Libertadores

Aliancistas del Perú tomó acciones

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 13 de febrero

La inteligencia artificial redefine los empleos profesionales y acelera la automatización

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

El Louvre cierra salas tras una nueva inundación y agrava su crisis

La preocupación por la vida saludable en la Generación Z podría poner en riesgo su salud mental

INFOBAE AMÉRICA

Panamá instala comisión de salud

Panamá instala comisión de salud mental en medio del alza de ansiedad y depresión

Los turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla: “La situación es crítica, crítica, crítica”

Volodimir Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania

El Louvre cierra salas tras una nueva inundación y agrava su crisis

Estados Unidos y Taiwán acuerdan reducir aranceles e impulsar compras de productos estadounidenses

DEPORTES

Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto completó la sesión matutina y marcó el 6° mejor tiempo

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

Independiente buscará sumar otro triunfo en el Torneo Apertura ante el invicto Lanús: hora, TV y probables formaciones

Unión-San Lorenzo y Defensa-Vélez, los dos partidos que cerrarán la acción del viernes en el Torneo Apertura: la agenda completa