Caminos del Papa León XIV, la ruta religiosa impulsada por Dina Boluarte enfrenta abandono sobre todo en Chiclayo

Este video presenta un segmento de noticiero donde dos presentadores discuten la próxima visita del Papa León XIV a Perú, confirmada para noviembre. Se muestran imágenes de una reunión del Papa y de las pistas dañadas en Chiclayo, a cuatro meses del evento. Las tomas revelan vías sin pavimentar y en mal estado, transitadas por vehículos. Una mujer también aparece hablando en un escenario. El segmento aborda la preocupación por la infraestructura vial.

La ruta turística “Caminos del Papa León XIV”, lanzada oficialmente el 21 de julio de 2025 bajo el liderazgo de Dina Boluarte, buscaba posicionarse como un nuevo eje de turismo religioso y cultural en el norte del país. Más de un año después de su inauguración y pese a la movilización de recursos públicos y privados, la realidad en Chiclayo y en otros puntos del circuito dista de la expectativa inicial. La ruta muestra signos evidentes de abandono, especialmente en la red vial y el entorno urbano de Chiclayo, según reportes de autoridades locales y vecinos.

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Un proyecto de alcance nacional con fuerte inversión pública

La iniciativa fue desarrollada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entonces liderado por Desilú León, en coordinación con gobiernos regionales, municipalidades y la Iglesia católica peruana. El circuito comprende 24 atractivos históricos y religiosos en Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao. Su propósito central es revivir el legado pastoral de Robert Prevost, conocido mundialmente como Papa León XIV, quien ejerció como obispo en Chiclayo antes de asumir su rol en el Vaticano.

PUBLICIDAD

El plan macro contempla inversiones por más de S/ 540 millones entre fondos públicos y compromisos privados, distribuidos en intervenciones viales, restauración de templos emblemáticos y promoción internacional del itinerario. Las autoridades insistieron en la articulación intersectorial y el carácter descentralizado del proyecto, apuntando a dinamizar las economías regionales mediante el turismo religioso.

La imagen ilustra el contraste en Chiclayo, Perú, entre la ruta turística religiosa "Caminos del Papa León XIV" y el evidente deterioro urbano con calles agrietadas y basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiclayo, epicentro de las demandas y las obras inconclusas

A pesar de la magnitud del presupuesto, la situación en Chiclayo ha generado preocupación entre residentes y autoridades. Los distritos de José Leonardo Ortiz y La Victoria presentan más del 40% de su red de alcantarillado colapsada, además de pistas agrietadas y baches en avenidas principales. Esta problemática forzó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a asignar una partida extraordinaria de S/ 15,8 millones mediante el Decreto Supremo N.° 079-2026-EF, destinados exclusivamente a la reparación de 51 calles y avenidas del circuito.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ejecutivo, los fondos buscan preparar a la ciudad para la visita oficial del sumo pontífice prevista para noviembre de 2026 y responder a los reclamos ciudadanos por el deterioro de la infraestructura urbana. El Mincetur anunció, además, una asignación adicional de S/ 10 millones para mejorar servicios básicos y señalética en las cinco ciudades incluidas en la ruta.

El papa León XIV abraza a una niña a su llegada a la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

El liderazgo de Boluarte y la coordinación institucional

La presidenta Dina Boluarte encabezó la ceremonia de lanzamiento de la ruta y supervisó el trabajo articulado entre el Mincetur, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, los gobiernos regionales y más de 20 municipalidades. La propuesta se presentó como un ejemplo de gestión intergubernamental orientada a potenciar el turismo y la identidad cultural en el norte peruano, con la colaboración directa de autoridades eclesiásticas.

PUBLICIDAD

La ruta “Caminos del Papa León XIV” fue concebida no solo como un itinerario religioso, sino como un eje integrador de cultura, historia y gastronomía local. Las actividades incluyeron festivales, exposiciones y jornadas de reflexión espiritual, según información difundida por agencias internacionales y autoridades del sector turismo.

El Papa León XIV preside la misa de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles en Madrid (Jesús Hellín / Pool / Europa Press)

El papel de la alcaldesa Janet Cubas Carranza y los cuestionamientos en Chiclayo

Janet Isabel Cubas Carranza asumió la alcaldía provincial de Chiclayo tras las elecciones municipales y regionales de 2022. Miembro de Juntos por el Perú, partido liderado actualmente por Roberto Sánchez, Cubas Carranza ha enfrentado cuestionamientos a lo largo de su gestión, sobre todo por incidentes como la instalación de un árbol navideño en la plaza principal de Chiclayo que provocó amplia controversia pública.

PUBLICIDAD

El incidente motivó a un grupo de regidores provinciales a solicitar la suspensión temporal de la alcaldesa, argumentando afectación a la imagen institucional. Mientras tanto, la ejecución de los recursos para la ruta turística ha sido objeto de fiscalización y debate en el concejo municipal, según reportes recogidos por agencias internacionales. La propia Cubas Carranza ha declarado que las deficiencias en el estado de las calles responden a décadas de falta de mantenimiento estructural y a la reciente crisis de saneamiento.

FILE PHOTO: Newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Prevost of the United States appears on the balcony of St. Peter's Basilica, at the Vatican, May 8, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Perspectivas y retos para el circuito turístico religioso

Con la visita del Papa León XIV a la vista y una ruta que abarca desde Piura hasta el Callao, el circuito enfrenta ahora el desafío de revertir la imagen de abandono y consolidarse como un polo de atracción turística sostenible. Las autoridades locales y nacionales han reiterado su compromiso con la recuperación de la infraestructura y la dinamización de la economía regional.

PUBLICIDAD

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

Mientras los trabajos de intervención continúan y se monitorea la ejecución de los fondos asignados, sectores de la ciudadanía y de la Iglesia esperan que la ruta logre cumplir su promesa original: unir fe, patrimonio y desarrollo en el norte peruano. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar el avance y el impacto real de las medidas adoptadas en torno a los “Caminos del Papa León XIV”.