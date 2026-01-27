Perú Deportes

Oliver Sonne deja la Premier League y jugará junto a Joao Grimaldo: préstamo confirmado del ‘Vikingo’ a Sparta Praga

Medio danés dio a conocer la transferencia del lateral derecho al club más grande de República Checa. Los dos jugadores de la selección peruana compartirán vestuario

Oliver Sonne deja la Premier League y jugará junto a Joao Grimaldo: préstamo confirmado del ‘Vikingo’ a Sparta Praga.

El martes 27 de enero, se confirmó que Oliver Sonne cambiará de club. El ‘Vikingo’ dejará Burnley de la Premier League -donde no contó con muchas oportunidades- y será prestado a Sparta Praga de la Primera División de República Checa. El defensor jugará con su compatriota Joao Grimaldo.

El medio danés TipsBladet dio a conocer la noticia mediante su portal web. De acuerdo a su nota publicada, Sonne se sumará al gigante checo por lo que resta de la temporada. Previamente, se someterá a los exámenes médicos correspondientes para que se oficialice su incorporación.

"Oliver Sonne se incorpora al Sparta de Praga cedido por lo que resta de temporada. El Burnley y el gigante checo, que tiene como entrenador a Brian Priske, han llegado a un acuerdo para el traspaso. El lateral derecho danés-peruano, que ha sonado con posibilidades de fichar por el FC Copenhague, se someterá a reconocimiento médico mañana jueves. Tipsbladet puede revelarlo“, se puede leer en el sitio digital.

Tal y como manifesta Tipsbladet, Oliver Sonne contaba con chances de sumarse a FC Copenhague y compartir con otro compatriota, como Marcos López, en el fútbol danés. Sin embargo, al defensor derecho le habría seducido el reto en otra liga emergente de Europa y ahora compartirá camerino con Joao Grimaldo.

Eso sí, al finalizar la temporada, Sonne deberá regresar a Burnley de Inglaterra, debido a que no se llegó a un acuerdo para que haya opción de compra en el contrato. El danés-peruano seguirá vinculado a los ‘clarets’, más allá de que descienda o se mantenga en la Premier League.

Los números de Oliver Sonne en Burnley

El traspaso de Oliver Sonne a Burnley de Premier League a finales del 2024 generó mucha expectativa en el fútbol danés y en el Perú. Y es que el cuadro inglés lo compró luego de destacar durante varias temporadas en el Silkeborg IF.

Sin embargo, el peruano no logró consolidarse en Segunda ni en Primera División con los ‘clarets’. En su breve aventura por tierras británicas, solo disputó ocho partidos, en los cuales anotó dos goles. El último fue el 13 de diciembre ante Fulham.

Joao Grimaldo marcó su primer gol con Sparta Praga

Joao Grimaldo recibirá a su compatriota Oliver Sonne en un momento en el que se está adaptando a su nuevo club, Sparta Praga. El extremo de 22 años, a diferencia del ‘Vikingo’, fue adquirido por una compra a Partizán FC con un valor superior al millón de euros y rápidamente se ganó un lugar en la consideración del técnico danés Brian Priske.

Es más, el exfutbolista de Sporting Cristal ya sabe lo que es marcar con la camiseta del gigante de República Checa. Lo hizo durante un partido de pretemporada frente al Legia de Polonia, realizado en la ciudad de Marbella. Esto aumentan sus chances de ser titular en el reinicio del campeonato local.

Apenas comenzó el partido, Grimaldo asistió a Petr Zika, quien abrió el marcador. Poco después, el mediocampista checo devolvió el pase con un taconazo que dejó al delantero peruano frente al arco rival.

Grimaldo tuvo la oportunidad y remató con fuerza, venciendo al portero rumano Ottó Hindrich para aumentar la ventaja. Luego del gol, celebró de manera discreta ante el cuerpo técnico. Zika, quien le dio la asistencia, se acercó para abrazarlo.

