Agente de Alex Valera reveló que sí lo llamó Santos de Brasil y que el delantero espera llegar al Brasileirao: “Hay posibilidades”

Ricardo Morales se refirió a la continuidad del delantero peruano en Universitario ante la posibilidad de salir al extranjero. (Video: Fútbol Como Cancha)

El tricampeonato nacional sellado por Universitario de Deportes el pasado domingo, ha causado que el equipo reciba innumerables elogios, pero que también exista interés por sus mejores jugadores. De hecho, el periodista Alan Diez dio a conocer que Alex Valera viene siendo seguido por un club de Brasil. En ese sentido, Ricardo Morales, representante del ‘Cholo’, reveló que existe interés de equipos del Brasileirao y de Japón, y si es que se quedará en la ‘U’ en 2026.

“Nosotros tenemos contrato hasta el próximo año y ahorita estamos enfocados en Universitario. Este año cumplimos con el tricampeonato y pensando el próximo año en la Copa Libertadores”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Fútbol Como Cancha’. Esta condición contractual convierte a Universitario en el actor clave en cualquier negociación de salida.

A lo largo de la temporada, diferentes equipos del exterior han monitoreado al delantero peruano. Morales relató que durante la ventana de transferencias de mitad de año, el club Santos de Brasil inició conversaciones que no llegaron a buen puerto debido al cierre del libro de pases y a una decisión del propio club. Dicha gestión no prosperó, pero reactivó la atención sobre Valera como opción para diferentes instituciones sudamericanas.

Al abordar la actualidad del mercado, el agente indicó: “Ahora, nueva ventana, hay algunas posibilidades, estoy con algunos amigos brasileños que también están con el tema de la representación y han habido intereses de algunos equipos por la actualidad de Alex. Esto todavía es un proceso, lo ven con buenos ojos obviamente por todo lo que viene haciendo y vamos a esperar más adelante cómo se va a desarrollar una posible transferencia”.

Neymar podría ser el próximo compañero de Alex Valera en Santos de Brasil. - créditos: REUTERS/Thiago Bernardes/File Photo

En específico, el representante confirmó que el nombre de Alex Valera ha sido propuesto a clubes como Ceará, Santos, Botafogo y Vasco da Gama, todos ellos participantes del Brasileirao. Si bien las conversaciones atraviesan una fase inicial, Morales señaló que la proyección del delantero hace atractiva una posible transferencia a corto o mediano plazo.

“El nombre ha sido propuesto, se viene trabajando y esperando a ver más adelante, cuando se mueva el mercado, a ver qué posibilidades podría haber. No es nada seguro, recién estamos avanzando en una primera etapa. Por el momento, estamos enfocados en Universitario, que es el presente, y tenemos que concluir nuestro contrato de la mejor manera posible”, puntualizó.

El empresario también confesó que el club Shimizu S-Pulse de Japón buscó al ariete en enero de 2024, inmediatamente después de descender a la Segunda División. El equipo japonés intentaba armar un plantel competitivo para conseguir el ascenso, lo cual finalmente logró. Si bien Universitario presentó una contrapropuesta y Valera decidió continuar en Perú, Morales informó que representantes japoneses han retomado el contacto ahora que el club regresó a la J1 League.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

Interrogado sobre las preferencias del jugador en caso de emigrar, Morales fue directo en señalar: “¿A dónde se inclina Alex? ¿Asia o Brasil? Brasil. ¿Más dinero en Japón? En Brasil también. Nosotros estamos más cerca a un mercado sudamericano. Todo jugador quiere ir a Brasil o Argentina”.

La postura de Alex Valera ante interés de clubes de Brasil y Japón

Más allá de los escenarios internacionales, el representante de Alex Valera expresó la posición del goleador en cuanto a su futuro inmediato con Universitario. “Alex quiere seguir en Universitario, quiere ver el tema del tetracampeonato, quiere hacer una excelente Copa Libertadores para consolidarse en el club a nivel internacional y también tener más opciones en la selección para poder consolidarse por ese lado”, declaró.

Al mismo tiempo, admitió que la oportunidad de una transferencia al extranjero sigue latente: “Se podrá manejar si hay un equipo que quiera a Alex en este momento, porque ya nos ha pasado anteriormente, va a comenzar a moverse el tema y un poco ilusionarnos para volver a salir y tener nuestra revancha”. Morales insistió en que, aunque ve con buenos ojos la chance de una nueva experiencia internacional, la decisión última corresponde al futbolista, quien se mantiene concentrado en el día a día con los ‘merengues’.

Respecto a una posible renovación de contrato, Ricardo Morales precisó que no ha existido un acercamiento formal para renovar el vínculo más allá de 2026. “No ha existido una comunicación. Sé que ahora están viendo otros temas que son prioritarios, entonces habrá que esperar. Alex no se ve jugando en otro equipo (peruano), entonces hay que ver la manera de extenderlo, va a depender de la dirigencia”, aclaró.

Alex Valera vivió su primera y única experiencia en Al Fateh de Arabia Saudita en 2022. - créditos: Al Fateh