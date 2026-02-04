Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

¡ Noche de debut ! Alianza Lima se estrena en la Copa Libertadores 2026 disputando la Fase 1. El primer obstáculo lo representa el Club 2 de Mayo. El partido inicia a las 19:30 horas.

De cara a su próximo compromiso, Alianza Lima confía en que el peso de su plantel marque la diferencia ante Sportivo 2 de Mayo , un rival paraguayo que, debido a su inexperiencia en competiciones de este nivel, adoptará una postura cautelosa en el encuentro programado en Paraguay.

La plantilla ‘ íntima ’ cuenta con figuras de renombre y trayectoria, entre quienes destacan Guillermo Viscarra , Renzo Garcés , Fernando Gaibor , Eryc Castillo , Paolo Guerrero y Federico Girotti . La presencia de estos jugadores aporta experiencia y calidad al conjunto dirigido por el cuerpo técnico de Pablo Guede .

Alianza Lima vive un momento favorable en el ámbito deportivo tras su debut en la Liga 1 2026 , donde logró una victoria dramática frente a Sport Huancayo en el estadio conocido como La Incontrastable. El equipo mostró capacidad de reacción y fortaleza en su primera presentación oficial del torneo.

A raíz de estos registros negativos, el conjunto apodado el ‘ gallo norteño ’ afronta su estreno en la Copa Libertadores frente a un Alianza Lima que llega como favorito y con la intención de obtener un resultado relevante en territorio paraguayo.

En su debut, el conjunto fue derrotado como local por Sportivo Luqueño y, en su segunda presentación, apenas logró rescatar un empate ante Olimpia . La situación se agravó en su tercer partido, cuando sufrió una goleada por 5-1 frente a Nacional (P) , resultado que reflejó el momento crítico del plantel.

El Sportivo 2 de Mayo ha iniciado su participación en el Apertura 2025 con una serie de resultados adversos, sin conseguir una victoria en sus primeros encuentros y mostrando un desempeño alejado de las expectativas.

El partido entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo se disputará HOY, miércoles 4 de febrero, en el Estadio Río Parapití. La programación CONMEBOL indica que el silbatazo inicial se dará a las 19:30 horas de Perú , Colombia y Ecuador. A las 20:30 horas de Bolivia y Venezuela. Y a las 21:30 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

A qué hora se enfrentan Alianza Lima vs Club 2 de Mayo por ida de Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sportivo 2 de Mayo se podrá ver en el Perú y resto de Sudamérica por la señal de ESPN y Disney Plus Premium , mientras que en territorio también será televisado por FOX Sports, Telefe y Pluto TV.

Alianza Lima, arranque similar

Alianza Lima abre fuegos en la CONMEBOL Libertadores 2026 midiéndose contra Club 2 de Mayo por la Fase 1. El club de La Victoria llega con cartel de favorito por su amplia diferencia de experiencia y plantel con relación a su oponente, que, dicho sea de paso, aparece por primera vez en el gran escenario.

El lance, que inicialmente se desarrollará en Río Parapití y culminará en una revancha en Matute, recuerda demasiado al arranque de los ‘blanquiazules’ en la edición anterior cuando enfrentó a Nacional (P), al que superó en la llave general.