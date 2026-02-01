Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Garcilaso por el Torneo Apertura 2026

El duelo los ‘cerveceros’ y el ‘rico Garci’ se jugará hoy, domingo 1 de febrero, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. El horario pactado es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 14:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 15:00 horas.