Qué se celebra el 4 de junio en el Perú: una jornada que entrelaza historia, identidad y memoria nacional

¿Qué pasó un día como hoy? El 4 de junio reúne acontecimientos que marcaron la historia política, cultural, deportiva y social del Perú. La fecha recuerda la proclamación de independencia de Jaén en 1821, el reconocimiento de Lampa como Benemérita Provincia y la muerte de Antonio José de Sucre, héroe de la independencia sudamericana.
También conmemora los nacimientos de Alejandro Villanueva, Nicomedes Santa Cruz y José Velásquez, figuras emblemáticas del deporte y la cultura nacional.
Además, se recuerda el fallecimiento de Fernando Belaúnde Terry, el retorno presidencial de Alan García en 2006 y las celebraciones del Día de la Cultura Afroperuana y del Agente Comunitario de Salud.
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4 de junio de 1821 - Jaén proclama su independencia y decide incorporarse al Perú antes de la gesta de Lima
El 4 de junio de 1821, la ciudad de Jaén de Bracamoros protagonizó uno de los actos más significativos del proceso emancipador al proclamar su independencia del dominio español y expresar su voluntad de integrarse al Perú.
La decisión se produjo 54 días antes de la proclamación realizada por José de San Martín en Lima. La histórica asamblea fue encabezada por el gobernador patriota Juan Antonio Checa y el párroco Juan Francisco Garay, quienes impulsaron el pronunciamiento popular.
Reunidos en la Plaza de Armas, los habitantes rechazaron la autoridad colonial y la dependencia de la Real Audiencia de Quito, comunicando posteriormente su adhesión a la causa peruana.
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4 de junio de 1828 - Lampa recibe el título de Benemérita Provincia por su aporte a la independencia del Perú
El 4 de junio de 1828, el Congreso General Constituyente del Perú otorgó a Lampa el título de Benemérita Provincia y reconoció a su capital como Leal Villa, en mérito a la participación de sus habitantes en las luchas por la independencia nacional.
La distinción fue aprobada bajo la presidencia de Mariano Álvarez y promulgada por el presidente José de La Mar. Este reconocimiento consolidó la relevancia histórica de la provincia puneña, creada en 1825.
Conocida como la Ciudad Rosada, Lampa destaca por su patrimonio arquitectónico, el Templo de Santiago Apóstol, su puente colonial y sus singulares construcciones históricas.
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4 de junio de 1830 - asesinan a Antonio José de Sucre, héroe de Ayacucho y figura clave de la independencia
El 4 de junio de 1830 fue asesinado Antonio José de Sucre en las montañas de Berruecos, en la actual Colombia, cuando viajaba rumbo a Quito.
Reconocido como el Gran Mariscal de Ayacucho, Sucre fue uno de los principales líderes de las guerras de independencia sudamericanas y colaborador cercano de Simón Bolívar. Su actuación resultó decisiva en las victorias de Pichincha y Ayacucho, que consolidaron la emancipación de Ecuador y Perú.
También ejerció la presidencia de Bolivia y promovió reformas políticas y educativas. Su muerte, ocurrida a los 35 años, conmocionó a la región.
4 de junio de 1908 - nace Alejandro Villanueva, máximo ídolo de Alianza Lima y figura histórica del fútbol peruano
El 4 de junio de 1908 nació en el distrito del Rímac Carlos Alejandro Villanueva Martínez, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del Perú y símbolo eterno de Alianza Lima.
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Conocido como “Manguera” Villanueva, destacó por su talento, creatividad y estilo elegante dentro del campo, convirtiéndose en referente del llamado fútbol criollo.
Integró el recordado “Rodillo Negro” y defendió también la camiseta de la selección peruana, incluida su participación en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Su legado trascendió generaciones y hoy el estadio de Alianza Lima lleva su nombre.
4 de junio de 1925 - nace Nicomedes Santa Cruz, referente de la cultura afroperuana y la décima popular
El 4 de junio de 1925 nació en el distrito limeño de La Victoria Nicomedes Santa Cruz, una de las figuras más influyentes de la cultura afroperuana del siglo XX.
