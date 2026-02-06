Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto dirigido por Pablo Guede asume esta cita con el firme objetivo de sumar de a tres en casa antes del duelo de vuelta ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

Guardar
A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Alianza Lima/Comerciantes Unidos.

Alianza Lima debuta en casa por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El elenco victoriano apunta a consolidar su positivo inicio en el plano doméstico luego de la victoria ante Sport Huancayo. Este domingo 8 de febrero recibirán en el Estadio Alejandro Villanueva a Comerciantes Unidos, cuadro que también sumó de a tres en su estreno.

El equipo de Pablo Guede inició la temporada en el torneo doméstico con una victoria agónica en Huancayo. El elenco capitalino se adelantó en el IPD de la ‘Ciudad Incontrastable’ por medio de un penal canjeado por gol a cargo de Paolo Guerrero en la primera mitad. No obstante, el ‘rojo matador’ igualó el marcador antes del complemento.

Cuando parecía que las unidades se repartían, Alan Cantero frotó la lámpara con su botín derecho y anotó un soberbio tanto de tiro libre. El atacante argentino confirmó su buen rendimiento en la pretemporada y consolidó su presente con el tanto en el epílogo del compromiso.

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.

Alianza Lima también asume como el duelo ante Comerciantes como una prueba de rigor antes del encuentro de vuelta ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Tres días más tarde, los ‘blanquiazules’ deben darle vuelta a la serie (1-0 a favor de los paraguayos) para avanzar hacia la fase 2 y medirse ante Sporting Cristal.

Por otro lado, Comerciantes Unidos regresó al Estadio Juan Maldonado Gamarra para iniciar su camino en la Liga 1 2026. La tradicional sede le vino bien al elenco cutervino, pues vencieron por la mínima a CD Moquegua, equipo que debutó en la categoría máxima de la liga profesional.

El tanto del elenco cutervino fue obra de Rodrigo Vilca, el volante encargado de la generación de juego en el equipo. Bajo las órdenes de Claudio Biaggio también están jugadores curtidos en la élite peruana como Yordi Vílchez y Alexis Arias, a quien apelará el adiestrador argentino para sacar un resultado importante en Matute.

Comerciantes Unidos debutó con el
Comerciantes Unidos debutó con el pie derecho en la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Comerciantes Unidos.

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se disputará el domingo 8 de febrero, desde las 18:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 20:00 horas.

Canal para ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Como ocurrirá a lo largo del campeonato, este y todos los partidos será transmitido exclusivamente por la señal de L1 Max o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports.

Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y Movistar TV. Conviene mencionar que los fanáticos tienen la posibilidad de suscribirse a las app’s de las plataformas y ver los cotejos en distintos aparatos tecnológicos como celulares, laptops, televisores y entre otros.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto del envite que tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva con todas las incidencias del encuentro desde el estadio de Matute.

Alianza Lima recibirá a Comerciantes
Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos en Matute por el Torneo Apertura 2026.

Posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Cristian Carbajal, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Gaspar Gentile.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodriguez, Daniel Lino; Carlos Correa, Alexis Arias; Wilter Ayoví, Rodrigo Vlca, Josuee Herrera; y Matías Sen.

Temas Relacionados

Alianza LimaComerciantes UnidosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

El cuarteto capitaneado por ‘Lucho’ Horna asume la compleja misión de imponerse en los tres compromisos de la jornada para darle vuelta a la llave en Düsseldorf

Perú vs Alemania EN VIVO:

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

El uruguayo nacionalizado peruano dejará la Liga 1 luego de tres temporadas. En su primer curso, se quedó en la puerta del título doméstico con los ‘blanquiazules’ antes de cruzar la vereda hacia el eterno rival

“Me sacaron una copa de

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Los ‘cremas’ tendrán ausencias importantes para enfrentar a los ‘dorados’ este sábado 7 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Conoce las novedades del tricampeón

Tres bajas confirmadas en Universitario

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

El presidente de la escuadra ‘chalaca’, Jonel Córdova, confirmó la separación definida de la voleibolista que integró la selección peruana. Entérate de los detalles de su inesperada salida

Rebaza Acosta despidió a jugadora

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

El mediocampista nacional se marcha del club ‘blanquiazul’ mientras resuelve su situación judicial a causa de una denuncia de violencia sexual que tuvo lugar en Montevideo

Sergio Peña retoma su carrera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Melcochita arremete contra

Hija de Melcochita arremete contra Monserrat Seminario por presunto control y retención de documentos: “No se los quiere dar”

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “Me he guardado cosas para no hacer ruido”

Dayron Martín desafía a Pamela López y mantiene su versión sobre vínculo sentimental: “No me retracto”

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

DEPORTES

Perú vs Alemania EN VIVO:

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima