Perú Deportes

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ disputará su primer partido oficial en Matute frente al elenco cutervino, con la consigna de sumar su primer triunfo en casa. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en vivo

Guardar
18:51 hsAyer

Alianza Lima está listo para volver a jugar en Matute. El conjunto blanquiazul afronta la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 con la obligación de vencer hoy a Comerciantes Unidos, con el objetivo de recuperar sensaciones y confianza tras la dolorosa derrota sufrida en la Copa Libertadores.

18:46 hsAyer

Así llega Alianza Lima

Alianza Lima también se estrenó con victoria, imponiéndose de forma agónica ante Sport Huancayo en la primera fecha (2-1). Sin embargo, llegará golpeado a este duelo, tras su inesperada derrota ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores. El cuadro ‘íntimo’ buscará recomponerse con el aliento de su hinchada.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)
18:44 hsAyer

Así llega Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos inició la temporada con el pie derecho tras imponerse por la mínima diferencia ante CD Moquegua, el nuevo inquilino de la Liga 1. Ahora, el conjunto cutervino buscará dar el golpe en Matute y sorprender a Alianza Lima.

18:41 hsAyer

Alianza Lima y un plantel afectado

Alianza Lima atraviesa un inicio de temporada lleno de dificultades, tanto dentro como fuera del campo. En primer lugar, el club se vio obligado a separar del plantel a Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano tras una denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina durante la pretemporada. De ellos, Trauco y Peña ya dejaron la institución de manera definitiva.

Sin embargo, los problemas no terminan ahí. El conjunto ‘blanquiazul’' también ha sufrido múltiples bajas en el arranque de la Liga 1 2026, lo que ha limitado seriamente las opciones del comando técnico. Futbolistas como Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Josué Estrada y, más recientemente, Guillermo Viscarra, no estarán disponibles para el encuentro ante Comerciantes Unidos debido a distintas lesiones.

Pese a este panorama adverso, hay algunas noticias alentadoras para el cuadro íntimo. Luis Ramos y Luis Advíncula, quienes se perdieron el partido de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, ya se reintegraron a los entrenamientos y aparecen como alternativas para Pablo Guede de cara al choque en Matute.

Alianza Lima buscará imponerse en
Alianza Lima buscará imponerse en Matute. Crédito: Prensa AL
18:31 hsAyer

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Cristian Carbajal, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Gaspar Gentile.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodriguez, Daniel Lino; Carlos Correa, Alexis Arias; Wilter Ayoví, Rodrigo Vlca, Josuee Herrera; y Matías Sen.

18:26 hsAyer

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: canal TV del partido

La transmisión oficial del encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos estará a cargo de L1MAX, señal exclusiva de la Primera División del fútbol peruano, disponible a través de distintos operadores de televisión. El partido también podrá verse vía streaming mediante la aplicación oficial del canal, accesible desde cualquier dispositivo móvil u ordenador con suscripción activa.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del compromiso. En nuestra web encontrarás toda la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, goles, resultados y el análisis completo de este duelo que se disputará en Matute.

L1 MAX transmite todos los
L1 MAX transmite todos los partidos de la máxima categoría del fútbol peruano. Crédito: L1
18:17 hsAyer

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: horario del partido

Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos este domingo 8 de febrero, desde las 18:00 horas (Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Los ‘blanquiazules’ serán locales en Matute y contarán con el respaldo de su hinchada para buscar un resultado positivo.

18:12 hsAyer

Primer duelo en Matute

Tras un duro revés en el plano internacional, Alianza Lima buscará reencontrarse con su mejor versión arropado por su hinchada. El equipo dirigido por Pablo Guede disputará su primer partido oficial de la temporada en Matute, cuando reciba a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Apertura. En casa, los ‘íntimos’ irán por los tres puntos para recuperar confianza y dar un golpe anímico.

Temas Relacionados

Alianza LimaComerciantes UnidosLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘celestes’ buscarán su primer triunfo ante los ‘rojinegros’ en la competencia. Mientras que los de Juan Reynoso saldrán a sorprender de visita. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Melgar EN

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26

El líder del campeonato afronta un nuevo desafío frente a las ‘diosas’ en un duelo que promete emociones de principio a fin. Conoce todos los detalles y sigue la cobertura en tiempo real

Universitario vs Atenea EN VIVO

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada del campeonato local se jugará este fin de semana y hay expectativa por el accionar de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y el resto de los equipos

Tabla de posiciones de la

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

El ‘Torero’ canjeó la pena por gol luego que el VAR advirtiera a Kevin Ortega de una infracción en el área por parte de Williams Riveros

Gol de Facundo Callejo tras

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal tenía el triunfo en el bolsillo, pero a poco del final, le cobraron un discutido penal y se tuvieron que conformar con la igualdad. Amargo resultado para los ‘cremas’

Universitario vs Cusco FC 1-1:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cobros permitidos y prohibidos: Apuntes

Cobros permitidos y prohibidos: Apuntes sobre la regulación económica de las Instituciones Educativas Privadas

Domingo a puro sol y máximas de 31°: ¿cuándo llegará la lluvia al AMBA?

¿El fin del software? Por qué ya no necesitarás aprender a usar programas sino a darle órdenes a la IA

Le pidió a su ex pareja que lo acompañara al médico por una supuesta enfermedad y la mantuvo secuestrada en Santa Fe

Denunciaron la desaparición de dos mujeres jóvenes en Córdoba: una de ellas es menor de edad

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué nombre le ponemos a

¿Qué nombre le ponemos a la era histórica que estamos viviendo?

Un informe de la inteligencia de Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde 2022

Foro Penal valoró de forma “positiva” la reunión por la ley de amnistía entre varias ONG y la Comisión de la Asamblea chavista

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Conexión Ganadera: una de las imputadas por la megaestafa en Uruguay mantendrá su prisión domiciliaria en Punta del Este

DEPORTES

Copa Davis: Argentina perdió la

Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar la permanencia

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia