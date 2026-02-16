Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"

El exjugador aconsejó al delantero para que salga de la 'U' por el bien de la selección peruana. (Video: A Presión / Estudio Fútbol)

Alex Valera se posicionó como uno de los jugadores más destacados de Universitario de Deportes en el arranque de la temporada, tras anotar tres goles y ganar protagonismo en la meta de conquistar el tetracampeonato nacional y competir en la Copa Libertadores 2026. Su desempeño en el área lo ubicó como foco de atención en el entorno futbolístico, en medio de las discusiones sobre su futuro y el posible impacto en la selección peruana, luego de las declaraciones de Rainer Torres.

En diálogo con el programa de YouTube, Estudio Fútbol, el exjugador afirmó que “el hincha siempre espera más de todos sus jugadores, es normal. Ahora, Valera hace dos y se falla dos; pero seamos sinceros, si hiciera los cuatro no estaría jugando acá tampoco, sino en otro país. Hay que ser realistas, para lo que es el medio peruano, Valera ahorita es el mejor ‘9′ que tiene Perú”.

Para el ‘Motorcito’, la capacidad goleadora del atacante lo sitúa como el principal referente ofensivo a nivel local, aunque advierte que el nivel mostrado en la Liga 1 podría no ser suficiente para los desafíos internacionales. “Yo sí diría que a su edad tendría que ir al extranjero por la selección peruana, que no tiene un ‘9’ real para las próximas Eliminatorias”, acotó.

Rainer Torres sobre Alex Valera y la oportunidad de emigrar al extranjero

Consultado sobre los motivos por los que Alex Valera no ha dado el salto internacional, Rainer Torres afirmó: “Yo creo que tiene que ver con representación y ofertas. Los ‘9′ no abundan en el mundo. Pueden ir a cualquier país y ‘9′ es lo que falta en todos lados, sobre todo uno con buen manejo aéreo, no encuentras así nomás”.

El exvolante considera llamativo que, dadas las características del delantero, aún no haya tenido oportunidades fuera del país. “Tienes a un ‘9’ que es el mejor jugador, que es goleador en una liga y que no vaya afuera, es algo que uno se tendría que poner a pensar ¿qué pasa? ¿Por qué no el interés?”.

Torres subrayó que el crecimiento futbolístico del ‘Cholo’ y su aporte a la selección peruana dependen de la posibilidad de competir en ligas de mayor exigencia. “Si estamos hablando de mejorar el nivel en el desarrollo del propio jugador, estamos hablando de ligas mejores a la peruana. Quiere decir europeas, desde francesa, portuguesa, ni qué decir de las cinco grandes que hay en el mundo”, explicó.

Rainer remarcó la importancia de la gestión de su representante para impulsar su salida: “Yo creo que un ‘9’ como Valera siendo el único o el mejor ‘9′ ahorita en el medio, sí debería estar pensando en ayudarlo (su representante) a que caiga en algunas mejores ligas porque al final va a ayudar a la selección peruana, tenemos muy pocas opciones. Y seamos más realistas. Y no es por ofender a nadie ni mucho menos, pero con ese nivel no sé si nos va a ayudar en una Eliminatoria porque estamos hablando de jugadores, defensas que vienen de otras ligas muy superiores y vienen con otro roce y otra dinámica, otra intensidad. La selección peruana va a sufrir bastante también”.

Javier Rabanal sobre Alex Valera en Universitario

El técnico de Universitario, Javier Rabanal, también se refirió al presente de Alex Valera y la composición del plantel para la temporada. “Lo de Alex Valera es claro, siempre termina imponiéndose le traigan lo que le traigan, me encanta. Y cuando nos enfrentamos en Libertadores, me parecía que tenía unos ritmos altísimos, un disparo muy completo”, dijo para En Pared de TV Perú Deportes.

El entrenador español explicó que la llegada de Sekou Gassama responde a la búsqueda de variantes tácticas y no a la intención de reemplazar a ‘Valegol’. “¿Fichaje de Sekou Gassama? Es un perfil totalmente diferente. No es traerlo para sustituir a nadie, sino porque tiene una característica muy marcada de un juego aéreo que está por encima de todos los demás. Es muy poderoso y nos puede dar una variante para juego largo directo, también para pelear balones para otros y remate directo al arco”, detalló.

