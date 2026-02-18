Perú Deportes

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

La competencia inicia este miércoles 18 de febrero con tres partidos intensos. Sigue de cerca cómo se definen las posiciones desde la primera jornada

Guardar
Alianza Lima arranca la competencia
Alianza Lima arranca la competencia en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 como vigente subcampeón. Crédito: LPV

El Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 se pone en marcha este miércoles 18 de febrero en Lima y ya comienza a tomar forma la tabla de posiciones de la fase de grupos. Nueve equipos de seis países de la región competirán hasta el 22 de febrero por el título continental y por dos cupos al próximo Mundial de Clubes.

La capital peruana será escenario de una edición clave, no solo por el nivel de los participantes, sino también por la presencia de tres representantes nacionales: Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima, que buscarán aprovechar la localía para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima y San Martín comparten el Grupo A, lo que garantiza un duelo directo entre peruanos en la lucha por el pase a semifinales. En tanto, Regatas Lima integra el Grupo C y tendrá como principal desafío al Sesi de Brasil, uno de los rivales más fuertes del certamen. A continuación, te compartimos la distribución de los grupos y la tabla de posiciones del torneo:

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).
Tabla de posiciones del Sudamericano
Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

¿Cómo se define la clasificación a semifinales?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 está dividido en tres grupos de tres equipos cada uno. En esta primera fase, todos juegan contra todos dentro de su serie. La clasificación a semifinales se define de la siguiente manera: avanzan los líderes de cada grupo y el mejor segundo entre las tres zonas.

El sistema habitual en el voleibol internacional será determinante para ordenar la tabla de posiciones del torneo, aunque el primer criterio de clasificación será el número de victorias. Es decir, los equipos se ubicarán inicialmente según la cantidad de partidos ganados en sus respectivos grupos.

En cuanto a la distribución de puntos: una victoria por 3-0 o 3-1 otorga tres unidades; un triunfo por 3-2 concede dos puntos al ganador y uno al perdedor; mientras que una derrota por 0-3 o 1-3 no suma. Si dos o más equipos igualan en número de victorias, se recurrirá al total de puntos obtenidos y, de persistir la igualdad, al diferencial de sets y luego al de puntos para definir la posición final en la tabla.

Programación oficial del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Del 18 al 20 de febrero, se jugarán todos los partidos de la fase de grupos. De acuerdo a los resultados, se definirán los cuatro clasificados a la siguiente ronda: los tres líderes de cada grupo y el mejor segundo. Los partidos de semifinales y final están programados para el sábado 21 y domingo 22 de febrero respectivamente. A continuación, la programación completa:

Miércoles 18 de febrero – Fecha 1

  • Finalizado: Osasco de Brasil 3-0 Olympic de Bolivia (Grupo B)
  • 17:00 horas: Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (Grupo A)
  • 19:30 horas: Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (Grupo C)

Jueves 19 de febrero – Fecha 2

  • 14:45 horas: Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (Grupo C)
  • 17:00 horas: Alianza Lima vs San Martín (Grupo A)
  • 19:30 horas: Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (Grupo B)

Viernes 20 de febrero – Fecha 3

  • 14:45 horas: Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (Grupo B)
  • 17:00 horas: Sesi de Brasil vs Regatas Lima (Grupo C)
  • 19:30 horas: San Martín vs Banco República de Uruguay (Grupo A)

Temas Relacionados

Alianza Lima VóleySan Martín VóleyRegatas LimaSudamericano de Clubes de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Joao Fonseca reconoce su rol de favorito frente a Ignacio Buse en el Río Open 2026: “No tiene ninguna presión”

Duelo de deportistas emergentes sudamericanos en el torneo más relevante en esta parte del globo. El brasileño está al tanto de los condimentos que elevan su ventaja, pero no desestima al peruano. “Le gusta la superficie”, apuntó el ‘garoto’

Joao Fonseca reconoce su rol

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

El portero internacional con Bolivia sigue un largo proceso de rehabilitación por una delicada dolencia muscular. A pesar de su alejamiento de funciones, sigue con inquietud el presente del plantel

Guillermo Viscarra aclara el alcance

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ debutarán ante el equipo uruguayo, dando inicio a su camino hacia el Mundial. No te pierdas las incidencias de este emocionante duelo

Alianza Lima vs Banco República

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Chorrillos tiene como meta inmediata sacar un debut positivo frente al conjunto ecuatoriano en su aspiración de clasificar al Mundial. Revisa los horarios del entretenido juego

A qué hora juega Regatas

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Se inicia el certamen continental que se vivirá en el Polideportivo Lucha Fuentes: el debut de las ‘blanquiazules’ y las chorrillanas. Entérate de cómo les fue a los equipos peruanos

Resultados del Sudamericano de Clubes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que

Rafael López Aliaga afirma que el fujimorismo, por “venganza”, pacta para elegir a José Balcázar como nuevo presidente

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

Víctor Rodríguez Monteza ante el TC: “He sido injustamente destituido (...), acá vengo por justicia”

Congreso niega elección de una nueva mesa directiva: elección definirá solo al nuevo presidente del Perú

Fiscalía interviene Palacio tras destitución de José Jerí: buscan información sobre contratos y designaciones en su gestión

ENTRETENIMIENTO

Camila Diez Canseco revela que

Camila Diez Canseco revela que vive un nuevo amor y atraviesa un momento de plenitud personal: “me da mucha paz”

Kapo llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber del concierto

Yiddá Eslava revela cómo reaccionaría con sus hijos si le dicen que son Therians

Michelle Soifer molesta porque le tiraron pintura en carnavales de Mi Perú: “Siempre hay gente malcriada”

Majo con Sabor: ¿Quién es la chef y actual pareja de Gabriel Calvo?

DEPORTES

Joao Fonseca reconoce su rol

Joao Fonseca reconoce su rol de favorito frente a Ignacio Buse en el Río Open 2026: “No tiene ninguna presión”

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima