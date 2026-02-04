Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Perú Deportes

¡Noche de debut! Alianza Lima se estrena en la Copa Libertadores 2026 disputando la Fase 1. El primer obstáculo lo representa el Club 2 de Mayo. El partido inicia a las 19:30 horas.

Paolo Guerrero se dispone a
Paolo Guerrero se dispone a encabezar la delantera de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión


Así llega Alianza Lima a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vive un momento favorable en el ámbito deportivo tras su debut en la Liga 1 2026, donde logró una victoria dramática frente a Sport Huancayo en el estadio conocido como La Incontrastable. El equipo mostró capacidad de reacción y fortaleza en su primera presentación oficial del torneo.

La plantilla íntima cuenta con figuras de renombre y trayectoria, entre quienes destacan Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti. La presencia de estos jugadores aporta experiencia y calidad al conjunto dirigido por el cuerpo técnico de Pablo Guede.

De cara a su próximo compromiso, Alianza Lima confía en que el peso de su plantel marque la diferencia ante Sportivo 2 de Mayo, un rival paraguayo que, debido a su inexperiencia en competiciones de este nivel, adoptará una postura cautelosa en el encuentro programado en Paraguay.

Alan Cantero se ha despuntado
Alan Cantero se ha despuntado como el mejor futbolista de Alianza Lima en el inicio del 2026. - Crédito: Difusión


Así llega Club 2 de Mayo a la Fase 1 de Copa Libertadores 2026

El Sportivo 2 de Mayo ha iniciado su participación en el Apertura 2025 con una serie de resultados adversos, sin conseguir una victoria en sus primeros encuentros y mostrando un desempeño alejado de las expectativas.

En su debut, el conjunto fue derrotado como local por Sportivo Luqueño y, en su segunda presentación, apenas logró rescatar un empate ante Olimpia. La situación se agravó en su tercer partido, cuando sufrió una goleada por 5-1 frente a Nacional (P), resultado que reflejó el momento crítico del plantel.

A raíz de estos registros negativos, el conjunto apodado el ‘gallo norteño’ afronta su estreno en la Copa Libertadores frente a un Alianza Lima que llega como favorito y con la intención de obtener un resultado relevante en territorio paraguayo.

Club 2 de Mayo presentó
Club 2 de Mayo presentó una temporada irregular. - Crédito: Difusión


Alianza Lima vs Club 2 de Mayo: alineaciones probables del partido por ida de Fase 1 de Copa Libertadores 2026

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Renzo Garcés, D’ Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez; Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

- Club 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Alineaciones del Alianza Lima vs
Alineaciones del Alianza Lima vs 2 de Mayo, partido ida por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.


A qué hora se enfrentan Alianza Lima vs Club 2 de Mayo por ida de Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El partido entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo se disputará HOY, miércoles 4 de febrero, en el Estadio Río Parapití. La programación CONMEBOL indica que el silbatazo inicial se dará a las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 20:30 horas de Bolivia y Venezuela. Y a las 21:30 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Dónde ver Alianza Lima vs
Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026.


Dónde ver Alianza Lima vs Club 2 de Mayo por ida de Fase 1 de Copa Libertadores 2026

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sportivo 2 de Mayo se podrá ver en el Perú y resto de Sudamérica por la señal de ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en territorio también será televisado por FOX Sports, Telefe y Pluto TV.

Alianza Lima inicia su camino
Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 con Paolo Guerrero como referente en el ataque. Crédito: Prensa AL


Alianza Lima, arranque similar

Alianza Lima abre fuegos en la CONMEBOL Libertadores 2026 midiéndose contra Club 2 de Mayo por la Fase 1. El club de La Victoria llega con cartel de favorito por su amplia diferencia de experiencia y plantel con relación a su oponente, que, dicho sea de paso, aparece por primera vez en el gran escenario.

El lance, que inicialmente se desarrollará en Río Parapití y culminará en una revancha en Matute, recuerda demasiado al arranque de los ‘blanquiazules’ en la edición anterior cuando enfrentó a Nacional (P), al que superó en la llave general.

En el encuentro de ida hubo demasiado suspenso en Alianza Lima, dado que inició con desventaja por un gol madrugador, pero cerca del silbatazo final niveló la balanza con una anotación de penal de Hernán Barcos. En el envite de vuelta se resolvió todo a favor de los peruanos con dianas de Kevin Quevedo (x2) y nuevamente de HB9.

