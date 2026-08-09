Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La expectativa entre los seguidores del fútbol se mantiene alta hoy domingo 9 de agosto, con una agenda repleta de partidos en diferentes escenarios internacionales y americanos, con la posible participación de un peruano en el extranjero.

En el plano europeo, cinco amistosos de clubes acaparan la atención: Manchester City se enfrenta a Atlético Madrid, Johor Darul Ta’zim recibe a Chelsea, Arsenal juega ante Borussia Dortmund, Liverpool se mide con AS Mónaco y Olympique de Marsella desafía a Athletic Club. Estos encuentros permiten a los equipos afinar detalles tácticos y probar variantes antes del inicio de sus respectivas ligas.

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Por su parte, la Liga 1 de Perú también suma interés con los duelos entre Deportivo Garcilaso y CD Moquegua, además de Melgar frente a FC Cajamarca.

Finalmente, una de las incógnitas del día es la posible presencia de André Carrillo en el once de Corinthians, que visita a Red Bull Bragantino por el Brasileirao, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del atacante nacional.

Partidos amistosos internacionales

- Manchester City 3-1 Atlético Madrid (Finalizado)

- Johor Darul Ta’zim 3-3 Chelsea (Finalizado)

- Arsenal 2-3 Borussia Dortmund (Finalizado)

- Liverpool 2-3 AS Mónaco (Finalizado)

- Olympique de Marsella 3-1 Athletic Club (Finalizado)

Partidos de Liga 1

- Deportivo Garcilaso 2-0 CD Moquegua (Finalizado)

- Melgar 2-4 FC Cajamarca (Finalizado)

Partidos de Liga 2

- Ayacucho FC 1-0 Estudiantil CNI (Finalizado)

- César Vallejo 1-1 Pirata FC (Finalizado)

- Comerciantes FC 2-2 Bentín Tacna Heroica (Finalizado)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo 0-2 Huracán (Finalizado)

- Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Barracas Central (Finalizado)

- Defensa y Justicia 2-1 Newell’s Old Boys (Finalizado)

- Argentinos Juniors vs Racing Club (18:15 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina)

Partidos de fútbol brasileño

- Cruzeiro 3-1 Mirassol (Finalizado)

- Bahía 0-0 Vasco da Gama (Finalizado)

- Palmeiras 0-0 Internacional (Finalizado)

- Red Bull Bragantino 0-2 Corinthians (Finalizado)

- Santos 0-2 Atlético Paranaense (Finalizado)

- Flamengo vs Vitória (17:30 horas / Premiere, SporTV)

Partidos de fútbol uruguayo

- Danubio 0-1 CA Cerro (Finalizado)

- Defensor Sporting 0-1 Montevideo Wanderers (Finalizado)

- Nacional 1-2 Boston River (Finalizado)

Partidos de fútbol colombiano

- Alianza FC 2-3 Atlético Bucaramanga (Finalizado)

- Jaguares de Córdoba vs Once Caldas (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- América de Cali vs Atlético Nacional (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Delfín SC 1-1 Orense SC (Finalizado)

- Guayaquil City vs Emelec (19:00 horas / Teleamazonas, Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo San Lorenzo 0-2 Sportivo Luqueño (Finalizado)

- Nacional 0-0 Guaraní (Finalizado)

Partidos de fútbol chileno

- Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción (Finalizado)

- O’Higgins 1-3 Deportes Limache (Finalizado)

- Unión La Calera 1-2 Colo Colo (Finalizado)

- Universidad de Chile vs Palestino (19:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Gualberto Villarroel SJ 2-3 Always Ready (Finalizado)

- Real Potosí 2-0 Blooming (Finalizado)

- Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de Leagues Cup

- Seattle Sounders 3-0 Querétaro (Finalizado)

- Philadelphia Union vs Necaxa (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Cruz Azul vs New York City FC (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Nashville SC vs Atlético San Luis (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Chicago Fire vs Santos Laguna (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Austin FC vs Puebla (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- San Diego FC vs Tijuana (21:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- América vs Portland Timbers (21:15 horas / MLS Season Pass - Apple TV)