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Hilda Sandoval Cornejo: ¿Quién es la nueva presidenta interina de EsSalud del gobierno de Keiko Fujimori?

La contadora fue designada de manera interina para asumir las riendas del Seguro Social, tras una trayectoria en distintos cargos de la administración pública

Hilda Sandoval Cornejo
Hilda Sandoval Cornejo asumió temporalmente la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, mientras el Gobierno evalúa y designa a un titular permanente
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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori encargó este domingo a la contadora Hilda Sandoval Cornejo las funciones de presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), mientras se desarrolla el proceso para designar al titular permanente de la institución.

Magíster en Dirección Estratégica de Empresas, la funcionaria, natural de Talara (Piura), se desempeñaba hasta ahora como viceministra de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), su último cargo en el sector público antes de asumir la encargatura.

Entre sus principales responsabilidades figura el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde ejerció como ministra durante la administración efímera de Manuel Merino y posteriormente como viceministra.

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Se desempeñó en ProInversión como jefa de Riesgos y presidenta del Comité de Control Interno, y fue directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Juan Sheput
La nueva presidenta interina tiene amplia experiencia en el sector público: fue ministra y viceministra de Vivienda, jefa de Riesgos en ProInversión, directora ejecutiva de Fonafe y ocupó cargos de alta dirección en la ONP

Asimismo, dirigió el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y ocupó los cargos de gerente general y asesora en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), donde también integró comités de control interno e igualdad de género.

Su designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano, luego de que el Ejecutivo diera por concluida la designación de Jaime Moreno, quien asumía ese cargo.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que esta encargatura marca el comienzo de una nueva etapa para una de las entidades públicas que concentra mayores cuestionamientos por la calidad y oportunidad de sus servicios, especialmente por las demoras en la atención, el acceso a citas, la disponibilidad de medicamentos y las deficiencias en infraestructura.

“Como lo ha señalado la presidenta, el objetivo es claro: lograr que los pacientes de EsSalud gocen de los beneficios a los que tienen derecho”, enfatizó.

Sheput planteó optimizar los procesos internos y fortalecer la capacidad operativa de EsSalud a nivel nacional, con el propósito de atender a trabajadores, pensionistas y sus familias. “La pesadilla terminará y EsSalud recuperará el brillo de antes por sus pacientes”, sostuvo.

La designación se produce tras la salida de Jaime Moreno, cuya gestión fue concluida por el Ejecutivo antes de encargar temporalmente el puesto a Sandoval mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-TR
La designación se produce tras la salida de Jaime Moreno, cuya gestión fue concluida por el Ejecutivo antes de encargar temporalmente el puesto a Sandoval mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-TR

En diálogo con Exitosa, el experto en salud pública Omar Neyra precisó que Sandoval Cornejo, quien representa al MTPE en el directorio de EsSalud, ejercerá el cargo mientras el Gobierno evalúa a quien asumirá la conducción definitiva de la entidad.

Indicó que el Ejecutivo viene evaluando a un profesional que “cuente con experiencia y competencias para asumir la presidencia”, aunque consideró que, además de la preparación técnica, el próximo titular debería contar con integridad.

“Ayer el ministro especificaba de que están haciendo las evaluaciones para que haya un profesional con expertise, con competencias”, sostuvo.

Neyra añadió que esta condición es especialmente relevante por los problemas que, según afirmó, enfrenta el Seguro Social. “Creo yo, debería agregarle integridad en un lugar donde hay muchísima corrupción para dirigir los destinos de 13 millones de personas”, manifestó.

En el último año, EsSalud ha enfrentado cuestionamientos por presuntas irregularidades y deficiencias en su gestión. Entre los casos reportados figuran investigaciones por posibles anomalías en la adquisición de medicamentos y equipos médicos por unos S/1.800 millones, diligencias del Ministerio Público relacionadas con esas compras y denuncias de médicos sobre falta de especialistas, contratación de personal y problemas que afectarían la atención a los asegurados.

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