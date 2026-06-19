Magaly Medina niega explicaciones a Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario y advierte querella por acusaciones públicas

La conductora rechazó las insinuaciones sobre un supuesto incumplimiento de su servicio comunitario y aseguró que no ha sido notificada por ninguna autoridad judicial. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó cruces públicos en las últimas horas por el cumplimiento del servicio comunitario ordenado a la conductora. Medina dijo que no recibió notificaciones judiciales, y su abogado Fernando Ugaz sostuvo que las acusaciones del exfutbolista carecen de pruebas y buscan instalar presión pública.

Magaly Medina responde a Farfán: “¿Por qué tengo que rendirle cuentas?”

La tensión creció cuando Magaly Medina cuestionó la influencia y los métodos del exfutbolista. “Que tantos contactos tiene, que tanto poder tiene, que se siente todopoderoso de amedrentar y decir que me vas a sacar qué, que me vas a sacar videos, fotos”, lanzó la conductora.

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Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán por supuestas acusaciones: “Que me va a sacar videos, fotos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina sostuvo que Farfán utiliza plataformas digitales y programas de televisión para sugerir irregularidades, lo que la expone a un escrutinio constante. También afirmó que no ha recibido ninguna notificación formal de parte de un juez y que no ve motivo para responder a insinuaciones que, según dijo, buscan presionar y generar ruido mediático.

Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán por supuestas acusaciones: “Que me va a sacar videos, fotos”. Captura: Magaly TV La Firme.

El abogado Fernando Ugaz dijo que el caso presenta rasgos de presión pública. “Es un caso clásico de presión mediática que está realizando el señor Jefferson Farfán. Y es un caso verdaderamente singular, porque no solamente presiona, sino afirma que ha habido actos de corrupción y falsedad, digamos, e irregularidades en lo que es, digamos, el cumplimiento de la sanción penal, en el cumplimiento del servicio comunitario en nuestro caso”.

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Según Ugaz, esas declaraciones pueden cruzar la línea de la legalidad. “Yo creo que ahí lo que está cometiendo el señor Jefferson es hacer afirmaciones que lindan con lo que significa la difamación agravada. Esto es imputar a autoridades y a personas particulares a nivel mediático en relación a delitos”, señaló.

Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán por supuestas acusaciones: “Que me va a sacar videos, fotos”. Captura: Magaly TV La Firme.

La defensa de Medina y el cumplimiento del servicio comunitario

Ugaz describió así el accionar que atribuye a Farfán: “Él ha salido a los medios y aparentemente ha salido un poco también en coordinación con algunos otros tiktokers y otros influencers a afirmar de que supuestamente tiene pruebas de que tú no habrías cumplido el servicio comunitario. Con lo cual es absolutamente falso, no tiene ninguna prueba sobre ello y estamos esperando de que nos corran traslado del escrito que haya presentado y que muestre esas pruebas”.

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El abogado insistió en que Medina cumplió con las obligaciones impuestas por las autoridades: “Lo que ha pasado en nuestro caso es que nosotros hemos cumplido de manera regular, cumpliendo con la firma, cumpliendo con la huella y esto ha sido validado por las autoridades”.

Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán por supuestas acusaciones: “Que me va a sacar videos, fotos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ugaz también rechazó las versiones sobre la duración y las tareas del servicio comunitario. Farfán habría sugerido que el cumplimiento fue mínimo, al afirmar que duró “seis minutos” y que estuvo vinculado a actividades en una iglesia. El abogado respondió: “Se afirma de que supuestamente un servicio comunitario dura seis minutos, afirma de seis minutos y afirma de temas de la iglesia, cosa que es absolutamente irracional y absolutamente ilógico, porque los servicios comunitarios, por lo menos en nuestro caso concreto, son de ocho y media a seis de la tarde”.

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Por su parte, Medina rechazó las imputaciones: “Eso de afirmar que ha ido, ha entrado, ha firmado y ha salido sin hacer el servicio comunitario es bien avezado afirmar algo así sin tener pruebas. Yo creo, y yo estaba hablando con usted en la tarde, de que esta vez, que él, si él no puede demostrar eso, vamos a querellar”.

Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán por supuestas acusaciones: “Que me va a sacar videos, fotos”. Captura: Magaly TV La Firme.

La posible querella y la discusión sobre las tareas

La conductora dijo que está dispuesta a avanzar con acciones legales si no se prueban las acusaciones. “Yo no acostumbro querellar a nadie, porque de verdad me parece que mi trabajo termina acá a las once de la noche y luego tengo una vida, porque hay otros que no tienen vida. Entonces, yo sí tengo una vida. Entonces, yo no voy a estarme estresando por que tengo una audiencia, que tengo que ponerle un juicio a esto. Pero esta vez yo le he instruido a usted de que si este señor no demuestra todas las mentiras que está diciendo, toda la bazofia que está diciendo, yo le he pedido a usted que sí, que, que contraataque y los demande a todos los que haya que querellar, a todos esos bocones que andan repitiendo como si hubieran visto pruebas, andan repitiendo lo mismo”.

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Medina también cuestionó el desconocimiento sobre las modalidades del servicio comunitario: “Dicen: ‘Tiene que barrer, tiene que barrer’. Tienen que saber por-- yo digo: ¿no le han instruido a este pobre señor Farfán, su abogado, no le ha dicho que el servicio comunitario es a criterio del lugar donde vas, de acuerdo a quién eres, a tus habilidades? ¿No le han dicho eso al señor?”.

Ugaz sostuvo que las tareas varían según la persona sancionada y el lugar donde se realiza la labor: “Un servicio comunitario no solamente se ejecuta barriendo, no está en discusión eso, sino se ejecuta de, de muchísimas maneras, dependiendo del perfil de la unidad receptora, dependiendo del perfil, digamos, de la institución beneficiaria y dependiendo de las autoridades también, de las necesidades que este tiene. Lo más importante es que se cumpla de manera externa, de manera interna, coordinada y que se cumpla de manera discreta. Nadie está cumpliendo este tipo de servicios y llamando a público, llamando a, a otro tipo de situaciones”.

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Para el abogado, las acusaciones difundidas en redes sociales y medios no tienen sustento. “Yo creo que lo que tiene son situaciones absolutamente impertinentes, inconducentes, pruebas supuestamente inútiles y yo creo que tiene mucho odio y venganza, eso sí”.

Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán por supuestas acusaciones: “Que me va a sacar videos, fotos”. Captura: Magaly TV La Firme.

La falta de notificaciones judiciales

Medina afirmó que no fue notificada por el juzgado correspondiente: “Hay que ser claros, no hemos recibido ningún escrito ni ningún apersonamiento de parte del juzgado de ejecución, para empezar. Entonces, yo creo que si él tiene una queja, tiene que ir a la instancia donde tiene que quejarse, no estarse quejando públicamente. Porque no sé cómo pretende que yo le conteste a él cuando él no es autoridad para mí. Él no es nadie, ¿por qué le tengo que rendir cuentas a él?”.

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Ugaz interpretó esa situación como una muestra de que Farfán no tiene pruebas y busca instalar dudas en la opinión pública: “Yo creo que justo en eso evidencia que no tiene prueba. Yo creo que está más bien creyendo de que, tratando de hacer sus preguntas al aire, tratando de insinuar y provocar”.

Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán por supuestas acusaciones: “Que me va a sacar videos, fotos”. Captura: Magaly TV La Firme.