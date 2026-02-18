Perú Deportes

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ se estrenarán con el cuadro uruguayo y arrancará su camino rumbo al Mundial. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

05:02 hsHoy

¡A ganar! Alianza Lima arranca su camino en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y debutará frente Banco República de Uruguay en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 1 del Grupo A.

05:01 hsHoy

Formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El sistema de clasificación hacia las semifinales en este torneo añade una dimensión táctica relevante. No solo los líderes de cada grupo accederán a la siguiente fase, ya que el cupo para el mejor segundo obliga a los equipos a prestar especial atención al diferencial de sets y puntos. Esta exigencia plantea la necesidad de buscar ventajas amplias y no limitarse simplemente a obtener la victoria en cada partido.

Una vez definidos los cuatro clasificados, la competencia pasa a una instancia de eliminación directa. Los ganadores de las semifinales avanzarán a la final, donde se disputará el título de campeón continental. Cada encuentro en esta etapa se convierte en un desafío de alta presión y máxima exigencia.

Además del trofeo, los dos primeros equipos asegurarán su presencia en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Este premio representa una oportunidad singular para los clubes sudamericanos de competir contra la élite mundial y ganar visibilidad en el escenario internacional del vóley.

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
05:01 hsHoy

Así llega Alianza Lima al debut en el Sudamericano de Clubes 2026

Alianza Lima, actual bicampeón nacional y subcampeón sudamericano, iniciará su camino en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 frente al Club Banco República de Uruguay. El equipo blanquiazul tiene como objetivo un debut victorioso para reforzar sus posibilidades de volver al Mundial de Clubes de la FIVB y mantener su rol protagónico en la escena continental.

En el Grupo A, que comparte con la San Martín, el conjunto uruguayo buscará sorprender y convertirse en la revelación del torneo. Su estreno ante Alianza Lima será clave para medir su nivel frente a dos rivales de peso del vóley peruano y regional, en una serie que se perfila de alta exigencia y definiciones ajustadas.

Disfruta de los momentos decisivos en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Géminis. Alianza Lima logró imponerse con un marcador de 3-1, destacando la gran actuación de Diana De La Peña, elegida como la mejor jugadora del encuentro. - Liga Peruana de Vóley
05:01 hsHoy

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).
Todoso los grupos del Sudamericano
Todoso los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026.
05:01 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Banco República

Latina Televisión será responsable de la transmisión de todos los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley, tanto en su señal abierta (canal 2) como en sus plataformas digitales, aplicación y sitio web. Los hinchas también podrán seguir el certamen mediante la página oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

A su vez, Infobae Perú ofrecerá información detallada y actualizaciones constantes sobre todo lo que ocurra en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, asegurando una cobertura completa para los seguidores del torneo.

05:01 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Banco República de Uruguay

El duelo entre las ‘blanquiazules’ y el conjunto ‘charrúa’ está programado para hoy, miércoles 18 de febrero, correspondiente a la primera jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 19:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Fxture de Alianza Lima en
Fxture de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. (Alianza Lima)
05:01 hsHoy

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ todavía tienen chances de poder alentar al equipo de sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y podrán adquirir a través de la plataforma oficial joinnus.com.

- Zona general: S/. 20.00 soles

- Preferente Sur y Norte: S/. 35.00 soles

- Oriente: S/. 45.00 soles (AGOTADO)

- Occidente: S/. 55.00 soles (AGOTADO)

Últimas noticias

Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"

El exjugador de la ‘U’ sostuvo que el futuro del delantero debe estar fuera del país para tomar un lugar especial en el nuevo proceso de la ‘bicolor’

Rainer Torres aconsejó a Alex

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ y los ‘cerveceros’ jugarán una final adelantada en la cuarta fecha de la competición. Este duelo será de pronóstico reservado, conoce los detalles del partidazo

Universitario vs Sporting Cristal: día,

Regatas Lima vs Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El sexteto dirigido por Horacio Bastit regresa al certamen continental luego una edición ausente, donde Alianza Lima lo suplió con una gran actuación. Del otro lado de la net, un equipo ecuatoriano competirá por primera vez en el torneo

Regatas Lima vs Club Uviv

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El conjunto chorrillano intentará empezar con el pie derecho contra el cuadro ecuatoriano para soñar con un lugar en el Mundial. Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega Regatas

A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El sexteto de La Victoria, que viene de dulce en la Liga Peruana de Vóley, espera confirmarse como uno de los animadores en el escenario internacional. El primer obstáculo será el campeón de Uruguay

A qué hora juega Alianza

