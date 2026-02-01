Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Turno de Sporting Cristal! Los ‘cerveceros’ visitarán a Deportivo Garcilaso, hoy domingo 1 de febrero, a las 13:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. La primera prueba del equipo de Paulo Autuori en la altura.
Sporting Cristal fue uno de los equipos con menos partidos oficiales de preparación antes del inicio de la temporada. Solo jugó la Tarde Celeste 2026 frente a la U. Católica de Ecuador en el estadio Alberto Gallardo, donde consiguió un triunfo con goles de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.
El técnico Paulo Autuori concluyó la pretemporada con confianza en un comienzo positivo en el Torneo Apertura. Sin embargo, persisten algunas incertidumbres en la conformación del plantel, ya que dos jugadores clave, Luis Abram y Christofer Gonzales, están lesionados y continúan bajo observación médica. El resto del equipo mantiene la línea de trabajo establecida en las semanas recientes en La Florida.
Deportivo Garcilaso presenta cambios en todas sus líneas para esta nueva etapa. La conducción técnica está ahora a cargo de Pablo Bossi, quien sustituyó a Carlos Bustos. En la delantera, Agustín Graneros asume el rol que antes ocupaba Pablo Erustes.
Entre los refuerzos destacados se encuentra Beto da Silva, quien busca aportar su experiencia y liderazgo al equipo en Cusco. El objetivo para esta temporada es doble: avanzar de manera sólida en el Apertura 2026 y competir en la fase previa de la Copa Sudamericana junto a los nuevos integrantes del plantel.
El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso será transmitido en exclusiva por L1 MAX, canal que posee los derechos oficiales de la liga peruana. Los aficionados podrán seguir el partido tanto en televisión como en la plataforma de streaming, disponible para móviles y ordenadores.
La señal estará habilitada gratuitamente en Movistar, a través de los canales 14 y 714 en alta definición. Además, los suscriptores tendrán acceso mediante Movistar Play. La cobertura periodística contará con un seguimiento especial de Infobae Perú, que ofrecerá desde Cusco el minuto a minuto, la previa y todas las incidencias del encuentro.
El duelo los ‘cerveceros’ y el ‘rico Garci’ se jugará hoy, domingo 1 de febrero, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. El horario pactado es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 14:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 15:00 horas.
Los boletos están disponibles a través del portal de Tu Ticket para que los hinchas puedan asegurar sus asientos para alentar al equipo de sus amores en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
- Sur 2x1: S/. 7.50 soles
- Oriente: S/. 20.00 soles
- Occidente: S/. 30.00 soles