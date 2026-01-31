“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

El reciente conflicto por la ausencia de transmisión del debut de Alianza Lima ante Sport Huancayo generó preocupación entre los seguidores de la Liga 1 2026. Tras la polémica, Julio García, director de asuntos corporativos de 1190 Sports, aseguró que la empresa ha alcanzado un acuerdo conjunto con los clubes participantes. Esto garantiza que todos los encuentros del torneo nacional serán televisados, dejando atrás cualquier incertidumbre sobre la cobertura de los próximos partidos.

“Todos los partidos de la Liga 1 vienen por L1 Max. De hecho, hemos estado coordinando no solamente con la Federación, sino con la Liga de Fútbol Profesional, que, como ustedes saben, es el ente que organiza los torneos profesionales de fútbol, Liga 1 y Liga 2. El presidente Fernando Corcino ha tenido muchísima apertura para participar en esos temas y, por supuesto, para garantizarnos que todos los partidos van a ser transmitidos”, apuntó el asesor legal en entrevista con L1 Max.

Imágenes de los exteriores del estadio donde los hinchas se congregan para presenciar el partido inaugural del Torneo Apertura entre Sport Huancayo y Alianza Lima. - Liga 1

¿Por qué no se transmitió Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Julio García informó en L1 Radio que lograron cerrar todos los asuntos económicos pendientes con la Liga1 mediante un acuerdo colectivo. El director de asuntos corporativos de 1190 Sports detalló que el convenio se concretó alrededor de las 14:00 horas, cuando el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo ya había comenzado.

El directivo reconoció, además, la existencia de una deuda con Melgar. Explicó que esta obligación será atendida una vez que finalicen los trámites relacionados con los acuerdos generales alcanzados con los clubes de la competencia.

“La reunión tuvo un saldo muy positivo. No ha sido un día perfecto, desgraciadamente, pero ha sido un día muy positivo. Quizás en los cálculos de las propuestas que presentamos para poder resolver estos problemas, se nos hizo más complejo de lo que hubiéramos esperado en la parte final y nos tomó más tiempo del que hubiéramos querido cerrar esto. Lo bueno es que hemos logrado cerrar a nivel colectivo todos los problemas que aquejaban a la federación y a los clubes de manera colectiva. No ha sido fácil, pero con la buena voluntad que las partes han demostrado, se ha podido llegar a ese acuerdo”, informó el letrado.

Comunicado de 1190 Sports sobre problemas de transmisión de Liga 1 2026

Luego de la molestia causada por la ausencia de transmisión en Huancayo, 1190 Sports difundió un comunicado dirigido a los aficionados. La empresa afirmó que, tras intensas reuniones de emergencia, el conflicto económico quedó superado.

Según el operador, la transmisión del torneo en L1 MAX está garantizada para el resto de la temporada 2026, descartando así la repetición del inconveniente ocurrido en la primera fecha. Además, la compañía ratificó su compromiso de pago con los clubes, buscando restablecer la confianza de los equipos y de la afición en el desarrollo de la competencia.

“Los representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports ha logrado culminar un proceso de diálogo de manera altamente positiva. Este diálogo ha permitido alcanzar acuerdo sobre temas estratégicos, incluyendo compromisos y esquemas de pagos pendientes a favor de la FPF, así como los clubes participantes de la Liga 1 2026″, se lee en el oficio que publicó 1190 Sports.

Comunicado de 1190 Sports