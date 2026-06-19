Dónde ver Paraguay vs Turquía HOY: canal TV en Perú por fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Paraguay y Turquía, programado para hoy, viernes 19 de junio, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, será uno de los platos fuertes de la segunda fecha del Grupo D en el Mundial 2026. Ambos equipos llegan obligados a sumar, conscientes de que un nuevo tropiezo podría dejar sus aspiraciones de octavos de final en situación crítica.
Dónde ver Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026
El encuentro entre Paraguay y Turquía podrá seguirse en Perú a través de la aplicación América TVGO, donde América TV transmitirá el partido en directo como parte de su cobertura del Mundial 2026. Esta modalidad facilita el acceso digital para quienes prefieren ver el duelo desde dispositivos móviles o computadoras.
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Para quienes buscan una cobertura más amplia, DirecTV ofrece la transmisión de todos los partidos del torneo en su señal tradicional, disponible para Perú y toda Sudamérica. Además, la plataforma DGO permite disfrutar de la programación en streaming, adaptándose a diferentes dispositivos y necesidades de los usuarios.
La información complementaria estará a cargo de Infobae Perú, que brindará un seguimiento en vivo del Paraguay vs Turquía, incluyendo la previa, el relato minuto a minuto, las mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas y los resultados de otras llaves. Así, los aficionados tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de este compromiso clave por el Grupo D.
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A qué hora juega Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026
El partido entre Paraguay y Turquía, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, se jugará en diferentes horarios según el país de cada aficionado. En Perú, el duelo está programado para las 22:00 horas. Los seguidores de Paraguay podrán ver el encuentro a las 00:00 horas, mientras que en Colombia y Ecuador el horario de inicio será a las 22:00 horas. Los aficionados en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile podrán seguir el partido desde las 23:00 horas. Finalmente, en Argentina, Brasil y Uruguay, el choque está previsto para las 00:00 horas.
Así llegan Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026
El seleccionado paraguayo afronta el duelo ante Turquía con la urgencia de dejar atrás la dura derrota por 1-4 sufrida ante Estados Unidos en su debut mundialista. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro necesita recomponerse tanto en lo anímico como en lo futbolístico, apelando a su tradicional garra y recuperando el orden táctico para reencontrarse con el protagonismo en el torneo.
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La consigna para Paraguay es clara: hacer borrón y cuenta nueva, ya que otro traspié podría comprometer seriamente sus posibilidades de avanzar a dieciseisavos de final. Además, un triunfo contundente podría mejorar su diferencia de goles y permitirle llegar a la última fecha contra Australia, el jueves 25 en San Francisco, con una perspectiva más favorable.
Por su parte, Turquía también llega a este compromiso con la necesidad de sumar, tras caer 2-0 ante Australia. El conjunto europeo buscará elevar su nivel de juego y posicionarse mejor en la tabla, consciente de que el cierre de la fase de grupos será nada menos que ante Estados Unidos, el 25 de junio en Los Ángeles.
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Ambos equipos llegan a este partido con la presión de obtener un resultado positivo que les permita mantener vivas sus aspiraciones. El margen de error es mínimo, y este enfrentamiento podría marcar un antes y un después en sus campañas dentro de la Copa del Mundo 2026.
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