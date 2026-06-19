Magaly Medina denuncia amenazas de muerte de presuntos seguidores de Jefferson Farfán: “Voy a notariarlo y subirlos al juzgado”

La conductora rechazó las insinuaciones sobre un supuesto incumplimiento de su servicio comunitario y aseguró que no ha sido notificada por ninguna autoridad judicial. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa escalando y ahora ha sumado un nuevo ingrediente que preocupa a la conductora de televisión: las amenazas de muerte que asegura estar recibiendo en medio de la polémica. Durante la última edición de su programa, la periodista no solo respondió a las acusaciones sobre un supuesto incumplimiento de su servicio comunitario, sino que también reveló que personas que dicen actuar en nombre del exfutbolista le han enviado mensajes intimidatorios que serán puestos en conocimiento de las autoridades.

El tema surgió durante una conversación con su abogado, Fernando Ugaz, quien cuestionó duramente la estrategia que, según sostiene, viene utilizando Jefferson Farfán para instalar dudas sobre el cumplimiento de la sanción penal que recibió la conductora años atrás.

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Magaly Medina denuncia amenazas de muerte: “Me dicen ‘perra, te vamos a meter plomo’”. Captura: Magaly TV La Firme.

Fernando Ugaz acusa a Jefferson Farfán de ejercer presión mediática

Para el letrado, las recientes declaraciones del exseleccionado nacional no constituyen una denuncia formal, sino una campaña pública destinada a desacreditar a Magaly Medina y a cuestionar el trabajo de diversas autoridades.

“Bueno, es un caso clásico de presión mediática que está realizando el señor Jefferson Farfán. Y es un caso verdaderamente singular, porque no solamente presiona, sino afirma que ha habido actos de corrupción y falsedad e irregularidades en lo que es el cumplimiento de la sanción penal, en el cumplimiento del servicio comunitario en nuestro caso. Y yo creo que ahí lo que está cometiendo el señor Jefferson es hacer afirmaciones que lindan con lo que significa la difamación agravada. Esto es imputar a autoridades y a personas particulares a nivel mediático en relación a delitos”, sostuvo.

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Magaly Medina escuchó atentamente la explicación y respondió: “Sí, doctor”, permitiendo que Ugaz desarrollara los argumentos legales que sustentan la posición de su defensa.

Según explicó el abogado, hasta la fecha no existe ninguna prueba formal que demuestre las acusaciones que se han difundido en redes sociales y otros espacios mediáticos.

“Porque él ha salido a los medios y aparentemente ha salido también en coordinación con algunos otros tiktokers y otros influencers a afirmar que supuestamente tiene pruebas de que tú no habrías cumplido el servicio comunitario. Con lo cual es absolutamente falso, no tiene ninguna prueba sobre ello y estamos esperando que nos corran traslado del escrito que haya presentado y que muestre esas pruebas”, manifestó.

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Magaly Medina denuncia amenazas de muerte: “Me dicen ‘perra, te vamos a meter plomo’”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que no ha sido notificada por ninguna autoridad

La conductora se mostró especialmente incómoda por la manera en que se viene desarrollando la controversia. Según explicó, ni ella ni su defensa han recibido comunicación oficial de alguna autoridad judicial que confirme la existencia de una denuncia o de una investigación relacionada con el tema.

“Doctor, pero nosotros por qué nos dice: di sí o no, hiciste, son tus firmas, no son tus firmas. Dejando entrever y parece que a todos los chupes que él tiene en las redes sociales y en otros programas de televisión, les hace como que les ha mostrado algo que nosotros ni siquiera estamos enterados. No hemos sido notificados por un juez absolutamente de nada. ¿Qué cosa tenemos que contestar? ¿Por qué tendríamos que contestarle a él?”, cuestionó.

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Magaly Medina denuncia amenazas de muerte: “Me dicen ‘perra, te vamos a meter plomo’”. Captura: Magaly TV La Firme.

Fernando Ugaz respondió señalando que, en su opinión, el exfutbolista solo está sembrando dudas sin presentar evidencia concreta.

“Bueno, lo que él tiene es megáfono, lo que él tiene son repetidoras, lo que él tiene es mucho misterio, lo que él tiene es preguntas, dudas. Él no tiene pruebas, él no tiene evidencias, porque lo que ha pasado en nuestro caso es que nosotros hemos cumplido de manera regular, cumpliendo con la firma, cumpliendo con la huella y esto ha sido validado por las autoridades”, aseguró.

El abogado también negó una de las versiones más comentadas en redes sociales: que Magaly Medina habría permanecido apenas unos minutos en el lugar donde cumplía sus labores comunitarias.

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“Además se afirma que supuestamente un servicio comunitario dura seis minutos. Afirma de seis minutos y afirma de temas de la iglesia, cosa que es absolutamente irracional y absolutamente ilógica, porque los servicios comunitarios, por lo menos en nuestro caso concreto, son de ocho y media a seis de la tarde”, indicó.

Magaly Medina denuncia amenazas de muerte: “Me dicen ‘perra, te vamos a meter plomo’”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina anuncia que demandará si no presentan pruebas

La periodista consideró que las afirmaciones difundidas en los últimos días son particularmente graves porque ponen en duda el cumplimiento de una sanción impuesta por la justicia.

“Doctor, o sea, eso de afirmar que ha ido, ha entrado, ha firmado y ha salido sin hacer el servicio comunitario es bien avezado afirmar algo así sin tener pruebas”, expresó.

