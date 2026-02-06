A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Alianza Lima/Comerciantes Unidos.

Alianza Lima debuta en casa por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El elenco victoriano apunta a consolidar su positivo inicio en el plano doméstico luego de la victoria ante Sport Huancayo. Este domingo 8 de febrero recibirán en el Estadio Alejandro Villanueva a Comerciantes Unidos, cuadro que también sumó de a tres en su estreno.

El equipo de Pablo Guede inició la temporada en el torneo doméstico con una victoria agónica en Huancayo. El elenco capitalino se adelantó en el IPD de la ‘Ciudad Incontrastable’ por medio de un penal canjeado por gol a cargo de Paolo Guerrero en la primera mitad. No obstante, el ‘rojo matador’ igualó el marcador antes del complemento.

Cuando parecía que las unidades se repartían, Alan Cantero frotó la lámpara con su botín derecho y anotó un soberbio tanto de tiro libre. El atacante argentino confirmó su buen rendimiento en la pretemporada y consolidó su presente con el tanto en el epílogo del compromiso.

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.

Alianza Lima también asume como el duelo ante Comerciantes como una prueba de rigor antes del encuentro de vuelta ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Tres días más tarde, los ‘blanquiazules’ deben darle vuelta a la serie (1-0 a favor de los paraguayos) para avanzar hacia la fase 2 y medirse ante Sporting Cristal.

Por otro lado, Comerciantes Unidos regresó al Estadio Juan Maldonado Gamarra para iniciar su camino en la Liga 1 2026. La tradicional sede le vino bien al elenco cutervino, pues vencieron por la mínima a CD Moquegua, equipo que debutó en la categoría máxima de la liga profesional.

El tanto del elenco cutervino fue obra de Rodrigo Vilca, el volante encargado de la generación de juego en el equipo. Bajo las órdenes de Claudio Biaggio también están jugadores curtidos en la élite peruana como Yordi Vílchez y Alexis Arias, a quien apelará el adiestrador argentino para sacar un resultado importante en Matute.

Comerciantes Unidos debutó con el pie derecho en la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Comerciantes Unidos.

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se disputará el domingo 8 de febrero, desde las 18:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 20:00 horas.

Canal para ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Como ocurrirá a lo largo del campeonato, este y todos los partidos será transmitido exclusivamente por la señal de L1 Max o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports.

Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y Movistar TV. Conviene mencionar que los fanáticos tienen la posibilidad de suscribirse a las app’s de las plataformas y ver los cotejos en distintos aparatos tecnológicos como celulares, laptops, televisores y entre otros.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto del envite que tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva con todas las incidencias del encuentro desde el estadio de Matute.

Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos en Matute por el Torneo Apertura 2026.

Posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Cristian Carbajal, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Gaspar Gentile.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodriguez, Daniel Lino; Carlos Correa, Alexis Arias; Wilter Ayoví, Rodrigo Vlca, Josuee Herrera; y Matías Sen.