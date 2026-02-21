A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima y Sesi se veran las caras en la cancha por las semifinales del Sudamericano de Clubes 2026. (Composición Infobae Perú)

Alianza Lima disputará hoy, sábado 21 de febrero, una de las semifinales más esperadas del campeonato ante Sesi Volei Bauru de Brasil, en el marco del Sudamericano de Clubes de vóley femenino 2026. El encuentro, que definirá al primer finalista del certamen, se llevará a cabo desde las 19:30 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, Lima.

El equipo peruano llega a esta instancia tras una fase de grupos impecable en la que ganó sus dos compromisos. En su debut, Alianza Lima superó con contundencia a Club Banco República de Uruguay por 3-0, con parciales de 25-11, 25-14 y 25-12, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.

El cuadro peruano derrotó 25-12 a las uruguayas por la primera jornada del torneo internacional de clubes - Crédito: Latina.

Un día después, enfrentó a la Universidad San Martín en un clásico nacional que generó gran expectativa. Aunque cedió el primer set por 21-25, el conjunto blanquiazul reaccionó y se impuso en los tres siguientes, con parciales de 25-10, 25-17 y 25-18, cerrando el partido 3-1 y asegurando su clasificación como líder del grupo.

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

¿Dónde se va a jugar el Alianza Lima vs Sesi?

La previa del duelo entre Alianza Lima y Sesi adquiere una dimensión especial, ya que ambos equipos han demostrado un rendimiento sólido y cuentan con planteles experimentados. El club de La Victoria buscará hacer valer la localía, apoyado por su hinchada y el marco imponente del Polideportivo Lucha Fuentes, mientras que el cuadro brasileño intentará imponer su poderío ofensivo y experiencia internacional para acceder a la final.

Una jugadora de Alianza Lima celebra con euforia su clasificación a las semifinales del Sudamericano de clubes de vóley 2026 en un partido lleno de tensión y alegría. (FPV - Federación Peruana de Vóley)

Horario confirmado de la semifinal entre Alianza Lima y Sesi de Brasil

La jornada de semifinales en Villa El Salvador promete emociones fuertes. A partir de las 19:30 horas de Perú, los reflectores estarán puestos sobre Alianza Lima y Sesi Volei Bauru, dos equipos con estrategias opuestas, pero con el mismo objetivo: alcanzar la cima del vóley sudamericano

Canal TV para ver el Alianza Lima vs Sesi

Latina TV será el canal encargado de la transmisión total de la previa y el partido entre Alianza Lima y Sesi. El duelo también podrá ser visto vía Facebook de la Federación Peruana de Vóley, que desde el mediodía tendrá no solo el partido de las íntimas y las brasileñas, sino también toda la joranda de vóley.

Infobae Perú brindará información detallada sobre cada jornada desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, permitiendo a los aficionados mantenerse al tanto de todo lo que sucede en el certamen continental.

Las jugadoras de Sesi de Brasil festejan con alegría su clasificación a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. (FPV - Federación Peruana de Vóley)

Así clasificaron Alianza Lima y Sesi a semifinales del Sudamericano de Clubes

El formato del torneo, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol, establece que solo los dos primeros de cada grupo avanzan a las semifinales. En este contexto, Alianza Lima se destacó no solo por ganar sus encuentros, sino también por su capacidad de reacción, siendo el único equipo que cedió un set en su grupo y aun así logró el primer lugar. Este desempeño le permitió evitar a los favoritos brasileños en la ronda de grupos, pero el sorteo de semifinales la enfrentó finalmente a Sesi Volei Bauru, uno de los clubes más fuertes del continente.

Por su parte, Sesi Volei Bauru de Brasil arribó a las semifinales tras dominar con autoridad su grupo. En la segunda fecha, el elenco paulista derrotó sin atenuantes a UVIV Guayaquil de Ecuador por 3-0, con parciales de 25-9, 25-7 y 25-8, consolidando su favoritismo. En su segundo compromiso, Sesi enfrentó a Regatas Lima, el otro representante peruano, en un duelo directo por la cima del grupo. El conjunto brasileño volvió a imponer su jerarquía y venció por 3-0, con parciales de 25-21, 25-19 y 25-20, dejando a las chorrillanas sin posibilidades de avanzar en el certamen.

Con un bloqueo decisivo, Sesi Vóley Bauru sella su victoria en sets corridos sobre Regatas Lima. El equipo brasileño mostró un gran nivel técnico y táctico durante todo el encuentro del Sudamericano de Vóley | Latina TV

Programación de semifinales del Sudamericano de clubes

Sábado 21 de febrero:

Universidad San Martín vs Osasco (17:00 horas)

Alianza Lima vs Sesi Bauru (19:30 horas)

Esta imagen detalla la programación de los partidos de semifinales y por el séptimo lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 para el sábado 21 de febrero. (FPV - Federación Peruana de Vóley)