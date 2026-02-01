DT del Sparta Praga se rindió ante la “buena forma” de Oliver Sonne y advirtió que Joao Grimaldo “aún tiene que mejorar”

Brian Prikse ofrece opiniones distintas de Oliver Sonne y Joao Grimaldo, la dupla peruana de la Chance Liga. - Crédito: Sparta Praga

El Sparta Praga acaba presentar a una sociedad que dará mucho que hablar en los próximos meses en la Chance Liga. La conforman dos peruanos que proyectan juventud y ánimos: Oliver Sonne y Joao Grimaldo son los protagonistas de las principales portadas en República Checa por su exhibición plena en la goleada 3-0 contra Dukla.

Aunque empezaron como alternativas en la banca de los suplentes del equipo de Letná, gozaron de oportunidades en la recta final de un lance ya resuelto. Los peruanos entraron de cambio a diez minutos de la conclusión y de buenas a primeras causaron estragos con una construcción por el lado derecho que devino en la diana de la goleada.

Oliver Sonne luchará por un espacio en Sparta Praga. - Crédito: @spartazpravy

Oliver Sonne, quien tiene menos de una semana de recién llegado procedente del Burnley en una cesión semestral, tiró de velocidad pura para ganar la línea de banda y conducir el balón con precisión hasta meterlo al área chica con un centro rasante que, finalmente, acabó en la celebración de un Joao Grimaldo que empieza a ganar enteros frente a una afición emocionada.

Terminado el cotejo, correspondiente a la jornada 20° de la Chance Liga, el entrenador Brian Priske ofreció su mirada con respecto a la participación goleadora de las recientes incorporaciones peruanas. Los mayores comentarios positivos fueron para el ‘Vikingo’, quien ha demostrado un estado de momento impecable pese a la suplencia constante en la Premier League.

Los dos peruanos se juntaron para marcar un golazo en su debut con Sparta Praga. (Chance Liga)

“Oliver Sonne respondió a todas las preguntas sobre su presencia. Es un jugador muy potente en ataque, está en buena forma, corre mucho y tiene una gran pierna derecha. Además, es muy honesto en defensa”, esgrimió el técnico del Sparta Praga.

Acerca del último goleador de la noche, Priske opinó con un tenor crítico: “Joao Grimaldo tiene muy buenas habilidades con el balón. Pero aún tiene que mejorar. Trabajaremos en su físico; tiene que acostumbrarse a la intensidad de la liga checa".

Joao Grimaldo, el último goleador del lance contra Dukla. - Crédito: Sparta Praga

“En Perú se volverán locos”

Al tiempo que el tándem Oliver Sonne - Joao Grimaldo se encumbraba en su partido debut en la Chance Liga, los peruanos quedaban sorprendidos por el arranque prometedor de los nuevos embajadores en el fútbol de categoría de República Checa.

El oriundo de Herfølge fue claro al respecto: “Fue muy bueno tener a mi amigo peruano en el segundo palo y marcando. Creo que en Perú se volverán locos. Primera asistencia, primer gol. Es muy bueno. Le deseo también lo mejor a Grimaldo. Es muy bueno para él marcar un tanto”.

Una gran letra "S", en alusión a Sparta Praga, plasmada en las Líneas de Nazca anticiparon el fichaje de Joao Grimaldo. | VIDEO: @ACSparta_CZ

“Estoy muy feliz, por supuesto, por la increíble victoria. Portería en cero y para mi en el campo estrenarme con una asistencia es muy bueno”, añadió el ‘Vikingo’.

Oliver Sonne aceptó un traslado temporal, de tan solo seis meses, al Sparta Praga para ganar regularidad pensando en la selección peruana y en un crecimiento personal. Culminada la cesión, deberá reportarse nuevamente con el Burnley.

Oliver Sonne usará el dorsal '17'. - Crédito: Sparta Praga

La expectativa crece en torno a Joao Grimaldo y Oliver Sonne tras su reciente desempeño con el Sparta Praga. Ambos futbolistas, que brillaron en el duelo ante el Dukla Praga, se enfocan ahora en el enfrentamiento ante el Zlín, programado para el domingo 8 de febrero a las 09:30 a. m. (hora de Perú), en el Epet Arena.

El club checo, donde militan los peruanos, ve imprescindible sumar tres puntos. El equipo necesita mantener el ritmo si busca alcanzar al Slavia Praga, líder actual, y no puede permitirse perder terreno en la Chance Liga.