Melissa Klug y el desgaste de enfrentar 12 años de juicios a Jefferson Farfán: “No tengo el dinero, los contactos ni el poder que tiene”

Además de rechazar los señalamientos sobre su servicio comunitario, Magaly Medina reveló que ha recibido amenazas de muerte que serán presentadas ante las autoridades correspondientes.ATV/ Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Melissa Klug sobre Jefferson Farfán han vuelto a poner bajo la lupa la compleja relación que ambos mantienen desde hace varios años. Aunque la empresaria y el exfutbolista comparten una historia marcada por momentos importantes, entre ellos la crianza de sus hijos, la convivencia entre ambos también ha estado acompañada por una larga serie de procesos judiciales que, según ella misma reveló, se han convertido en una carga emocional difícil de sobrellevar.

El tema fue abordado en el programa de Magaly Medina, donde la conductora decidió comentar las declaraciones de la popular ‘Blanca de Chucuito’ en ‘Más que TV’, quien aseguró sentirse en una situación desigual frente al exseleccionado nacional debido al poder económico y la influencia que, según sostiene, él posee.

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Antes de presentar las declaraciones de Melissa, Magaly expresó su pesar por el escenario que la empresaria dice enfrentar desde hace más de una década.

Magaly Medina no ocultó su indignación frente a esas versiones y consideró especialmente grave que se difundan acusaciones sin ningún sustento. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pues lo da pena. Pero mejor vayamos ahora a lo que acaba de decir Melissa Klug. Melissa Klug está en la misma situación que todas aquellas personas que tienen un juicio con Jefferson Farfán. Ella dice, y lo dice ella, que así es la madre de dos de sus hijos, que es una mujer que vivió con él desde antes que él fuera famoso, antes de que tuviera plata, antes de que hiciera éxito”, comentó la conductora.

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Magaly recordó que Melissa conoció a Farfán cuando este aún no había alcanzado el reconocimiento ni la estabilidad económica que posee actualmente. Por ello, consideró especialmente significativo que sea precisamente ella quien hoy hable de una situación de desgaste emocional y judicial. La empresaria explicó cómo vive los constantes enfrentamientos legales que asegura enfrentar desde hace años.

Magaly Medina no ocultó su indignación frente a esas versiones y consideró especialmente grave que se difundan acusaciones sin ningún sustento. Captura: Magaly TV La Firme.

Melissa Klug asegura que enfrenta una batalla desigual

Melissa Klug no ocultó su frustración al referirse a los recursos que, según ella, existen entre ambas partes.

“Particularmente, yo no tengo el dinero que tiene el señor, ni los poderes, ni los contactos como los tiene él. A mí sí me afecta bastante porque soy yo la que tiene veinticuatro siete a sus hijos. Entonces, para mí sí es desgastador”, manifestó.

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Sus palabras reflejan una sensación de agotamiento que, según explicó, no solo está relacionada con los procesos judiciales en sí, sino también con la responsabilidad permanente que asume como madre.

Para Melissa, cada demanda representa tiempo, energía y recursos que debe destinar a defenderse mientras continúa atendiendo las necesidades de sus hijos. Esa combinación de responsabilidades, afirmó, termina generando un desgaste constante. Tras escucharla, Magaly Medina reaccionó con evidente empatía. “Es desgastante”, comentó.

La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.

“Ya son casi 12 años”, afirma Melissa Klug

La empresaria explicó que la disputa legal no es algo reciente ni aislado, sino una situación que se ha prolongado durante gran parte de la última década.

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“Ya son, ya son doce, casi doce años que vamos en este proceso. O sea, obviamente me tengo que defender, porque no solamente me enjuicia él, también me enjuicia la mamá, me enjuicia el abogado. Y están juicios, y juicios, y juicios, y juicios. Y obviamente me tengo que defender”, señaló a el canal de YouTube.

La declaración generó sorpresa debido al tiempo que, según afirma, llevan enfrentándose en tribunales. Melissa dejó entrever que los procesos no provienen únicamente del exfutbolista, sino también de otras personas cercanas a él.

Para la empresaria, la situación ha terminado convirtiéndose en una rutina marcada por demandas, audiencias y respuestas legales que no parecen tener fin.

