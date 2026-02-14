Cabezazo de Caravalí que manotea el arquero y Alex Valera le gana el vivo y anota el gol para el Universitario 2-0 Cienciano en el Monumental. L1 Max

Álex Valera ha ampliado la diferencia de Universitario de Deportes en el duelo ante Cienciano. El delantero ’merengue’ ha anotado el 2-0 de los suyos luego de aprovechar un rebote del portero Gonzalo Falcón. El chiclayano de 29 años ya suma tres dianas en tres partidos por Liga 1.

El artillero ’merengue’ sacó rédito de un balón que le quedó a placer con el arco desguarnecido. La acción inició con un quirúrgico pase de Jesús Castillo al ingresado José Carabalí. El carrilero ecuatoriano quiso definir de cabeza por encima del portero rival, pero Falcón manoteó el disparo.

Álex Valera, en posición lícita, empujó el balón con su frente para establecer el segundo tanto de la noche para los dirigidos por Javier Rabanal. El nacido en Pomalca celebró junto a Jairo Concha y a Sekou Gassama, quien ingresó al campo de juego en lugar de Lisandro Alzugaray.

Gol de Álex Valera con el arco a placer tras aprovechar rebote para 2-0 en Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026.

Actuación ratificadora

Álex Valera consolida su condición como el futbolista más determinante del medio local. Tras obtener el galardón al mejor jugador de la temporada pasada, donde sus 17 goles y 6 asistencias fueron piezas clave para el tricampeonato de Universitario, el ariete nacional mantiene una racha implacable.

Su estado de forma no muestra fisuras en este arranque de la Liga 1, pues ya registra su tercer tanto consecutivo en apenas tres jornadas disputadas. Con su reciente anotación frente a Cienciano del Cusco, el delantero ’crema’ escaló a la cima de la tabla de goleadores. De esta manera, Valera comparte el liderato de artilleros junto a figuras experimentadas como Carlos Garcés y Hernán Barcos.

Su capacidad para decidir partidos y su presencia constante en el área rival confirman que el premio MVP no fue casualidad. Valera es, hoy por hoy, la garantía de éxito para el esquema de su equipo y el referente ofensivo más sólido del torneo.

Álex Valera celebró su tercera diana en tres partidos con Universitario en la temporada 2026.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes rendirá una prueba compleja cuando visite a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo de Javier Rabanal se citará en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto ’crema’ no visitaba el recinto sanmartiniano desde hacía 15 años.

De acuerdo con la programación, las acciones sobre el verde del recinto ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres está pactadas para el sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en todo el territorio nacional. El duelo es correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

De momento, se desconoce el motivo principal del cambio de sede. Pero dos conjeturas ganan terreno. Por un lado, el Alberto Gallardo es un estadio en que la hinchada ’bajopontino’ puede ejercer mayor presión por la cercanía de las graderías al campo de juego.