Poeta, decimista, investigador, periodista y folclorista, dedicó gran parte de su vida a rescatar, difundir y revalorar las tradiciones afrodescendientes del Perú. Junto con su hermana Victoria Santa Cruz impulsó proyectos artísticos y culturales que fortalecieron la identidad afroperuana dentro y fuera del país.
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Su obra abordó temas sociales, históricos y culturales, convirtiéndolo en una voz fundamental de la literatura y el pensamiento peruano contemporáneo.
4 de junio de 1952 - nace José Velásquez, histórico volante de Perú y figura emblemática de Alianza Lima
El 4 de junio de 1952 nació en Lima José Velásquez Castillo, uno de los mediocampistas más destacados en la historia del fútbol peruano. Apodado “El Patrón”, sobresalió por su liderazgo, técnica, capacidad de recuperación y personalidad dentro del campo.
Fue pieza fundamental de Alianza Lima durante la década de 1970 y formó parte de los equipos que conquistaron varios títulos nacionales.
Con la selección peruana ganó la Copa América de 1975 y disputó los mundiales de Argentina 1978 y España 1982. Su trayectoria lo convirtió en una referencia histórica del fútbol peruano.
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4 de junio de 2002 - muere Fernando Belaúnde Terry, dos veces presidente y figura central de la política peruana
El 4 de junio de 2002 falleció en Lima Fernando Belaúnde Terry, arquitecto, político y una de las personalidades más influyentes de la historia republicana del Perú.
Fundador de Acción Popular, ejerció la presidencia en dos periodos, entre 1963 y 1968 y entre 1980 y 1985. Durante sus gobiernos impulsó proyectos de integración territorial, construcción de carreteras, vivienda e infraestructura pública.
Su primer mandato fue interrumpido por un golpe militar, mientras que el segundo marcó el retorno del país a la democracia tras más de una década de gobierno castrense. Su legado sigue presente en la política peruana.
4 de junio de 2006 - Alan García gana la segunda vuelta y regresa a la presidencia del Perú
El 4 de junio de 2006 se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, en la que Alan García derrotó a Ollanta Humala y aseguró su retorno al poder tras más de una década fuera del gobierno.
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El candidato del Partido Aprista Peruano obtuvo la mayoría de votos válidos gracias al respaldo de distintos sectores políticos y de parte del electorado que había apoyado otras candidaturas en la primera vuelta.
La jornada marcó el inicio de su segundo mandato presidencial para el periodo 2006-2011, en un contexto de alta polarización política y expectativas sobre el rumbo económico y social del país.
4 de junio - Día de la Cultura Afroperuana
El 4 de junio se celebra en el Perú el Día de la Cultura Afroperuana, fecha establecida oficialmente en 2006 para rendir homenaje al nacimiento de Nicomedes Santa Cruz, destacado poeta, investigador y promotor de las tradiciones afrodescendientes.
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La conmemoración reconoce el valioso aporte de la comunidad afroperuana a la identidad nacional en ámbitos como la música, la danza, la literatura, la gastronomía y las expresiones religiosas.
Durante junio, declarado Mes de la Cultura Afroperuana, se desarrollan actividades culturales, festivales y reconocimientos en distintas regiones del país, con el propósito de difundir y preservar este importante legado histórico y cultural.
4 de junio - Día del Agente Comunitario de Salud
Cada 4 de junio se conmemora en el Perú el Día del Agente Comunitario de Salud, una fecha dedicada a reconocer el trabajo voluntario de hombres y mujeres que sirven de enlace entre sus comunidades y los establecimientos de salud.
Su labor resulta fundamental en la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la vigilancia de problemas como la anemia, la desnutrición infantil y la salud materna.
Además, facilitan el acceso de la población a los servicios médicos, especialmente en zonas alejadas y vulnerables. La jornada también destaca su compromiso solidario mediante capacitaciones y reconocimientos impulsados por instituciones sanitarias.
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