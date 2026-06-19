Dónde ver Brasil vs Haití HOY en vivo en Perú: canal TV del partido por fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026

El conjunto sudamericano llega con urgencia de sumar tres puntos después del 1-1 frente a Marruecos, mientras el equipo caribeño busca recuperarse de su caída 0-1 ante Escocia en su estreno (CBF / FHF)

Se juegan la vida. Brasil y Haití jugarán el viernes 19 de junio por la jornada dos del Grupo C del Mundial 2026, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El duelo comenzará a las 19:30 (hora del Perú). Brasil llega tras el 1-1 con Marruecos; Haití, después del 0-1 ante Escocia. La señal del partido en Perú estará en DSports (DirectTV) y en los streaming oficiales, DGO o Disney+ Premium.

El Grupo C puede empezar a definirse con el choque entre Brasil y Haití en Filadelfia. La selección sudamericana, dirigida por Carlo Ancelotti, tiene la urgencia de sumar de a tres tras igualar en su estreno, mientras que el combinado caribeño busca su primer punto luego de caer por un gol ante Escocia.

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En Brasil, la atención también pasa por Neymar: el atacante ya volvió a trabajar en el campo, aunque su participación continúa sujeta a la evaluación física del cuerpo técnico. Haití, en tanto, apunta a sostener el orden que mostró en su debut y a apoyarse en referentes como Johny Placide, Wilson Isidor y Jean-Ricner Bellegarde para competir ante uno de los históricos candidatos del torneo.

Canales para ver Brasil vs Haití en Perú y opciones de streaming

Brasil vuelve a escena en el Mundial 2026 con la obligación de ganar. El duelo ante Haití concentra atención internacional y expectativa por las alternativas de transmisión. (CBF)

Las señales de televisión y plataformas mencionadas para seguir el Brasil vs Haití en el Perú serán DSports (DirectTV) y en los streaming oficiales, DGO o Disney+ Premium

La jornada se enmarca en la segunda fecha del Grupo C, que integran además Escocia y Marruecos. Brasil busca que el encuentro tenga “amplia cobertura” en su mercado televisivo peruano, según la descripción original, en una previa que pone bajo foco a figuras como Vinícius Júnior, Raphinha, Alisson y Neymar. Del lado haitiano, el listado de nombres destacados incluye a Wilson Isidor, Jean-Ricner Bellegarde, Duckens Nazon y Johny Placide.

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Hora y sede del partido en Filadelfia

El Lincoln Financial Field se prepara para recibir uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada. Los puntos en disputa pueden resultar decisivos para ambos. (FHF)

El Brasil vs Haití quedó fijado para el viernes 19 de junio en el Estadio de Filadelfia, identificado también como Lincoln Financial Field, una de las sedes estadounidenses del Mundial 2026. El inicio está programado para las 19:30 horas del Perú.

El partido corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos dentro del Grupo C, y aparece descrito como un duelo capaz de marcar el rumbo de ambos seleccionados hacia los dieciseisavos de final, instancia contemplada por el nuevo formato del torneo. En ese escenario, Haití asume el desafío con la idea de que el sistema de clasificación puede mantener con vida a equipos que avancen como mejores terceros, condición citada como parte del marco competitivo.

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Brasil llega a la cita tras empatar 1-1 con Marruecos en su debut. En ese encuentro, Ismael Saibari anotó a los 21 minutos para el conjunto africano y Vinícius igualó a los 32. Tras el partido, Ancelotti dejó una autocrítica en clave de rendimiento: “Estoy un poco preocupado porque creo que no empezamos bien. Perdimos muchos duelos y la posesión, pero mejoramos en la segunda parte de un partido que ha sido difícil porque Marruecos es un buen equipo. (...) No estoy satisfecho porque esperaba un inicio mejor, pero estas cosas pueden pasar. Ahora me voy a centrar en el siguiente partido”, afirmó el seleccionador.

Cómo llegan y posibles alineaciones de Brasil y Haití

Las dos selecciones llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de obtener un resultado positivo. El partido promete intensidad desde el primer minuto. (CBF)

Brasil afronta su segundo compromiso con la obligación de imponer jerarquía y corregir detalles de funcionamiento, según la lectura del propio cuerpo técnico después del estreno. En ese marco, una de las novedades informadas fue el regreso de Neymar a los trabajos en campo, aunque su vuelta a la competencia se manejó “bajo cautela” y quedó supeditada a la evolución física observada por el comando técnico.

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Haití, en tanto, aterriza en esta fecha tras un debut competitivo frente a Escocia, con derrota 0-1. La descripción de su presentación remarcó un equipo “ordenado” y “físico”, con disposición a disputar cada balón. El texto también señaló que el delantero Frantzdy Pierrot tuvo escasa incidencia, pese a contar con la oportunidad más clara para empatar.

En cuanto a los antecedentes recientes consignados en la información aportada, Brasil registró: Brasil 1-1 Marruecos (13/06/26),

Brasil 2-1 Egipto (06/06/26),

Brasil 6-2 Panamá (31/05/26),

Brasil 3-1 Croacia (31/03/26) y

Brasil 1-2 Francia (26/03/26).

Haití, por su lado, acumuló:

Escocia 1-0 Haití (13/06/26),

Haití 1-2 Perú (06/06/26),

Haití 4-0 Nueva Zelanda (02/06/26),

Hatí 1-1 Islandia (31/03/26) y

Haití 0-1 Túnez (28/03/26).

A falta de confirmación oficial, el material entregado incluyó formaciones tentativas. Brasil podría presentarse con un 4-4-2: Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Roger Ibañez, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha; Igor Thiago y Vinícius Júnior.

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Haití aparece proyectado con base 4-4-2 y Johny Placide en el arco: Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor.