¿Luis Galarreta da por cerrada la elección presidencial? Proclamó victoria de su lideresa Keiko Fujimori antes del cómputo final de ONPE

El video presenta un informe noticioso. En pantalla dividida, dos presentadores de noticias desde un estudio introducen la información. Se observa el arribo de Keiko Fujimori, siendo recibida por varias personas. También se muestran declaraciones del candidato Luis Galarreta desde San Isidro, quien habla ante múltiples micrófonos. El contenido principal es el retorno de Fujimori a Perú.

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia y secretario general de Fuerza Popular, realizó una declaración pública en la que sostuvo que Keiko Fujimori ganará las elecciones presidenciales en Perú. Según el dirigente, la proclamación de la candidata únicamente depende de que los órganos electorales concluyan la revisión de los recursos y pedidos de nulidad presentados tras la segunda vuelta. Galarreta afirmó que tales recursos solamente buscan extender el proceso y retrasar el anuncio oficial de resultados.

El dirigente señaló que la diferencia final a favor de Fujimori sería de 45.000 votos, rechazando la hipótesis de que el desenlace dependa de los sufragios emitidos en el extranjero. En su exposición, explicó que ese margen se debe principalmente al respaldo obtenido en territorio nacional, citando cifras como 164.000 votos en Cusco y 95.000 en Puno, además del apoyo en Cajamarca y otras regiones. Galarreta enfatizó que “la victoria se construyó en el Perú”, poniendo en relieve la fortaleza territorial de la candidata.

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La imagen muestra la mesa de una sala de audiencias con micrófonos y tarjetas identificatorias de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, que indica la preparación de un debate electoral bajo la supervisión de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reunión clave en Lima y expectativa prudente del partido

Tras una reunión con Keiko Fujimori en Lima, Galarreta detalló que la lideresa de Fuerza Popular retomó actividades vinculadas a la fase legal del proceso y al trabajo de sus personeros. En ese contexto, el partido manifestó que aguarda “con prudencia” el cierre de los procedimientos administrativos a cargo de la autoridad electoral.

La declaración de Galarreta se produjo después de una conferencia de prensa de Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, y de un llamado a movilizaciones convocado por ese grupo político. El secretario de Fuerza Popular afirmó que algunos aliados del sector opositor ya han tomado distancia, mientras que otras agrupaciones y excandidatos han manifestado que respetarán los resultados finales cuando sean proclamados.

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La imagen muestra una mesa de escrutinio electoral en Perú, donde manos anónimas cuentan los votos depositados en sobres oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, con banderas peruanas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debate sobre el conteo de votos desde el extranjero

Uno de los puntos centrales del debate electoral ha sido la solicitud de no contabilizar actas provenientes del exterior, argumentando presuntas irregularidades en el traslado de material electoral. Galarreta negó que existan fundamentos para excluir esos votos y recordó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Cancillería peruana ofrecieron explicaciones detalladas sobre los procedimientos.

De acuerdo con el dirigente, no se modificó ninguna ley para esta elección. Los cambios mencionados se refieren a reglamentos, como la eliminación del voto electrónico en Lima en la segunda vuelta, la reasignación de mesas y la apertura de 900 nuevas mesas en la primera ronda. Galarreta recalcó que la cadena de custodia de los votos emitidos fuera del país se mantuvo intacta, subrayando que los envíos se realizaron en conjunto, bajo resguardo diplomático y con el material debidamente lacrado.

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La imagen muestra una mesa de conteo electoral en Perú con urnas transparentes que contienen cédulas, actas apiladas y carpetas con los logos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, junto al logo de la ONPE en una pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Argentina y la defensa del voto exterior

Para ilustrar la logística de los envíos desde el extranjero, Galarreta citó el caso de Argentina. Explicó que un representante de la Cancillería informó que la valija electoral llegaría un miércoles porque debía agrupar los envíos de distintas jurisdicciones antes del traslado oficial. Este argumento fue utilizado por Fuerza Popular para descartar cualquier sustento en el pedido de invalidar esas actas.

El dirigente remarcó que el pedido de proclamar a la próxima presidencia sin contar los votos del exterior carece de sentido y forma parte de una “narrativa falsa”. “Todos los peruanos valen igual, vivan en el país o fuera de él”, afirmó Galarreta durante su exposición.

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La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, junto a los candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta Velarde y Miguel Torres Morales, habla en una rueda de prensa, tras los resultados preliminares de las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Llamado a una resolución rápida y a la transición institucional

Galarreta instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE a que declaren el resultado en los próximos días, expresando su expectativa de que los recursos pendientes se resuelvan a la brevedad. Reconoció el derecho de los actores políticos a presentar pedidos de nulidad, aunque insistió en que su efecto es prolongar el proceso y obstaculizar la proclamación.

Luis Fernando Galarreta and Miguel Angel Torres, of the Fuerza Popular party of Keiko Fujimori, address members of the media on the day of the runoff between Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El dirigente de Fuerza Popular vinculó la urgencia de finalizar el proceso electoral con la coyuntura nacional, señalando que el país enfrentará un “fenómeno del niño” de gran magnitud y requiere una transición ordenada. Por ello, solicitó a las autoridades electorales que culminen pronto la revisión de los recursos para iniciar el traspaso institucional.

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Cambio de tono y expectativas en Fuerza Popular

Durante la transmisión, los conductores destacaron que el tono de Fuerza Popular mostraba mayor seguridad respecto al resultado. Se subrayó que Galarreta se refirió a Fujimori como “la presidenta” tras haberse reunido con ella, y se anticipaba un pronunciamiento directo de la candidata en respuesta a los argumentos de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

La imagen muestra una representación gráfica de los resultados electorales, indicando una ventaja estrecha pero consistente de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el conteo de votos presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los comentarios recogidos en el mismo espacio, el fujimorismo considera que la diferencia obtenida ya es irreversible y solo resta esperar la resolución de las audiencias sobre los pedidos de nulidad presentados por el sector opositor. También se informó que Sánchez había logrado dos apelaciones y tenía la posibilidad de obtener una tercera, todas ellas vinculadas a nulidad de actas.

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Los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarán en su Gobierno 2026| Andina

La revisión de recursos, los debates sobre los votos del exterior y la expectativa de proclamación mantienen en vilo la definición formal del proceso electoral peruano. Fuerza Popular reafirma su confianza en el resultado y apela a la institucionalidad para cerrar la etapa de incertidumbre.