Magaly Medina no ocultó su indignación frente a esas versiones y consideró especialmente grave que se difundan acusaciones sin ningún sustento. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la actitud de Jefferson Farfán

Tras escuchar las declaraciones de Melissa Klug, Magaly Medina decidió compartir su propia reflexión sobre el conflicto.

La conductora sostuvo que resulta difícil comprender por qué una persona continúa inmersa en disputas constantes cuando aparentemente ha alcanzado éxito profesional, estabilidad económica y reconocimiento público.

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“Eso sería motivo de ponerlo a discreción de un psicólogo, ¿no? Porque una persona no puede vivir en paz cuando aparentemente lo tienes todo, pero sin embargo tienes que vivir en esta pugna constante, en este resentimiento, cólera y odio constante hacia alguien”, comentó.

Magaly también recordó el papel que Melissa desempeñó en la vida de Jefferson Farfán antes de que este alcanzara la fama internacional.

“Esa es la madre de tus hijos, la mujer que te conoció cuando no tenías lo que tienes hoy en día. Y sobre todo, que te trajo esas dos grandes dichas de las que seguramente algún día te sentirás muy orgulloso: tus hijos”, afirmó.

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La periodista destacó además que, independientemente de las diferencias que puedan existir respecto a Melissa Klug, hay un aspecto que considera innegable. “La mujer, como dice ella, que está veinticuatro siete. Estemos o no de acuerdo con Melissa en muchas cosas, pero hay que reconocer que sí, nosotros hemos vivido acá desde el día uno todas las demandas, cartas notariales que ella ha venido sufriendo”, sostuvo.

Magaly Medina no ocultó su indignación frente a esas versiones y consideró especialmente grave que se difundan acusaciones sin ningún sustento. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly compara su experiencia con la de Melissa Klug

La conductora sorprendió además al establecer un paralelismo entre la situación de Melissa Klug y la que ella misma asegura haber enfrentado en los últimos años. Según relató, desde 2019 también ha tenido que responder a diversas acciones legales impulsadas por Jefferson Farfán y personas de su entorno.

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“Ella dice que ya van doce años. En mi caso personal, desde el 2019, llévame poniendo demandas. Y sí, es el abogado, es él, es su madre. Sí, así es. Es una persecución”, expresó. Magaly aseguró que, pese a ello, no se siente intimidada y recordó que durante su trayectoria profesional ha tenido enfrentamientos con figuras de gran poder económico y mediático.

“Pero justamente para esta persecución y este amedrentamiento público que él trata de hacer, yo me he enfrentado acá a gente muy poderosa desde que estoy haciendo lo que hago”, afirmó. La conductora señaló que ha tenido que enfrentar intentos por desacreditar su trabajo y afectar la relación que mantiene con su audiencia.

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“Me he enfrentado a gente que ha tratado de socavar lo que yo tengo, de la simpatía que me tiene la gente y que me ve noche a noche, que me hace el gran favor de verme”, añadió. Sin embargo, confesó que sigue sin comprender algunas de las actitudes que atribuye al exfutbolista.

“Pero no entiendo realmente por qué una persona como él tiene esas actitudes patanescas y tratar de amedrentar”, manifestó.

Magaly Medina no ocultó su indignación frente a esas versiones y consideró especialmente grave que se difundan acusaciones sin ningún sustento. Captura: Magaly TV La Firme.

“No tengo el dinero ni el poder que tiene él”

En la parte final de su reflexión, Magaly volvió a poner énfasis en las declaraciones de Melissa Klug y en la diferencia de recursos que, según la empresaria, existe entre ambas partes.

“Como dice Melissa, Melissa lo ha dicho, que es la madre de sus dos hijos: ‘Yo no tengo el dinero’, dice. ‘Yo no tengo los contactos, no tengo el poder de ese señor’”, recordó.

La conductora consideró que esa frase resume el sentimiento de desigualdad que la empresaria quiso transmitir al referirse a los años de litigios y enfrentamientos judiciales. Finalmente, Magaly cerró el tema cuestionando lo que considera una actitud intimidatoria por parte del exfutbolista.

“Que tantos contactos tiene, que tanto poder tiene, que se siente todopoderoso de amedrentar y decir que me vas a sacar qué, que me vas a sacar videos, fotos”, concluyó

Magaly Medina no ocultó su indignación frente a esas versiones y consideró especialmente grave que se difundan acusaciones sin ningún sustento. Captura: Magaly TV La Firme.