Alex Valera lanzó indirecta tras ser elegido ‘Mejor jugador del Año 2025’ de la Liga 1: “Somos tricampeones y eso es por el profesionalismo”

El atacante de Universitario respondió a las críticas recibidas y expresó su agradecimiento a Jorge Fossati por el respaldo

La emoción del fútbol peruano se vivió en la Gala de Premiación de la Liga1 TeApuesto 2025. Álex Valera, de Universitario, fue galardonado como el mejor jugador. ¡No te pierdas los mejores momentos y sus palabras de agradecimiento!

El premio al Mejor Jugador del Año 2025 en la Liga 1 fue otorgado a Alex Valera durante la ceremonia realizada el viernes 9 de enero. El delantero de Universitario de Deportes recibió el reconocimiento tras una temporada en la que sus cifras superaron a las de otros futbolistas del torneo.

El atacante alcanzó la cifra de 16 goles y 6 asistencias, consolidándose como el eje ofensivo de su equipo. Este rendimiento lo convirtió en pieza clave para que el club lograra el tricampeonato nacional, según destacaron los organizadores del evento.

El aporte del ‘9′ resultó determinante en la conquista del título, al influir tanto en la definición como en la generación de juego, aspectos que los especialistas resaltaron a lo largo del año. El reconocimiento refuerza la posición del futbolista como uno de los protagonistas indiscutidos del fútbol peruano en la temporada pasada.

El popular ‘Valegol’ se mostró emocionado luego de ser galardonado y no dudó en lanzar una indirecta. Resaltó la importancia del trabajo colectivo en el éxito de la ‘U’, y muchos hicieron la comparación con los problemas en la interna de Alianza Lima, la cual no le permitieron conseguir el título nacional.

“Esto demuestra el equipo que somos. Creo que la ‘U’ es un equipo muy sólido, somos tricampeones y eso se demuestra con el esfuerzo de cada día y el profesionalismo de todo, que creo que eso es lo que nos caracteriza como amigos, por lo que somos dentro y fuera del campo”, apuntó en su discurso.

Alex Valera se consagró como el Mejor Jugador del Año 2025

Alex Valera respondió a sus críticos

El delantero de Universitario de Deportes se tomó el tiempo para responder a sus críticos y aseguró que continuará trabajando para seguir mantiendo su nivel futbolístico.

“Este premio solo quiere decir que, por más que muchas personas quieran denigrar, o quieran menospreciar tu esfuerzo, hay que levantarnos y al día siguiente luchar porque este esfuerzo es para nosotros, nuestra familia y nuestros seres que todos queremos”, añadió el ‘9′.

Premiación de Liga 1 2025: Alex Valera como mejor jugador, el llanto de Jorge Fossati y todos los ganadores de la noche.

El integrante de la selección peruana expresó su gratitud a Dios, a su familia y a sus amigos, reconociendo el respaldo constante que ha recibido tanto en los momentos favorables como en las dificultades.

Durante la ceremonia, Álex Valera también dedicó palabras de reconocimiento a los dirigentes de Universitario de Deportes y al comando técnico liderado por Jorge Fossati. El delantero valoró el acompañamiento y la confianza brindada por el cuerpo técnico a lo largo de la temporada, elementos que contribuyeron a los logros colectivos e individuales obtenidos.

Los jugadores que ganaron destacados premios en la Liga 1 2025

  • Jugador revelación. Maxloren Castro (Sporting Cristal).
  • Mejor gol del 2025. Jairo Concha (Universitario de Deportes).
  • Goleador de la Liga 1. Facundo Callejo (Cusco F.C.).
  • Arquero del Año. Pedro Díaz (Cusco F.C.).
  • Mejor técnico. Jorge Fossati (Universitario de Deportes).
  • Mejor jugador del año. Alex Valera (Universitario de Deportes).
Jairo Concha se coronó como el autor del Mejor Gol del Año en la Liga 1 2025

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

- Fecha 1: Universitario vs ADT

- Fecha 2: Cusco FC vs Universitario

- Fecha 3: Universitario vs Cienciano

- Fecha 4: Sporting Cristal vs Universitario

- Fecha 5: Universitario vs FC Cajamarca

- Fecha 6: Los Chankas vs Universitario

- Fecha 7: Universitario vs UTC

- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs Universitario

- Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

- Fecha 10: Universitario vs Deportivo Garcilaso

– Fecha 11: Melgar vs Universitario

- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

- Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario

- Fecha 14: Sport Boys vs Universitario

- Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau

- Fecha 16: Moquegua vs Universitario

- Fecha 17: Universitario vs Sport Huancayo

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2026

