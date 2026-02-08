Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima está listo para volver a jugar en Matute. El conjunto blanquiazul afronta la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 con la obligación de vencer hoy a Comerciantes Unidos, con el objetivo de recuperar sensaciones y confianza tras la dolorosa derrota sufrida en la Copa Libertadores.
Alianza Lima también se estrenó con victoria, imponiéndose de forma agónica ante Sport Huancayo en la primera fecha (2-1). Sin embargo, llegará golpeado a este duelo, tras su inesperada derrota ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores. El cuadro ‘íntimo’ buscará recomponerse con el aliento de su hinchada.
Comerciantes Unidos inició la temporada con el pie derecho tras imponerse por la mínima diferencia ante CD Moquegua, el nuevo inquilino de la Liga 1. Ahora, el conjunto cutervino buscará dar el golpe en Matute y sorprender a Alianza Lima.
Alianza Lima atraviesa un inicio de temporada lleno de dificultades, tanto dentro como fuera del campo. En primer lugar, el club se vio obligado a separar del plantel a Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano tras una denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina durante la pretemporada. De ellos, Trauco y Peña ya dejaron la institución de manera definitiva.
Sin embargo, los problemas no terminan ahí. El conjunto ‘blanquiazul’' también ha sufrido múltiples bajas en el arranque de la Liga 1 2026, lo que ha limitado seriamente las opciones del comando técnico. Futbolistas como Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Josué Estrada y, más recientemente, Guillermo Viscarra, no estarán disponibles para el encuentro ante Comerciantes Unidos debido a distintas lesiones.
Pese a este panorama adverso, hay algunas noticias alentadoras para el cuadro íntimo. Luis Ramos y Luis Advíncula, quienes se perdieron el partido de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, ya se reintegraron a los entrenamientos y aparecen como alternativas para Pablo Guede de cara al choque en Matute.
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Cristian Carbajal, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Gaspar Gentile.
Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodriguez, Daniel Lino; Carlos Correa, Alexis Arias; Wilter Ayoví, Rodrigo Vlca, Josuee Herrera; y Matías Sen.
La transmisión oficial del encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos estará a cargo de L1MAX, señal exclusiva de la Primera División del fútbol peruano, disponible a través de distintos operadores de televisión. El partido también podrá verse vía streaming mediante la aplicación oficial del canal, accesible desde cualquier dispositivo móvil u ordenador con suscripción activa.
Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del compromiso. En nuestra web encontrarás toda la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, goles, resultados y el análisis completo de este duelo que se disputará en Matute.
Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos este domingo 8 de febrero, desde las 18:00 horas (Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Los ‘blanquiazules’ serán locales en Matute y contarán con el respaldo de su hinchada para buscar un resultado positivo.
Tras un duro revés en el plano internacional, Alianza Lima buscará reencontrarse con su mejor versión arropado por su hinchada. El equipo dirigido por Pablo Guede disputará su primer partido oficial de la temporada en Matute, cuando reciba a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Apertura. En casa, los ‘íntimos’ irán por los tres puntos para recuperar confianza y dar un golpe anímico.