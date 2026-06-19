Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

Melissa Klug y Raúl Marquina celebran logro de su hija Gianella Marquina como abogada colegiada. (Captura: IG)

La noticia de que Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, será madre por primera vez ha provocado una oleada de entusiasmo en el entorno familiar y en las redes sociales. El anuncio, realizado a inicios de junio, generó miles de mensajes de felicitación y marcó el inicio de una etapa inédita para el clan Klug-Marquina, que ahora espera la llegada de un nuevo integrante.

Para Samahara Lobatón, la noticia representa mucho más que el embarazo de una hermana: significa la primera vez que vivirá la experiencia de ser tía. La influencer confesó que se enteró del acontecimiento apenas salió de su participación en el reality ‘La Granja VIP’, donde estuvo incomunicada respecto a novedades familiares. Al conocer la noticia, Samahara no pudo ocultar su emoción y compartió públicamente su reacción, describiendo la llegada del bebé como un evento que la hace sentir “como si fuera a tener otro hijo”.

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La joven relató que, aunque sus otras hermanas ya tienen sobrinos, nunca antes había experimentado esta expectativa en carne propia. “Mis hermanas ya tienen sobrinos, pero para mí es la primera vez en que voy a tener un sobrino. Me muero, siento que voy a tener otro hijo. Es hermoso”, afirmó durante una entrevista, evidenciando su alegría por el futuro nacimiento.

La relación entre las hermanas se ha visto reforzada por este acontecimiento. Samahara subrayó el vínculo especial con Gianella y expresó que la llegada del bebé le despierta sentimientos completamente nuevos. “Yo no había sentido eso nunca. Siento que voy a tener un bebé, voy a tenerlo en mis brazos”, comentó.

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La influencer explicó que la distancia entre Perú y Estados Unidos fue decisiva para pausar sus planes de boda. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La reacción de Samahara y el impacto en la familia

Quienes siguen de cerca a la familia han notado el entusiasmo genuino de Samahara ante la próxima maternidad de su hermana. El hecho provocó múltiples comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron lo emotiva que se mostró la influencer al hablar del tema, comparando su emoción con la de una futura madre. Para Samahara, el embarazo de Gianella representa la posibilidad de construir desde el primer momento una relación cercana y especial con el bebé.

La expectativa por la llegada del nuevo integrante ha transformado el ambiente en la familia Klug-Marquina. Samahara reconoció que ya cuenta los días para el nacimiento y aseguró que acompañará a Gianella en todo el proceso. Este acontecimiento marca una nueva etapa para ambas, reforzando los lazos familiares y generando ilusión entre sus seguidores.

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Las declaraciones recientes de Samahara constituyen su primera reacción pública ante el embarazo de Gianella. La influencer explicó que, debido a su participación en La Granja VIP, no había podido pronunciarse antes sobre una de las noticias más importantes para su familia en los últimos tiempos. Ahora, con la emoción a flor de piel, compartió su felicidad con el público y los medios.

Gianella Marquina (izquierda) expresa su indignación por la eliminación de su hermana Samahara Lobatón (derecha) de La Granja VIP, calificándolo de "estafa".

Gianella Marquina comparte su felicidad

Hace poco, Gianella Marquina también utilizó sus redes sociales para anunciar la noticia y expresar su gratitud por esta nueva etapa. “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, escribió en una publicación que incluyó fotografías junto a su pareja. El mensaje fue recibido con entusiasmo por parte de amigos, familiares y seguidores, quienes celebraron la llegada del primer hijo de Gianella.

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La joven no solo compartió la noticia, sino que además dedicó unas palabras cargadas de emoción sobre el significado de la maternidad para ella. “Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los Ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor”, expresó, conmoviendo a quienes la acompañan en este proceso.

Samahara Lobatón fue eliminada de La Granja VIP en la gala del 3 de junio, tras enfrentar la votación del público. YouTube: La Granja VIP

La posibilidad de ser madrina y la espontaneidad de Samahara

Durante la entrevista, uno de los momentos más distendidos llegó cuando se le consultó a Samahara si asumiría el papel de madrina del futuro bebé. Su respuesta, “No creo que sea una buena madrina”, provocó risas en el set y entre quienes seguían la conversación. Aunque no detalló los motivos de su negativa, la influencer dejó en claro que, al menos por ahora, prefiere vivir esta experiencia desde un lugar menos formal, priorizando la espontaneidad y el acompañamiento familiar.

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Esta actitud desenfadada ha sido interpretada como una muestra de la confianza que caracteriza la relación entre las hermanas y la capacidad de Samahara para abordar temas personales con naturalidad. La reacción animada y la sinceridad con que respondió fortalecieron el tono relajado y familiar de la entrevista.

La familia Klug espera con entusiasmo el nacimiento del primer hijo de Gianella Marquina, un hecho que promete transformar la dinámica familiar y que, para Samahara Lobatón, supone su debut en el rol de tía, una experiencia que, según sus propias palabras, siente “casi como volver a convertirse en mamá”.

La hija mayor de Melissa Klug, Samahara Lobatón, se muestra sonriente mientras sostiene las ecografías de su primer hijo y reflexiona sobre la maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)