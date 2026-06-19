Un mes sin noticias: la madre de Ian Treger viajó a Cusco para exigir que continúe la búsqueda de su hijo

La búsqueda del turista estadounidense ya supera un mes y se desarrolla en algunas de las rutas de montaña más exigentes de la región (Créditos: Panamericana TV)

La madre de Ian Thomas Trigger, un turista estadounidense de 29 años, llegó al Perú para sumarse a los operativos que intentan ubicarlo en Cusco, tras su desaparición del 13 de mayo. La búsqueda ya superó el mes y equipos de rescate mantienen las labores en zonas de alta montaña.

La señora sostuvo que el Ejército participa en los trabajos y afirmó que la familia necesita confirmar el paradero del joven. “Necesitamos saber dónde está”, expresó, al referirse a las acciones desplegadas para dar con su hijo.

Según se observa en el reporte de 24 horas de Panamericana Televisión, la madre señaló que el itinerario del turista contempló distintos destinos posibles y mencionó Choquequirao, Ausangate y el circuito de las Siete Lagunas, sin precisar cuál fue el último punto confirmado. Ante esa falta de certeza, dijo que la familia se aferra a cada pista que surge durante el operativo.

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Mientras continúan las diligencias, unidades de alta montaña de la Policía Nacional, personal de salvamento del Ejército y equipos especializados recorren rutas consideradas peligrosas, entre ellas Vinicunca, Ausangate y Choquequirao. La mujer pidió a la población que cualquier dato sea comunicado de inmediato a las autoridades.

La madre de Ian Thomas Trigger llegó al Perú para participar en las acciones destinadas a encontrar a su hijo, desaparecido desde el 13 de mayo en Cusco - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En su mensaje, destacó el despliegue de la Policía Nacional, de los militares y de la embajada en Lima. También solicitó apoyo para identificar al turista a partir de detalles de vestimenta. Según indicó, su hijo usaba una casaca “muy morada”, no azul, y llevaba un gorro con la palabra “Cusco”.

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Según el reporte de Latina, la última señal confirmada del visitante fue una fotografía tomada en su hotel antes de salir hacia un circuito turístico, imagen que el joven habría publicado en redes sociales. Después de esa publicación, no se registraron nuevas comunicaciones ni movimientos verificables.

El plan inicial del viajero era visitar Choquequirao, pero su familia sostuvo que cambió de decisión a último momento y optó por dirigirse a Vinicunca, conocida como la Montaña de Siete Colores. Ese cambio de ruta complicó la reconstrucción del recorrido y motivó acciones de búsqueda en más de un frente.

Con el paso de los días, la familia y los rescatistas sostienen una expectativa común: encontrar al turista y cerrar una angustia que ya se extendió por más de un mes. La madre reiteró su pedido de colaboración ciudadana y afirmó que cualquier recuerdo, incluso de un chofer, puede resultar clave para orientar el operativo.

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Equipos de la Policía Nacional, el Ejército y brigadas especializadas realizan operativos en zonas como Vinicunca, Ausangate y Choquequirao - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Búsqueda en dos frentes: Vinicunca y Choquequirao

La Policía concentró operativos en Vinicunca y, al mismo tiempo, analiza realizar diligencias en la ruta hacia Choquequirao, ante la hipótesis de que el joven hubiera cambiado otra vez de plan. Los equipos a cargo indagan señales que permitan determinar si abordó algún transporte hacia esos destinos, si efectuó compras vinculadas al recorrido o si quedó registrado en puntos de acceso con control.

Las autoridades siguen reuniendo información para reconstruir el trayecto y precisar el lugar donde se perdió el rastro. En paralelo, mientras se ajustan las coordinaciones, familiares y rescatistas mantienen la expectativa de obtener datos que confirmen que el visitante está en buen estado.

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