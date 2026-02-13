Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luego de un arranque marcado por controversias arbitrales en la Liga 1 2026, el torneo continúa con el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura. En esta jornada, uno de los encuentros más llamativos será el que enfrente a Universitario de Deportes y Cienciano , dos clubes históricos del fútbol peruano que medirán fuerzas en un duelo de alto voltaje.

De acuerdo con la programación oficial de la tercera fecha del Torneo Apertura, el encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano se disputará el viernes 13 de febrero y el pitazo inicial está previsto para las 20:30 horas (hora peruana ). El escenario será el estadio Monumental, donde los ‘cremas’ harán de locales con la intención de sumar tres puntos ante su hinchada.

El compromiso será transmitido por L1MAX , señal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, disponible en los principales operadores de televisión del país como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Asimismo, los suscriptores de la plataforma L1Play podrán seguir el encuentro vía streaming desde S/ 22,99 mensuales. En Infobae Perú ofreceremos una cobertura en vivo con el minuto a minuto, goles, actualización de la tabla de posiciones y todas las incidencias del partido.

Con estos marcadores, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo se ubica en la sexta posición de la tabla con tres puntos. En el plano individual, Carlos Garcés sobresale como el máximo goleador del ‘papá’ en este inicio de campeonato, con tres tantos, mientras que Alejandro Hohberg y Neri Bandiera también han cumplido un rol determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Cienciano no tuvo el arranque ideal en la temporada: cayó 0-2 en su debut frente a Melgar. No obstante, el conjunto cusqueño reaccionó con autoridad en la siguiente jornada al imponerse 6-1 como local ante Juan Pablo II , un resultado que renovó su confianza de cara a la visita al Estadio Monumental.

Previamente, el elenco dirigido por Javier Rabanal había debutado con una victoria 2-0 frente a ADT en el Estadio Monumental, escenario donde buscará volver a hacerse fuerte y reencontrarse con el triunfo ante su público en esta tercera jornada del Torneo Apertura.

El equipo ‘crema ’ llega tras empatar 1-1 en su visita a Cusco FC, en un encuentro que estuvo rodeado de polémica debido a la sanción de un penal en contra. La directiva de Universitario presentó una queja formal ante la CONAR, organismo que posteriormente reconoció errores en la actuación de la terna arbitral encabezada por Kevin Ortega y Alejandro Villanueva. Con ese resultado, el cuadro merengue se ubica en la cuarta posición de la tabla con cuatro puntos.

