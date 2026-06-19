JNE cierra HOY viernes 19 de junio inscripción para proceso electoral municipal y regional: se espera récord de candidatos en Lima

La fotografía muestra una urna electoral transparente con papeletas sobre una mesa, ante la bandera de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones, en el contexto del debate sobre elecciones y nacionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ampliar en 72 horas el plazo para inscribir fórmulas y listas de candidatos de cara a las elecciones regionales y municipales de 2026. La fecha límite queda fijada para el viernes 19 de junio a las 23:59, según indicó la portavoz del organismo, Grecia Rentería.

Una mujer con un chaleco rojo y el logo de JNE habla en un podio con un micrófono. El video finaliza con una placa de cierre de JNE TV con información de YouTube y Movistar TV. Esto corresponde a la cobertura de un anuncio oficial sobre procesos electorales.

La vocera precisó que el nuevo plazo rige desde las 00:00 del martes 16 de junio y se estableció de forma “excepcional”. El objetivo es permitir la culminación del registro de solicitudes, advirtiendo que este plazo será “improrrogable”. Esta decisión busca ofrecer una última ventana para la inscripción de candidaturas, tanto a través de la plataforma Declara Más como en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales y oficinas desconcentradas del organismo en todo el país, así como en la mesa de partes de Lima ubicada en el jirón Cusco 653.

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Una mano entrega un sobre con documentos a personal administrativo en la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el proceso de presentación de candidaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos de la ampliación y contexto del proceso electoral

Según lo informado por el JNE, la entidad esperaba recibir un total de 14.435 listas inscritas para estos comicios. Hasta el momento del anuncio, solo se había completado el 8,83% de ese total, lo que generó preocupación entre las autoridades electorales por el riesgo de un atasco administrativo durante el cierre del registro original, previsto inicialmente para el día siguiente.

La prórroga, explicaron fuentes del organismo, busca evitar un “embudo” de trámites que podría afectar la transparencia y el orden del proceso electoral. Grecia Rentería subrayó que la extensión es una medida extraordinaria y que no habrá nuevas oportunidades posteriores. El JNE enfatizó que todas las agrupaciones políticas y postulantes deben cumplir con los requisitos y plazos establecidos para participar en los comicios de octubre.

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Una persona registra datos en una plataforma digital de inscripción de candidaturas, lo que ilustra el proceso electoral gestionado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas y puntos habilitados para la inscripción

La inscripción de fórmulas y listas puede realizarse mediante la plataforma digital Declara Más, habilitada por el JNE para facilitar el registro de candidaturas en línea. Además, quienes prefieran la vía presencial pueden presentar sus documentos en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales y en las oficinas desconcentradas distribuidas en todo el territorio nacional.

Esta multiplicidad de canales responde a la demanda de los partidos y movimientos regionales, que solicitaron facilidades adicionales para cumplir con el proceso de inscripción en medio de un calendario ajustado y una alta carga administrativa. La decisión del JNE busca garantizar que ninguna agrupación quede fuera por razones logísticas o técnicas.

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La imagen muestra una mesa de una oficina estatal con múltiples carpetas oficiales apiladas y formularios de inscripción del Jurado Nacional de Elecciones, que ilustra la magnitud de las candidaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyección de postulaciones y cargos en disputa

El reporte oficial del JNE proyecta que cerca de 500 mil personas postularán como candidatas en las elecciones regionales y municipales de octubre. Esta cifra incluye aspirantes a cargos de regidores y consejeros regionales, lo que refleja la magnitud del proceso electoral y la diversidad de puestos en disputa en los diferentes niveles de gobierno.

La extensión del plazo permitirá que más partidos y movimientos completen la documentación y requisitos exigidos, favoreciendo una mayor pluralidad y competencia electoral. Los comicios regionales y municipales de 2026 representan un hito clave en el calendario político nacional, pues definirán la composición de los gobiernos subnacionales para el próximo periodo.

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Funcionarios electorales peruanos revisan minuciosamente actas de votación sobre una mesa de trabajo, con la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacando en el centro de la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones y advertencias sobre el plazo improrrogable

Diversos actores políticos y ciudadanos han expresado opiniones sobre la ampliación del plazo. Mientras algunos saludan la flexibilidad del JNE para evitar exclusiones masivas, otros advierten sobre la necesidad de respetar los cronogramas para preservar la seguridad jurídica del proceso.

Grecia Rentería insistió en que la ampliación es la única que se concederá: “Este plazo es improrrogable y responde a una situación excepcional. Todas las agrupaciones deben tomar las previsiones necesarias para cumplir con el registro de sus candidaturas”, afirmó la portavoz durante una rueda de prensa.

Manifestantes con banderas de "Juntos por el Perú" y "Fuerza Popular" se congregan frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, expresando vigilancia democrática en un ambiente de expectativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el desarrollo de las elecciones de 2026

La decisión del JNE de ampliar el plazo de inscripción marca un punto de inflexión en la organización de las próximas elecciones regionales y municipales. Hasta el cierre de esta nota, el organismo continuaba recibiendo solicitudes y evaluando la documentación presentada por los partidos y movimientos.

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La expectativa es que la medida permita alcanzar un mayor número de listas inscritas y que el proceso transcurra sin mayores contratiempos en los días previos al cierre definitivo. El viernes 19 de junio a las 23:59 se convertirá en el límite inamovible para quienes aspiren a participar en el proceso electoral más importante del calendario subnacional.