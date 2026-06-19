Lima amanece con llovizna y cielo cubierto: el clima da un giro tras días de calor intenso

Lima registró este jueves una intensa llovizna y cielo cubierto tras varios días de altas temperaturas, sorprendiendo a miles de residentes que salieron temprano hacia sus centros de trabajo y estudio. La capital peruana experimentó un giro abrupto en las condiciones climáticas, lo que obligó a los limeños a buscar protección adicional frente a la humedad.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mañana y pase a estar nublado por la tarde, con posibles ráfagas de viento. Senamhi también anticipó lloviznas persistentes hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 23 °C (62,6 °F y 73,4 °F), una variación considerable respecto a los días previos, marcados por el calor.
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La llovizna se presentó de manera persistente en diversos distritos de Lima Metropolitana, generando sorpresa entre la ciudadanía debido al cambio repentino del clima. Muchos conductores y peatones optaron por utilizar casacas, paraguas e impermeables para evitar mojarse, mientras que los vehículos circularon con mayor precaución ante el pavimento húmedo.
Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones adicionales durante los desplazamientos. Las vías mojadas aumentan el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente para quienes conducen automóviles y motocicletas. Además, se aconsejó abrigarse para minimizar el riesgo de enfermedades respiratorias, subrayando la vulnerabilidad de niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes frente al descenso de la temperatura.
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Recomendaciones ante el cambio climático
La llegada de la llovizna y el descenso térmico en Lima resaltan la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades. Senamhi sugiere mantenerse informado sobre los pronósticos y preparar indumentaria adecuada para enfrentar la humedad y el frío. El impacto del clima no solo afecta la rutina diaria, sino que también incrementa la preocupación por la salud pública, en particular en sectores vulnerables.
El cambio meteorológico ha generado una ligera reducción en la visibilidad y acumulación de humedad en pistas y veredas de distintos puntos de la ciudad. Esta situación refuerza la necesidad de extremar cuidados para evitar incidentes. El reporte oficial también reitera la importancia de proteger a los grupos más sensibles, como niños y personas mayores, ante la posibilidad de enfermedades respiratorias.
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La variación repentina en el clima de la capital peruana ocurre en un contexto donde las autoridades buscan concientizar sobre la adaptación a fenómenos meteorológicos poco habituales para esta época. La información fue proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Vientos en la selva sur
El sur de la selva peruana enfrenta desde hoy el impacto del tercer friaje del año, un fenómeno que trae consigo vientos ligeros a moderados y un descenso notable en la temperatura. Departamentos como Madre de Dios, Ucayali y Puno figuran entre las regiones más expuestas, donde se prevé un aumento de la humedad y la posibilidad de lluvias aisladas en las próximas horas.
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El pronóstico de las autoridades meteorológicas indica que las temperaturas mínimas bajarán considerablemente durante la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la salud de los habitantes, en especial de los grupos más vulnerables. Además, el incremento de la humedad y la presencia de vientos pueden dificultar las actividades cotidianas y el transporte en distintas zonas de la selva sur.
Frente a estas condiciones, se recomienda a la población adoptar medidas preventivas como el uso de abrigo adecuado y el resguardo de viviendas y cultivos. Las instituciones de salud y educación permanecen alertas ante la posible aparición de enfermedades respiratorias y la interrupción de servicios debido a las inclemencias del clima.
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