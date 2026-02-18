Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

¡A ganar! Alianza Lima arranca su camino en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y debutará frente Banco República de Uruguay en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 1 del Grupo A.
El sistema de clasificación hacia las semifinales en este torneo añade una dimensión táctica relevante. No solo los líderes de cada grupo accederán a la siguiente fase, ya que el cupo para el mejor segundo obliga a los equipos a prestar especial atención al diferencial de sets y puntos. Esta exigencia plantea la necesidad de buscar ventajas amplias y no limitarse simplemente a obtener la victoria en cada partido.
Una vez definidos los cuatro clasificados, la competencia pasa a una instancia de eliminación directa. Los ganadores de las semifinales avanzarán a la final, donde se disputará el título de campeón continental. Cada encuentro en esta etapa se convierte en un desafío de alta presión y máxima exigencia.
Además del trofeo, los dos primeros equipos asegurarán su presencia en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Este premio representa una oportunidad singular para los clubes sudamericanos de competir contra la élite mundial y ganar visibilidad en el escenario internacional del vóley.
Alianza Lima, actual bicampeón nacional y subcampeón sudamericano, iniciará su camino en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 frente al Club Banco República de Uruguay. El equipo blanquiazul tiene como objetivo un debut victorioso para reforzar sus posibilidades de volver al Mundial de Clubes de la FIVB y mantener su rol protagónico en la escena continental.
En el Grupo A, que comparte con la San Martín, el conjunto uruguayo buscará sorprender y convertirse en la revelación del torneo. Su estreno ante Alianza Lima será clave para medir su nivel frente a dos rivales de peso del vóley peruano y regional, en una serie que se perfila de alta exigencia y definiciones ajustadas.
Latina Televisión será responsable de la transmisión de todos los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley, tanto en su señal abierta (canal 2) como en sus plataformas digitales, aplicación y sitio web. Los hinchas también podrán seguir el certamen mediante la página oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).
A su vez, Infobae Perú ofrecerá información detallada y actualizaciones constantes sobre todo lo que ocurra en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, asegurando una cobertura completa para los seguidores del torneo.
El duelo entre las ‘blanquiazules’ y el conjunto ‘charrúa’ está programado para hoy, miércoles 18 de febrero, correspondiente a la primera jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 19:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Los ‘voleilovers’ todavía tienen chances de poder alentar al equipo de sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y podrán adquirir a través de la plataforma oficial joinnus.com.
- Zona general: S/. 20.00 soles
- Preferente Sur y Norte: S/. 35.00 soles
- Oriente: S/. 45.00 soles (AGOTADO)
- Occidente: S/. 55.00 soles (AGOTADO)