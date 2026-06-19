Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y a qué hora será la movilización convocada por Roberto Sánchez

El video muestra un reportaje del noticiero '24 Horas' con cobertura de eventos políticos. Contiene imágenes de una movilización nocturna de personas en una plaza con un monumento y a un reportero en la calle frente a un logo de Juntos por el Perú. Se incluyen declaraciones de un hombre, identificado en un rótulo como Jaime Quito, congresista del partido JP. También se observa a un periodista y una presentadora de noticias en el estudio. La pieza periodística detalla la marcha de simpatizantes de Juntos por el Perú.

La Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú desplegaron medidas de control y cierre en el centro histórico desde la medianoche de este viernes, con el objetivo de preservar el orden público ante las movilizaciones anunciadas. El operativo incluye el despliegue de 800 serenos, 200 fiscalizadores, 1.000 cámaras de vigilancia y 15 drones, mientras que la Región Policial Lima sumó 4.500 agentes en la zona de mayor protección, de acuerdo con el reporte televisivo que detalla el dispositivo especial.

Las autoridades esperan la llegada de delegaciones de distintas regiones que prevén congregarse en el Campo de Marte antes de movilizarse hacia la Plaza San Martín. Este flujo de personas motivó la activación de cierres y controles en los principales accesos a la capital, donde la policía realiza verificaciones de identidad y revisión de antecedentes en puntos estratégicos como el peaje Monterrico, la Panamericana Sur, la garita de Corcona en Chosica y la zona de Trapiche en Comas.