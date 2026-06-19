Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y a qué hora será la movilización convocada por Roberto Sánchez

La Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú desplegaron medidas de control y cierre en el centro histórico desde la medianoche de este viernes, con el objetivo de preservar el orden público ante las movilizaciones anunciadas. El operativo incluye el despliegue de 800 serenos, 200 fiscalizadores, 1.000 cámaras de vigilancia y 15 drones, mientras que la Región Policial Lima sumó 4.500 agentes en la zona de mayor protección, de acuerdo con el reporte televisivo que detalla el dispositivo especial.
Las autoridades esperan la llegada de delegaciones de distintas regiones que prevén congregarse en el Campo de Marte antes de movilizarse hacia la Plaza San Martín. Este flujo de personas motivó la activación de cierres y controles en los principales accesos a la capital, donde la policía realiza verificaciones de identidad y revisión de antecedentes en puntos estratégicos como el peaje Monterrico, la Panamericana Sur, la garita de Corcona en Chosica y la zona de Trapiche en Comas.
Restricciones y afectación en el centro histórico
La zona central ya experimenta las consecuencias de las restricciones. En el jirón de la Unión, vecinos, comerciantes y turistas reportaron dificultades para circular por el cierre del perímetro. Un transeúnte relató que no pudo continuar su trayecto y buscaba una vía alternativa, mientras un comerciante señaló el impacto negativo sobre la actividad económica: “Todo el sistema de comercio se perjudica” cuando se colocan rejas y se limita el acceso.
El turismo también comenzó a verse afectado. Una visitante lamentó que personas que llegan desde otros lugares para conocer la ciudad no pudieran ingresar, calificando la situación como “triste” para quienes viajan con ese propósito, según lo recogido en el informe televisivo.
Vigencia y alcance de los cierres vehiculares y peatonales
La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el cierre temporal y total del tránsito vehicular en el Centro Histórico desde las 00:00 del viernes 19 de junio hasta las 00:00 del lunes 22 de junio, tal como establece la Resolución de Subgerencia N° D002556-2026-MML-GMU-SER. El perímetro afectado abarca las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre, Miguel Grau, el jirón Paruro, Amazonas y el contorno del río Rímac; también se integran Alfonso Ugarte, Huánuco y Sebastián Llorente, según la comunicación oficial.
La restricción exceptúa a los vehículos de servicios de emergencia y a los residentes del cuadrante restringido. En el caso del transporte público, la municipalidad informó que la Policía Nacional podrá habilitar o restringir la circulación según la necesidad de seguridad y las circunstancias que se presenten en la vía pública.
Acciones legales y protección del patrimonio
El Centro Histórico de Lima cuenta con estatus de “zona intangible para marchas y concentraciones políticas”, conforme al Acuerdo de Concejo N° 026 vigente desde 2023. La Municipalidad advirtió que la Procuraduría Pública municipal iniciará acciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables de actos vandálicos o disturbios que afecten la integridad del área o de los transeúntes.
En su comunicado oficial, la municipalidad explicó: “La medida busca preservar y garantizar el orden público y proteger el Centro Histórico de Lima; será realizada por la Policía Nacional del Perú, quien está a cargo de las acciones operativas y de control, así como de la ejecución de los cierres de acceso y del control del tránsito durante las movilizaciones”.
Policía realiza controles de identidad en peajes y rutas de ingreso a Lima
La Policía Nacional del Perú ha reforzado los controles de identidad en los principales accesos a Lima como parte del operativo especial ante las movilizaciones convocadas. Las verificaciones incluyen revisión de documentos, antecedentes, requisitorias vigentes e impedimentos judiciales, según el reporte televisivo desde el peaje Monterrico de la vía de Evitamiento. La presencia policial es notoria tanto en rutas principales como en puntos estratégicos, con el propósito de prevenir incidentes y mantener el orden público durante la jornada.
Los operativos abarcan no solo a los peatones sino también a pasajeros de buses interprovinciales, transporte público y vehículos particulares que ingresan por vías como la Panamericana Sur. De acuerdo con la información recogida, el despliegue se extiende a otros puntos clave, entre ellos el peaje de Pucusana, la garita de control en Corcona (Chosica), el kilómetro 48 de la Carretera Central y la zona de Trapiche en Comas. La policía realiza inspecciones exhaustivas con la finalidad de identificar posibles requisitorias y asegurar que no existan impedimentos judiciales entre quienes llegan a la capital.
Las autoridades informaron que esta estrategia de control no se limita a los peajes, sino que se mantendrá activa en todos los principales accesos a la ciudad mientras se desarrollen las movilizaciones. El objetivo declarado es ofrecer garantías de seguridad durante la marcha y anticipar cualquier intento de alteración del orden. La recomendación oficial para quienes deban circular por estos puntos es revisar la información disponible sobre las restricciones y prever posibles demoras en los desplazamientos.
Llamado al respeto del orden público y advertencias
La administración local justificó la disposición debido a “mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la ciudad”, y exhortó a la ciudadanía a colaborar con la preservación del orden y el respeto al patrimonio. El municipio advirtió: “Si los partidos políticos, a través de sus dirigentes, insisten en violar el marco jurídico, se aplicará todo el peso de la ley en salvaguarda de los vecinos”.
El recorrido previsto para los manifestantes parte del Campo de Marte con destino a la Plaza San Martín, según la ruta mostrada en la gráfica difundida en medios. Las autoridades recomiendan a la población consultar la información disponible sobre las restricciones para evitar inconvenientes en los desplazamientos por las zonas donde podrían registrarse movilizaciones.
El despliegue de fuerzas municipales y policiales, junto con la tecnología instalada, busca evitar alteraciones del orden y preservar tanto la seguridad de los ciudadanos como la integridad del centro histórico durante la jornada de protestas que se anticipa para este viernes y el fin de semana.