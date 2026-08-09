Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La expectativa entre los seguidores del fútbol se mantiene alta hoy domingo 9 de agosto, con una agenda repleta de partidos en diferentes escenarios internacionales y americanos, con la posible participación de un peruano en el extranjero.
En el plano europeo, cinco amistosos de clubes acaparan la atención: Manchester City se enfrenta a Atlético Madrid, Johor Darul Ta’zim recibe a Chelsea, Arsenal juega ante Borussia Dortmund, Liverpool se mide con AS Mónaco y Olympique de Marsella desafía a Athletic Club. Estos encuentros permiten a los equipos afinar detalles tácticos y probar variantes antes del inicio de sus respectivas ligas.
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Por su parte, la Liga 1 de Perú también suma interés con los duelos entre Deportivo Garcilaso y CD Moquegua, además de Melgar frente a FC Cajamarca.
Finalmente, una de las incógnitas del día es la posible presencia de André Carrillo en el once de Corinthians, que visita a Red Bull Bragantino por el Brasileirao, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del atacante nacional.
Partidos amistosos internacionales
- Manchester City 3-1 Atlético Madrid (Finalizado)
- Johor Darul Ta’zim 3-3 Chelsea (Finalizado)
- Arsenal 2-3 Borussia Dortmund (Finalizado)
- Liverpool 2-3 AS Mónaco (Finalizado)
- Olympique de Marsella 3-1 Athletic Club (Finalizado)
Partidos de Liga 1
- Deportivo Garcilaso 2-0 CD Moquegua (Finalizado)
- Melgar 2-4 FC Cajamarca (Finalizado)
Partidos de Liga 2
- Ayacucho FC 1-0 Estudiantil CNI (Finalizado)
- César Vallejo 1-1 Pirata FC (Finalizado)
- Comerciantes FC 2-2 Bentín Tacna Heroica (Finalizado)
Partidos de fútbol argentino
- San Lorenzo 0-2 Huracán (Finalizado)
- Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Barracas Central (Finalizado)
- Defensa y Justicia 2-1 Newell’s Old Boys (Finalizado)
- Argentinos Juniors vs Racing Club (18:15 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina)
Partidos de fútbol brasileño
- Cruzeiro 3-1 Mirassol (Finalizado)
- Bahía 0-0 Vasco da Gama (Finalizado)
- Palmeiras 0-0 Internacional (Finalizado)
- Red Bull Bragantino 0-2 Corinthians (Finalizado)
- Santos 0-2 Atlético Paranaense (Finalizado)
- Flamengo vs Vitória (17:30 horas / Premiere, SporTV)
Partidos de fútbol uruguayo
- Danubio 0-1 CA Cerro (Finalizado)
- Defensor Sporting 0-1 Montevideo Wanderers (Finalizado)
- Nacional 1-2 Boston River (Finalizado)
Partidos de fútbol colombiano
- Alianza FC 2-3 Atlético Bucaramanga (Finalizado)
- Jaguares de Córdoba vs Once Caldas (18:10 horas / RCN, Win Sports)
- América de Cali vs Atlético Nacional (20:15 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Delfín SC 1-1 Orense SC (Finalizado)
- Guayaquil City vs Emelec (19:00 horas / Teleamazonas, Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- Sportivo San Lorenzo 0-2 Sportivo Luqueño (Finalizado)
- Nacional 0-0 Guaraní (Finalizado)
Partidos de fútbol chileno
- Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción (Finalizado)
- O’Higgins 1-3 Deportes Limache (Finalizado)
- Unión La Calera 1-2 Colo Colo (Finalizado)
- Universidad de Chile vs Palestino (19:00 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol boliviano
- Gualberto Villarroel SJ 2-3 Always Ready (Finalizado)
- Real Potosí 2-0 Blooming (Finalizado)
- Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto (18:30 horas / Fútbol Canal)
Partidos de Leagues Cup
- Seattle Sounders 3-0 Querétaro (Finalizado)
- Philadelphia Union vs Necaxa (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Cruz Azul vs New York City FC (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Nashville SC vs Atlético San Luis (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Chicago Fire vs Santos Laguna (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Austin FC vs Puebla (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- San Diego FC vs Tijuana (21:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- América vs Portland Timbers (21:15 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
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