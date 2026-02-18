Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Alianza Lima arranca la competencia en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 como vigente subcampeón. Crédito: LPV

El Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 se pone en marcha este miércoles 18 de febrero en Lima y ya comienza a tomar forma la tabla de posiciones de la fase de grupos. Nueve equipos de seis países de la región competirán hasta el 22 de febrero por el título continental y por dos cupos al próximo Mundial de Clubes.

La capital peruana será escenario de una edición clave, no solo por el nivel de los participantes, sino también por la presencia de tres representantes nacionales: Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima, que buscarán aprovechar la localía para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima y San Martín comparten el Grupo A, lo que garantiza un duelo directo entre peruanos en la lucha por el pase a semifinales. En tanto, Regatas Lima integra el Grupo C y tendrá como principal desafío al Sesi de Brasil, uno de los rivales más fuertes del certamen. A continuación, te compartimos la distribución de los grupos y la tabla de posiciones del torneo:

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

¿Cómo se define la clasificación a semifinales?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 está dividido en tres grupos de tres equipos cada uno. En esta primera fase, todos juegan contra todos dentro de su serie. La clasificación a semifinales se define de la siguiente manera: avanzan los líderes de cada grupo y el mejor segundo entre las tres zonas.

El sistema habitual en el voleibol internacional será determinante para ordenar la tabla de posiciones del torneo, aunque el primer criterio de clasificación será el número de victorias. Es decir, los equipos se ubicarán inicialmente según la cantidad de partidos ganados en sus respectivos grupos.

En cuanto a la distribución de puntos: una victoria por 3-0 o 3-1 otorga tres unidades; un triunfo por 3-2 concede dos puntos al ganador y uno al perdedor; mientras que una derrota por 0-3 o 1-3 no suma. Si dos o más equipos igualan en número de victorias, se recurrirá al total de puntos obtenidos y, de persistir la igualdad, al diferencial de sets y luego al de puntos para definir la posición final en la tabla.

Programación oficial del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Del 18 al 20 de febrero, se jugarán todos los partidos de la fase de grupos. De acuerdo a los resultados, se definirán los cuatro clasificados a la siguiente ronda: los tres líderes de cada grupo y el mejor segundo. Los partidos de semifinales y final están programados para el sábado 21 y domingo 22 de febrero respectivamente. A continuación, la programación completa:

Miércoles 18 de febrero – Fecha 1

Finalizado: Osasco de Brasil 3-0 Olympic de Bolivia (Grupo B)

17:00 horas: Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (Grupo A)

19:30 horas: Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (Grupo C)

Jueves 19 de febrero – Fecha 2

14:45 horas: Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (Grupo C)

17:00 horas: Alianza Lima vs San Martín (Grupo A)

19:30 horas: Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (Grupo B)

Viernes 20 de febrero – Fecha 3

14:45 horas: Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (Grupo B)

17:00 horas: Sesi de Brasil vs Regatas Lima (Grupo C)

19:30 horas: San Martín vs Banco República de Uruguay (Grupo A)