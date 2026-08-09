Asesinato de cambista en Cercado de Lima: nuevas imágenes del preciso momento del asalto

Imágenes de cámaras de seguridad registran el momento exacto en que un cambista es asesinado a balazos durante un asalto en el concurrido Mercado Central de Lima. El video muestra la desesperada huida de los delincuentes, su torpe caída y la posterior captura de uno de ellos.| Video: Domingo Al Día

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El pasado viernes 7 de agosto, el asesinato de Jorge Llanos Chuquillanqui, un cambista con más de 10 años de trabajo en el Mercado Central de Lima, interrumpió la rutina de una de las zonas más concurridas de la capital.

El ataque ocurrió a plena luz del día, cuando dos hombres armados interceptaron a la víctima mientras se disponía a abordar un taxi en la cuadra seis del jirón Ucayali, según se visualizan en las cámaras de seguridad que accedió Domingo Al Día.

Mercado central de Lima, un cambista muere tras asalto a plena luz del día | Foto: Domingo Al Día

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Testigos y comerciantes describieron cómo en apenas segundos, uno de los agresores encañonó a Llanos y le exigió el dinero que transportaba en su morral cuando estaba por subir al taxi.

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El cambista cayó al suelo tras recibir un disparo en el abdomen, mientras el asaltante tomaba el botín y escapaba. El sonido de los disparos provocó pánico en la zona: personas corrieron o se lanzaron al piso buscando resguardo.

Uno de los delincuentes tropezó al intentar subir a la motocicleta, chocó contra un parante y ambos cayeron al suelo. En ese momento, parte del dinero robado se dispersó por la calle. Los delincuentes escaparon hacia el interior del mercado; uno logró avanzar, mientras el otro cayó nuevamente antes de continuar la fuga. Un fiscalizador municipal logró interceptar y detener a uno de los sospechosos en el depósito del mercado, apoyado por serenos y comerciantes que presenciaron los hechos.

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Video revela que comerciante capturó a uno de los presuntos asesinos de un cambista en el Mercado Central de Lima

Detención e indignación: la reacción en el mercado

La captura del presunto asesino, identificado como Reny Alejandro Medina Hernández, de nacionalidad venezolana y 21 años de edad, provocó indignación entre los presentes. Mientras tanto, paramédicos trataban de reanimar a Llanos, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Dos de Mayo. El cambista falleció aproximadamente una hora y media después de recibir el disparo, según confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

Las primeras investigaciones de la PNP, indican que los agresores pertenecían a la organización criminal ‘Tren de Aragua’. La motocicleta empleada por los atacantes circulaba sin placa por el centro de Lima, lo que generó cuestionamientos entre los comerciantes sobre la seguridad en las inmediaciones del Congreso y el mercado central.

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“Estamos al lado del Congreso. ¿Cómo va a pasar eso? No hay seguridad”, expresó uno de los trabajadores de la zona.

¿Quién era el cambista?

Jorge Llanos era conocido entre los comerciantes del mercado central y zonas aledañas, como Grau y Gamarra. Su labor consistía en cambiar monedas y trasladar dinero en un carrito, actividad que lo exponía a riesgos constantes.

“A todos los comerciantes cambiaba el joven. Todo el mercado central lo conoce”, señalaron quienes compartían la jornada con él.

Según la PNP, el robo y asesinato no fueron hechos al azar. Medina Hernández habría recibido información previa sobre los movimientos de Llanos, quien había sido vigilado y marcado por la organización criminal. El propio detenido reconoció ante la policía que recibió datos de una tercera persona para cometer el asalto.

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Además, el arma incautada habría sido utilizada en al menos otros cinco crímenes, según análisis balísticos presentados por el comandante Arriola.