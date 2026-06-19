Segunda vuelta electoral: ¿Quiénes son los vicepresidentes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Este reportaje aborda la hoja de vida de los vicepresidentes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Cuarto Poder hizo una profunda investigación sobre estos cuatro personajes que estarán los próximo cinco años en la conducción de la política nacional.

La segunda vuelta presidencial del 7 de junio definió a las fórmulas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú como protagonistas del balotaje, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa el escrutinio y el Jurado Electoral Especial (JEE) inició audiencias públicas, pero aún muchos ciudadanos desconocen quiénes son las figuras que acompañan las candidaturas a la vicepresidencia.

A una semana de que los peruanos acudieran a las urnas para elegir al nuevo huésped de Palacio de Gobierno, la ONPE mantiene el conteo oficial de votos, mientras el Jurado Electoral Especial (JEE) abrió el proceso de audiencias públicas para resolver las impugnaciones y observaciones presentadas. Según lo confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la segunda vuelta enfrentó a Keiko Fujimori por Fuerza Popular y Roberto Sánchez por Juntos por el Perú, dos agrupaciones que presentaron listas completas con vicepresidentes a diferencia de 2021.

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La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori habla junto a su formula vicepresidencial, Luis Galarreta (i) y Miguel Torres, tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

La atención se centra ahora en los nombres que integran esas fórmulas, dado que, ante una eventual vacancia presidencial, la sucesión recaería en quienes ocupen la primera o segunda vicepresidencia. Esta dinámica otorga peso a sus perfiles y antecedentes, tanto políticos como personales, y expone una disparidad en experiencia y recorrido público entre ambas agrupaciones.

Fuerza Popular: figuras conocidas y antecedentes en la política nacional

La fórmula de Fuerza Popular repitió la estructura que llevó en 2021, apostando por dos perfiles de alta exposición pública. Keiko Fujimori, candidata presidencial y líder del partido, escogió nuevamente a Luis Galarreta como primer vicepresidente y a Miguel Torres como segundo vicepresidente.

Luis Galarreta, abogado de 55 años, fue presidente del Congreso entre 2017 y 2018. En estas elecciones fue reelegido como virtual parlamentario andino al obtener más de 237.000 votos. Galarreta declaró bienes por una casa, tres departamentos, tres estacionamientos y un depósito, lo que motivó cuestionamientos por el aumento de su patrimonio durante su paso por el Parlamento. Consultado al respecto, Galarreta afirmó que todos los inmuebles están hipotecados y que el pago de las deudas se realiza a partir de los alquileres recibidos, sumando casi 2 millones de soles en obligaciones bancarias.

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La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori (C) habla en una conferencia de prensa, junto a Luis Galarreta (I) y Miki Torres (D) en Lima, Perú, el 13 de abril de 2026. Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es la favorita para competir una vez más por la presidencia peruana en una segunda vuelta electoral tras la votación de este domingo, enfrentándose a un oponente que se decidirá voto por voto en un recuento largo y lento entre seis candidatos que están empatados en las encuestas a pie de urna. EFE/ Renato Pajuelo

En campaña, Galarreta manifestó que Fuerza Popular participaría “en todos los debates”, aunque luego desestimó la necesidad de un debate exclusivo entre vicepresidentes y señaló que “el mayor peso en la plancha rival lo tiene Antauro Humala”. El partido insiste en la presencia de equipos técnicos como parte de la discusión electoral.

Miguel Ángel Torres Morales, de 46 años, es abogado y excongresista, hijo del fallecido presidente del Congreso Carlos Torres y Torres Lara. En 2014 postuló a la alcaldía de Santiago de Surco y en 2016 accedió al Congreso por la bancada fujimorista, donde se mantuvo hasta 2019. En estas elecciones, Torres resultó ser el virtual senador más votado del país con más de 307.000 adhesiones al 100% de las actas contabilizadas.

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En la primera vuelta, Torres agradeció “a los más de 22.000 personeros que acompañaron a Fuerza Popular en la primera etapa electoral”. El medio también informó que Torres no respondió preguntas sobre la negativa de la ONPE a su rendición de cuentas por un viaje a Europa reportado como capacitación, cuyo costo fue de más de 15.000 soles y que, según documentos citados, no cumplía con los criterios de una actividad financiable con recursos públicos.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori and Vice Presidential candidates Luis Galarreta Velarde and Miguel Torres Morales hold hands during Fujimori's closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Juntos por el Perú: trayectorias menos conocidas y representación regional

La plancha de Juntos por el Perú la encabeza Roberto Sánchez, acompañado de Ana Li Márquez como primera vicepresidenta y Brígida Curo como segunda. Ambas candidatas presentan trayectorias menos visibles en la política nacional y perfiles con arraigo regional.

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Ana Li Márquez, abogada de 37 años, es natural de Chumbivilcas, en Cusco. En 2022 postuló a la alcaldía provincial de su localidad y obtuvo solo 713 votos, cifra que representa el 1% de la votación total. Su experiencia laboral más relevante, según su declaración jurada, corresponde a un cargo como especialista en promoción productiva, ambiental y social en el distrito de Megantoni, un municipio destacado por sus rentas gasíferas, aunque con profundas carencias en servicios básicos: solo el 5% de las viviendas dispone de alcantarillado y más del 80% de los hogares utiliza leña y carbón para cocinar pese a producir GNV.

Together for Peru's candidate for second vice president, Brigida Curo Bustincio, addresses a gathering during Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez's closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Márquez también figura como asesora legal en la municipalidad de Lurigancho-Chosica entre abril y octubre de 2025, con una retribución de 42.000 soles. Un reportaje de Cuarto Poder detalló que por ese pago presentó ocho informes idénticos con la misma fotografía y evitó dar explicaciones sobre el caso, así como sobre su participación en actividades proselitistas durante horario laboral. En campaña, Márquez declaró: “El pueblo peruano está aquí parado para la defensa de su voto, de la voluntad popular, del voto democrático”.

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La segunda vicepresidenta, Brígida Curo, tiene 49 años y reside en Puno. Se dedica a labores agropecuarias en la Comunidad Campesina de Chillora desde 2006, con ingresos anuales de 12.000 soles. Su trayectoria pública incluye el cargo de regidora distrital de Capachica en 1998 y una candidatura fallida al Congreso en 2016 con el Frente Amplio Justicia, Vida y Libertad. En 2021 se integró a Juntos por el Perú.

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez poses during a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Durante la campaña, Curo manifestó: “Tenemos que recuperar nuestra dignidad. Tenemos que recuperar la soberanía del pueblo permanente”. Ella denunció en varias ocasiones ante la policía haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su conviviente, aunque no abordó ese tema en sus actividades proselitistas. Está actualmente investigada por el delito de disturbios a raíz de los hechos de violencia durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

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El peso de los vicepresidentes en la definición política

La dinámica de la segunda vuelta en Perú ha revalorizado la importancia de las fórmulas completas, en especial la posición de quienes aspiran a la vicepresidencia. Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú presentan perfiles contrastantes en experiencia y visibilidad pública, mientras el país aguarda los resultados oficiales de la ONPE y el avance de las audiencias públicas en el JEE.

Ciudadanos peruanos observan con preocupación y angustia el conteo de votos de la ONPE que determinará al próximo gobernante entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas semanas estarán marcadas por la proclamación definitiva de los resultados y la atención sobre el futuro inmediato de quienes podrían asumir la conducción del país ante alguna eventualidad en la presidencia.