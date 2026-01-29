Oliver Sonne, oficializado como nuevo futbolista del Sparta Praga de la Chance Liga por los próximos seis meses

Oliver Sonne se une al equipo de Letná por los próximos seis meses. - Crédito: Sparta Praga

Oliver Sonne empieza otro reto en su carrera. Comprendiendo que sus opciones de ser titular en el Burnley eran reducidas al mínimo, sobre todo por la presencia de Kyle Walker como contendor por la plaza de lateral derecho, el futbolista de la selección peruana aceptó un traspaso temporal al Sparta Praga.

El ‘Vikingo’ aterrizó en el club checo bajo la fórmula de cedido por un tiempo breve: seis meses. Una vez que se culmine ese periodo estará en la obligación de volver con los ‘claretts’, dado que en el acuerdo no existe una opción de compra definitiva por sus derechos.

Oliver Sonne usará el dorsal '17'. - Crédito: Sparta Praga

El anuncio de su incorporación se ha realizado a través de un entretenido corto audiovisual en el que se resalta la cultura del Perú, país al que representa por ascendencia del lado materno, pero lo que más atrajo la atención de su presentación fue el juego de palabras que empleó el Sparta Praga con su apellido.

A Oliver Sonne se le ha asignado el dorsal ‘17’ y de manera inmediata tendrá que reportarse a los entrenamientos bajo las órdenes del entrenador Brian Priske, quien con el peruano tendrá una opción fiable más para cubrir la banda derecha en el arranque de la Chance Liga.

Halagos

Fue Tomáš Rosický, director deportivo del Sparta Praga, quien impulsó la negociación por Oliver Sonne cuando había en carrera otra propuesta igual de interesante del FC Copenhague. El peruano, finalmente, se decantó por la oferta de los checos por la seriedad del proyecto al igual que el respaldo ofrecido desde las oficinas de la institución.

“Sonne es un lateral derecho con una valiosa experiencia en el fútbol inglés. Incorporamos a un jugador que cumple con nuestras exigencias de intensidad, dinamismo y valentía en ataque. A la vez, es muy disciplinado en defensa. Creemos que, gracias a su calidad futbolística, mentalidad y carácter, se integrará a la perfección en el Sparta”, dijo Rosický a la website oficial del club.

Oliver Sonne sellando su vinculación con un apretón de mano con Tomas Rosicky. - Crédito: Sparta Praga

“Se convertirá en una pieza clave del equipo. Es un jugador en la edad ideal que puede ayudarnos tanto en las competiciones nacionales como en Europa”, añadió con optimismo la leyenda checa.

Oliver Sonne, conviene mencionar, no será el único peruano en la estructura del club de Letná. Tendrá de compañero a Joao Grimaldo, quien se ha unido hace poco al plantel procedente del FK Partizán bajo la fórmula de adquisición directa. De tal manera que el ‘17’ estará muy bien acompañado en su aventura en República Checa.

Bagaje

Oliver Sonne inició su carrera futbolística en el FC Copenhague, donde experimentó un desarrollo significativo. Permaneció cerca de un año y medio en el club danés antes de ser transferido al Silkeborg IF. En su primer ciclo tuvo que esforzarse intensamente para consolidarse dentro del equipo titular.

Fue durante su segunda etapa en el club cuando logró afirmarse como lateral derecho. En este periodo, el nombre de Oliver Sonne comenzó a ser considerado como opción para la selección peruana debido a sus raíces andinas. Respondió afirmativamente al llamado del entrenador Juan Reynoso y participó tanto en las Eliminatorias 2026 como en la Copa América 2024.

Oliver Sonne nunca encontró sitio con Perú. - Crédito: FPF

Durante este tiempo, el lateral alcanzó su mayor logro con el Silkeborg IF al consagrarse campeón de la Sydbank Pokalen, contribuyendo con un gol en la final ante el Arhaus.

Las actuaciones de Sonne llamaron la atención del Burnley, que se encontraba liderando la Championship y posteriormente consiguió el ascenso a la Premier League. En el equipo inglés, Sonne fue titular en siete encuentros y marcó un gol frente al Fulham.