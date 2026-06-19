Diego Chávarri estalla contra Thalía Bentín, niega a Gabriela Herrera en su habitación y amenaza con carta notarial: "No vas a dejarla mal"

El exfutbolista Diego Chávarri respondió con dureza a las declaraciones de su expareja Thalía Bentín sobre el episodio ocurrido en su departamento, negó haber dormido con Gabriela Herrera en ese inmueble y advirtió que enviará una carta notarial si Bentín no presenta pruebas que respalden sus afirmaciones.
La respuesta de Diego Chávarri llegó en el estreno de su pódcast ‘Ya, ¿y?’, que lanzó junto a Gabriela Herrera y Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, el 18 de junio. El exintegrante de ‘La Granja VIP Perú’ rechazó la versión que Bentín había expuesto en el programa digital “Q’ Bochinche”, donde aseguró que Herrera habría estado en la habitación que ella aún consideraba suya la noche del 14 de junio.
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Chávarri explicó que Herrera se quedó en la parte superior del inmueble junto a una amiga, mientras él se retiró a su cuarto y cerró con llave.
"Como tú eres tan boca suelta y tienes la boca tan ligera, a mí me encantaría que tengas las pruebas suficientes para demostrar que yo estaba durmiendo en mi cuarto, porque ya no es tu cuarto, con Gabriela Herrera“, dijo el exfutbolista. El tono de la advertencia fue directo: si Thalía Bentín no acredita lo que afirmó, deberá rectificarse públicamente o enfrentar acciones legales.
La amenaza legal y la defensa de Herrera
Chávarri fue explícito sobre los pasos que seguirá si no hay una retractación. "Si tú tienes las pruebas yo salgo y te pido disculpas, si no tienes las pruebas vas a tener que salir tú a pedir disculpas o sino te voy a mandar una carta notarial y voy a seguir con la demanda", afirmó el exfutbolista.
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Además, no dudó en mostrar su total apoyo a su compañera. “Porque lo que tú estás haciendo es difamación. Y tú no vas a dejar mal a Gabriela Herrera ni a mí porque tú no eres quien para hablar cualquier cosa“, afirmó.
El exfutbolista también dejó en claro que no dará marcha atrás en el proceso si no obtiene una rectificación. “Yo voy a seguir con esto hasta el último, así como eres tan boca floja, lengua suelta para hablar, espero que a pesar de todo lo que ha pasado tengas las pruebas suficientes para demostrar eso y te lo voy a mandar yo y espero que Gabriela también porque estás dejando mal a dos personas”, agregó.
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La versión de Thalía Bentín y el episodio del departamento
La polémica se originó cuando Thalía Bentín relató su experiencia en el inmueble que compartía con Chávarri durante el proceso de separación. En declaraciones al programa ‘Q’ Bochinche’, Bentín afirmó que el 14 de junio aún permanecía en el departamento porque sus pertenencias no habían sido retiradas, y que Chávarri era consciente de ello cuando ingresó con Herrera y un grupo de personas tras la fiesta de clausura del reality.
“Sí, yo efectivamente estaba acá. Diego bien sabía que yo estaba acá”, sostuvo Bentín. La joven relató que al salir al baño se encontró con Chávarri y otras personas, y que luego le confirmaron que Herrera también estaba en el inmueble. Cuando le preguntaron sobre el lugar exacto donde se encontraba la bailarina, Bentín afirmó que se trataba del cuarto que ella aún consideraba suyo: “Mi cama aún estaba en el cuarto. Sí, es correcto”, indicó.
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Bentín describió el episodio como “muy chocante” y subrayó que la situación fue dolorosa por el contexto de separación reciente. “Creo que la gente no entiende que los sentimientos no se apagan de un momento a otro”, expresó.
La joven también aclaró que el departamento le pertenece legalmente a ambos hasta que se firme una adenda, y que su intención fue siempre cerrar la relación sin conflicto. “Yo no soy de hacer escándalos, simplemente quiero estar tranquila”, dijo.
Gabriela Herrera niega haber influido en la ruptura
Gabriela Herrera, por su parte, se pronunció en ‘Magaly TV La Firme’ sobre su papel en el quiebre de la relación entre Chávarri y Bentín. La bailarina reconoció que hubo coqueteo dentro del reality, pero negó que eso haya determinado el fin del vínculo sentimental entre ambos.
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“Yo creo que él tenía las cosas claras, pero simplemente tuvimos química, diversión y él tomó su decisión de terminar su relación, poner el comunicado que ya está soltero y esa es decisión de él”, señaló.
Herrera también descartó haber tenido una relación romántica con Chávarri mientras él aún estaba comprometido. “En ese caso, en la granja que estuvimos nosotros, no hubo absolutamente nada, más que un tipo de coqueteo. Yo no me di un beso, no pasé de tener una situación sentimental”, afirmó.
Magaly Medina cuestionó esa postura y sostuvo que seguirle el coqueteo a una persona con pareja también implica una falta de respeto. Bentín, por su parte, consultada sobre si retornaría con Chávarri, fue categórica. “Por supuesto que no, la verdad, prefiero no decir nada más, porque este tema no es fácil, ni bonito para mí”, respondió.
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El pódcast como plataforma de respuesta
El estreno de ‘Ya, ¿y?’ se produjo en un momento de alta exposición mediática para los tres involucrados. El proyecto fue anunciado por Chávarri, Herrera y Cri Cri como un espacio para ofrecer su versión de los hechos que los rodearon tras su salida del reality. El clip promocional incluyó la frase: “Mucho se ha dicho... Pero cada historia tiene dos versiones”, seguida del anuncio: “Y ellos lo cuentan todo”.
El entorno de Cri Cri también atraviesa su propia controversia: el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió el testimonio de Marietha Chumpitaz, quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con el exconcursante durante aproximadamente cuatro años y relató haber quedado embarazada durante ese período, aunque perdió el bebé de manera natural. Cri Cri no ha emitido declaraciones públicas al respecto hasta el momento.
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