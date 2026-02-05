Perú Deportes

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a Fase 2 tras derrota frente 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026?

Los ‘blanquiazules’ llegarán con desventaja al choque de vuelta que se jugará el próximo miércoles 11 de febrero en Matute. Conoce los escenarios que tendrá que afrontar el equipo de Pablo Guede

La derrota por la mínima diferencia ante 2 de Mayo en Paraguay obliga a Alianza Lima a buscar una remontada en el partido de vuelta si quiere acceder a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, donde lo espera Sporting Cristal.

Pese a ser considerado favorito, el conjunto íntimo no logró imponer su jerarquía y terminó cayendo por 1-0 en el duelo de ida que se jugó en Paraguay, el pasado miércoles 4 de febrero. La decisión del entrenador Pablo Guede de utilizar una alineación inédita sorprendió a propios y extraños, ya que no la había ensayado en los cuatro encuentros amistosos previos a la competencia oficial.

El rival paraguayo, que debutaba en el campeonato de Conmebol, aprovechó esta circunstancia para sumar su primera victoria en el certamen y complicar el panorama del equipo victoriano de cara al duelo definitorio el próximo miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas en Matute.

“Considero que tuvimos las mejores oportunidades y debimos aprovecharlas mejor, aunque el equipo mostró un gran sacrificio. La intensidad que demostramos, especialmente en el primer tiempo, fue muy alta. Tuvimos opciones para definir el partido en ese momento. Ahora debemos enfocarnos en trabajar y mejorar, ya que hay varios aspectos por corregir. El equipo hizo un gran esfuerzo, especialmente quienes jugaron todo el partido. Nunca bajaron los brazos y mantuvieron el trabajo constante, por lo que perder de esta manera resulta doloroso.”, declaró Paolo Guerrero.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Los resultados que necesita Alianza Lima vs 2 de Mayo para clasificar a Fase 2

El equipo de Pablo Guede se juega la vida contra 2 de Mayo en el partido de vuelta por la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Alianza Lima llegará con desventaja de la derrota por 1-0 en Paraguay, y deberá dejar todo en la cancha para asegurar la calsificación a la Fase 2 del torneo internacional.

- Si Alianza le gana a 2 de Mayo por 1-0: ese resultado no garantiza el pase de los ‘blanquiazules’ debido a la caída que sufrió en tierras paraguayas. El marcador solo igualará el resultado global, obligando a definir la llave por tanda de penales.

- Si Alianza derrota a 2 de Mayo por 2-0: este triunfo le dará la clasificación a los ‘íntimos’ a la segunda etapa del torneo internacional y jugará frente Sporting Cristal.

- Si Alianza Lima no vence a 2 de Mayo: este escenario eliminará al equipo de Pablo Guede de la competencia Conmebol. No tendrá chances de mantenerse en competencia y se despedirá en la primera instancia.

¿Cómo se define al ganador si hay empate entre Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Si el duelo de vuelta que se jugará en Matute termina el marcador global en empate, se definirá al ganador por tanda de penales, según las bases de la Conmebol. No habrá tiempo extra, tampoco se tomará en cuenta los goles de visita y no se considerará un tercer partido.

Alianza Lima deberá aprovechar su localía para quedarse con la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, mientras que 2 de Mayo hará todo lo posible para el marcador se mantenga a su favor durante los últimos 90 minutos.

