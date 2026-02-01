Oliver Sonne no oculta su entusiasmo por su sociedad con Joao Grimaldo en Sparta Praga: “En Perú se volverán locos”

Oliver Sonne registró su primera asistencia como jugador del Sparta Praga. Crédito: Sparta TV.

El costado derecho de la selección peruana se trasladó a República Checa. Joao Grimaldo y Oliver Sonne comparten vestuario en el Sparta Praga y acaban de estrenarse de forma brillante. Los seleccionados peruanos sumaron sus primeros minutos oficiales bajo las órdenes de Brian Priske Pedersen y respondieron con creces a la confianza, dado que protagonizaron el tanto que sentenció la goleada ante el Dukla Praga.

Sonne es el último de los dos en incorporarse. El nacido en Herfølge fue cedido por el Burnley para que el jugador gane terreno y notoriedad fuera de Turf Moor. Pese a que fue oficializado hace un par de días, se puso a disposición del comando técnico para el reinicio del torneo. “Estoy muy feliz, por supuesto, por la increíble victoria. Portería en cero y para mi en el campo estrenarme con una asistencia es muy bueno”, concedió ante ‘Sparta TV’ a pie de pista del Stadion Juliska.

El adiestrador Brian Priske Pedersen decidió el ingreso de los seleccionados peruanos a los 82 minutos de juego. Grimaldo suplió al goleador Lukas Haraslín, autor de las dos dianas del encuentro; y Sonne a Pavel Kaderabek. Precisamente, el peruano-danés se rindió ante el nivel del artillero eslovaco, capitán del equipo. “Volaba en la primera mitad. Después de 30 minutos, pensé: “¡Qué jugador!” Es un gran compañero, lo sentí en el primer entrenamiento. Incluso cuando vi clips de Sparta estos días”, relató.

Los cambios del entrenador ‘espartano’ rindieron frutos. El australiano Grang Kuol se asoció con Sonner por el costado derecho. El peruano llegó hasta línea de fondo para enviar un centro rasante al corazón del área. “Es lo que quería hacer en el campo apenas pise el gramado. Apoyar el ataque, correr hacia la línea, ser rápido. Lo comenté al llegar”, explicó. El envío del peruano encontró a su compatriota en el otro frente.

“Fue muy bueno tener a mi amigo peruano en el segundo palo y marcando. Creo que en Perú se volverán locos. Primera asistencia, primer gol. Es muy bueno. Le deseo también lo mejor a Grimaldo. Es muy bueno para él marcar un tanto”, congratuló el ‘Vikingo’, que busca en Sparta Praga el rodaje que le permita volver con fuerza a Burnley o buscar nuevos aires en un cuadro competitivo.

El costado derecho de la selección peruana

La sociedad entre Oliver Sonne y Joao Grimaldo despierta una gran ilusión para el futuro del costado derecho nacional. Tras su reciente asociación en el fútbol checo, ambos futbolistas demuestran una química natural que promete trasladarse a la selección peruana. Con el inicio de la era de Mano Menezes al mando de ‘la bicolor’, se abre una oportunidad de oro para que estos jugadores potencien sus virtudes y logren la consolidación definitiva en su banda.

La polivalencia de Sonne y el desequilibrio de Grimaldo ofrecen al nuevo comando técnico una variante ofensiva moderna y dinámica. Si mantienen el nivel exhibido en Europa, esta dupla se perfila como la dueña absoluta de la banda derecha peruana para los próximos desafíos internacionales.

Próximo partido de Sonne y Grimaldo

Luego de su destacada actuación frente al Dukla Praga, Joao Grimaldo y Oliver Sonne ya mentalizan su próximo reto ante el Zlín. El positivo rendimiento de ambos seleccionados nacionales en la jornada previa les otorga argumentos sólidos para reclamar un mayor protagonismo y sumar más minutos en la siguiente fecha del certamen checo.

El compromiso frente al actual noveno clasificado de la liga se disputará este domingo 8 de febrero a las 09:30 a. m. (hora de Perú) en el histórico Epet Arena (Estadio Letná). Para el Sparta Praga, la victoria es una obligación absoluta; el cuadro de los peruanos no puede ceder terreno si pretende dar caza al Slavia Praga, actual líder de la competición.