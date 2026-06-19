Perú

Así serán los nuevos buses del Metropolitano: aire acondicionado, puertos USB y pago digital

Las nuevas unidades incorporarán recaudo digital y billetera electrónica para facilitar el pago de pasajes

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El MTC difundió un video donde se observa un bus modelo que anticipa las próximas unidades del Metropolitano (Créditos: @MTC_GobPeru)

El Metropolitano se encamina a una renovación de su flota con un bus modelo que anticipa cómo serían las próximas unidades del servicio, según un video que publicó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) en sus redes sociales. En las imágenes se aprecia un vehículo que mantiene el color gris característico de los buses articulados troncales, aunque con una línea exterior de aspecto más aerodinámico.

La presentación de este prototipo ocurrió en la Expo ATU Motiva, un espacio en el que los ciudadanos pudieron acercarse al modelo y conocer de primera mano las novedades que incorporará el nuevo parque vehicular. El clip muestra un recorrido que inicia con la vista frontal y lateral del bus, y luego pasa al interior, con énfasis en los cambios de distribución y en el equipamiento disponible para los pasajeros.

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Uno de los principales anuncios se relaciona con la modernización del sistema de pago. Las nuevas unidades integran recaudo digital y billetera electrónica, herramientas que, según la información difundida, permitirán en los próximos meses el uso de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Con ello, el servicio busca avanzar hacia un esquema de cobro más tecnológico y con mayor integración.

El Metropolitano presentó un bus prototipo que anticipa la renovación de su flota con un diseño más moderno y aerodinámico - Créditos: ATU.
El Metropolitano presentó un bus prototipo que anticipa la renovación de su flota con un diseño más moderno y aerodinámico - Créditos: ATU.

El equipamiento de las unidades incluye aire acondicionado, un elemento orientado a mejorar la experiencia de viaje en horas de alta temperatura o alta demanda. A esto se suma un mayor espacio para los usuarios, característica que en el video se refuerza con tomas del pasillo y del área de asientos, que lucen más amplios que en las unidades que hoy circulan.

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En el recorrido interno también se observan puertos USB para la carga de dispositivos móviles. En las imágenes, estas conexiones aparecen ubicadas en pasamanos y cerca de los asientos, lo que apunta a facilitar el acceso durante el trayecto. El material además deja ver asientos ergonómicos, presentados como parte del paquete de mejoras destinadas a ofrecer un traslado más cómodo.

Las unidades incluirán puertos USB y asientos ergonómicos para ofrecer una mejor experiencia durante los viajes - Créditos: ATU.
Las unidades incluirán puertos USB y asientos ergonómicos para ofrecer una mejor experiencia durante los viajes - Créditos: ATU.

Otro componente destacado es la accesibilidad. Los buses contemplan rampas para personas con discapacidad, una medida que apunta a facilitar el ingreso y salida de quienes requieren apoyo para movilizarse. Este punto forma parte de la lista de características difundidas sobre el modelo exhibido.

El video también evidencia cambios en la disposición de asientos, con una sección posterior que incorpora butacas en la parte trasera, a diferencia de la distribución que se aprecia en buses actuales del servicio. La grabación se centra en detalles del mobiliario, los pasamanos y el espacio disponible con una presentación pensada para mostrar el diseño y la funcionalidad del nuevo formato.

ATU da el primer paso hacia la tarjeta interoperable

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició las pruebas piloto de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) con el objetivo de unificar los pagos en distintos servicios de transporte público. Los ensayos se realizan en la ruta Urbanito y, en la primera jornada, los equipos instalados en los buses leyeron la tarjeta, registraron la transacción y mostraron el saldo.

La entidad precisó que la TIT coexistirá con los medios vigentes, como tarjetas propias de cada servicio, tarjetas bancarias y billeteras digitales. Tres operadores culminaron la programación de equipos para una fase de 15 días, que incluirá pruebas de bloqueo y tarifas diferenciadas por tramos. Si los resultados son favorables, la implementación progresiva podría iniciar desde agosto de 2026.

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