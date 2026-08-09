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Última encuesta IPSOS: Rafael López Aliaga saca ventaja sobre Carlos Bruce y Francis Allison en Lima

La renuncia de Luis Rubio a la candidatura desató un vuelco en la intención de voto para la alcaldía de Lima. El candidato de Renovación Popular lidera con 21%

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Rafael López Aliaga en medio de debate sobre la legislación electoral para las elecciones municipales de Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)
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Rafael López Aliaga se posiciona como favorito en la intención de voto para la alcaldía de Lima de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), según la más reciente encuesta de Ipsos Perú para el diario Perú21.

La salida de Luis Rubio de la competencia modificó por completo el escenario, permitiendo que Renovación Popular concentre el apoyo de buena parte de su electorado y que el exalcalde, conocido como ‘Porky’, alcance el primer puesto con 21% de las preferencias.

En julio de 2026, la encuesta registraba a Carlos Bruce (Somos Perú) liderando con 14%, mientras que Rubio y Samuel Daza (Fuerza Popular) compartían el segundo lugar con 10%.

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En ese contexto, Francis Allison (Avanza País) figuraba con 9%, y Ricardo Belmont (Obras) con 8%. La renuncia de Rubio, ocurrida a solo un día del plazo legal para retirarse, dejó el camino abierto para que López Aliaga asumiera un rol central en la lista y capitalizara el apoyo de Renovación Popular.

Hombre con gorra y traje sostiene micrófono. Panel político con logos "R", "Juan Palma Alcalde de Surco" y "Luis y Rafael Alcalde de Lima 2027".
El político Rafael López Aliaga pronuncia un discurso frente a un fondo con mensajes de su campaña para la alcaldía de Lima y Surco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de la renuncia y la reacción ciudadana

La medición de agosto muestra que Carlos Bruce desciende a 13% y Francis Allison queda en 9%, mientras que Daniel Urresti (Podemos Perú) sube levemente a 7%.

El sondeo revela que el 40% de los encuestados opina: “No sé si es legal o ilegal, pero es poco serio renunciar a ser alcalde para postular a la presidencia y el Senado, para luego renunciar a ser senador para postular a ser regidor, para luego volver a ser candidato a alcalde”.

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Un 28% considera que la candidatura de López Aliaga es ilegal, aludiendo a la prohibición de la reelección inmediata para alcaldes. El 22% la califica como legal, argumentando que le corresponde reemplazar a Rubio tras su renuncia.

La encuesta destaca un aumento en la opción “No precisa”, que sube de 19% en julio a 21% en agosto, mientras que el voto blanco o viciado desciende de 7% a 4%. Otros candidatos, como Susel Paredes (Ahora Nación), Ricardo Belmont y Alberto Tejada (Acción Popular), mantienen porcentajes menores.

Expectativa e incertidumbre a dos meses de la elección

Con solo dos meses por delante, el panorama electoral de Lima se muestra dinámico e incierto. Renovación Popular, con López Aliaga al frente, parte con ventaja, pero la cifra de indecisos y la percepción dividida sobre la legalidad y legitimidad de su postulación añaden tensión al proceso.

“Si Luis Rubio renunció a la candidatura municipal, le corresponde a López Aliaga reemplazarlo, ya que iba como candidato a primer regidor”, sostiene una parte del electorado consultado por Ipsos.

Justifican a López Aliaga

La diputada Norma Yarrow, secretaria general de Renovación Popular, reconoció la existencia de un vacío legal en la prohibición de reelección inmediata de alcaldes y defendió que la maniobra electoral de su partido —que deja al exalcalde Rafael López Aliaga como candidato a la alcaldía de Lima— no infringe ninguna norma vigente.

Sus declaraciones se produjeron en RPP en medio del debate generado por la renuncia del candidato Luis Rubio a la cabeza de la lista de Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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