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Fue entonces cuando anunció que, a diferencia de otras ocasiones, está dispuesta a acudir a los tribunales si considera que las acusaciones continúan dañando su imagen.

“Yo creo, y yo estaba hablando con usted en la tarde, de que esta vez, que él, si él no puede demostrar eso, vamos a querellar. Yo no acostumbro querellar a nadie, porque de verdad me parece que mi trabajo termina acá a las once de la noche y luego tengo una vida. Pero esta vez yo le he instruido a usted de que si este señor no demuestra todas las mentiras que está diciendo, toda la bazofia que está diciendo, yo le he pedido a usted que sí, que contraataque y los demande a todos los que haya que querellar”, afirmó.

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Magaly también respondió a quienes aseguran que una persona que realiza servicio comunitario necesariamente debe desempeñar labores de limpieza.

“Hay otra cosa ridícula que le hacen caso y repiten como monos. Es que de verdad hay tanto desneuronado en las redes sociales. Pero dicen: ‘Tiene que barrer’. ¿No le han instruido a este pobre señor Farfán, su abogado, no le ha dicho que el servicio comunitario es a criterio del lugar donde vas, de acuerdo a quién eres, a tus habilidades?”, manifestó.

Magaly Medina denuncia amenazas de muerte: “Me dicen ‘perra, te vamos a meter plomo’”. Captura: Magaly TV La Firme.

Fernando Ugaz explica cómo funciona el servicio comunitario

El abogado respaldó las declaraciones de la conductora y explicó que existen diversas formas de cumplir con esta obligación.

“Sí, bueno, definitivamente que hay mucha ignorancia, mucha falta de información. Un servicio comunitario no solamente se ejecuta barriendo, sino se ejecuta de muchísimas maneras, dependiendo del perfil de la unidad receptora, dependiendo del perfil de la institución beneficiaria y dependiendo de las autoridades también. Lo más importante es que se cumpla de manera coordinada y discreta”, explicó.

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Posteriormente lanzó una dura crítica hacia el exfutbolista.

“Yo creo que lo que tiene son situaciones absolutamente impertinentes, inconducentes, pruebas supuestamente inútiles y yo creo que tiene mucho odio y venganza, eso sí”, manifestó.

Magaly Medina denuncia amenazas de muerte: “Me dicen ‘perra, te vamos a meter plomo’”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela amenazas de muerte y las llevará ante la justicia

Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando la conductora reveló que está siendo víctima de amenazas que, según asegura, mencionan directamente el nombre de Jefferson Farfán.

“Me encantaría realmente que el juzgado indicado le diga: ‘A ver, señor, deme sus pruebas’. Porque nos tienen que llamar. Ah, usted entró cinco minutos, seis minutos. Ah, ya. Firmó y salió. Pruébeme que firmé y salí. Pruébelo”, comentó inicialmente.

Luego hizo una grave denuncia.

“Otra cosa es que mañana voy a notariar los mensajes en mis celulares, donde en nombre de él me amenazan con plomo, me amenazan de muerte. Lo voy a mañana a notariar para presentarlo al respectivo juzgado”, anunció.

La periodista señaló que las amenazas no son algo nuevo en su carrera, ya que asegura haber enfrentado situaciones similares desde hace décadas.

“A mí realmente yo no le tengo miedo a las amenazas, porque las he recibido de jugadores de fútbol desde la época en que los empecé a ampayar. Desde ahí me amenazaban. Es ahí y por eso que a mí el canal ATV me pone seguridad. No es la primera vez que yo me enfrento a un jugador de fútbol”, sostuvo.

Magaly relató además parte del contenido de los mensajes que recibe.

“Me dicen: ‘Perra, te vamos a meter plomo’. Entonces, de parte de Farfán además lo dicen, mencionan los barrios, mencionan las bandas que son, lo vamos a notariar y sí lo vamos a subir al juzgado respectivo”, reveló.

Para la conductora, este tipo de amenazas no pueden normalizarse en un contexto donde la violencia y la extorsión afectan diariamente a miles de ciudadanos.

“Yo creo que las bravuconadas no. En este país donde ya tenemos demasiada violencia, donde ya tenemos demasiados extorsionadores, hay microbuseros que no salen a las calles porque los amenazan con matar. Entonces, ya tenemos demasiada violencia como para que alguien, como un jugador de fútbol, que indudablemente es un líder de opinión, esté con bravuconadas de ese tipo”, afirmó.

Antes de finalizar la entrevista, Fernando Ugaz insistió en que toda la información conocida hasta ahora ha sido obtenida a través de redes sociales y no mediante documentos oficiales.

“Toda esta información lo más lamentable es que nosotros la hemos obtenido a través de TikTok y a través de las redes sociales. Lo que queremos es exhortar a las autoridades para que nos corran traslado esos supuestos escritos y esas supuestas cosas que ha presentado el señor Jefferson para desacreditar y para contradecir una a una sus falsedades”, sostuvo.

La conversación concluyó con una última reflexión de Magaly Medina, quien aseguró estar cansada de lo que considera una campaña basada en versiones sin sustento.

“Así es. Ya estamos hartos. Las mentiras. Es que hay gente que dice: ‘Miente, miente, que algo queda’. Pero en fin, a las bravuconadas no, a la violencia no. Gracias doctor. Yo sé que usted estará pronto conmigo”, finalizó.

Magaly Medina denuncia amenazas de muerte: “Me dicen ‘perra, te vamos a meter plomo’”. Captura: Magaly TV La Firme.