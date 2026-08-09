Perú
Agregar Infobae enGoogle

Asesinato de cambista en Cercado de Lima: nuevas imágenes del preciso momento del asalto

Jorge Llanos, cambista con más de diez años de experiencia, trabajaba en una zona considerada segura por su proximidad al Congreso, pero fue víctima de un asalto mortal

Imágenes de cámaras de seguridad registran el momento exacto en que un cambista es asesinado a balazos durante un asalto en el concurrido Mercado Central de Lima. El video muestra la desesperada huida de los delincuentes, su torpe caída y la posterior captura de uno de ellos.| Video: Domingo Al Día
Guardar

El pasado viernes 7 de agosto, el asesinato de Jorge Llanos Chuquillanqui, un cambista con más de 10 años de trabajo en el Mercado Central de Lima, interrumpió la rutina de una de las zonas más concurridas de la capital.

El ataque ocurrió a plena luz del día, cuando dos hombres armados interceptaron a la víctima mientras se disponía a abordar un taxi en la cuadra seis del jirón Ucayali, según se visualizan en las cámaras de seguridad que accedió Domingo Al Día.

Mercado central de Lima, un cambista muere tras asalto a plena luz del día
Mercado central de Lima, un cambista muere tras asalto a plena luz del día | Foto: Domingo Al Día

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Testigos y comerciantes describieron cómo en apenas segundos, uno de los agresores encañonó a Llanos y le exigió el dinero que transportaba en su morral cuando estaba por subir al taxi.

PUBLICIDAD

El cambista cayó al suelo tras recibir un disparo en el abdomen, mientras el asaltante tomaba el botín y escapaba. El sonido de los disparos provocó pánico en la zona: personas corrieron o se lanzaron al piso buscando resguardo.

Uno de los delincuentes tropezó al intentar subir a la motocicleta, chocó contra un parante y ambos cayeron al suelo. En ese momento, parte del dinero robado se dispersó por la calle. Los delincuentes escaparon hacia el interior del mercado; uno logró avanzar, mientras el otro cayó nuevamente antes de continuar la fuga. Un fiscalizador municipal logró interceptar y detener a uno de los sospechosos en el depósito del mercado, apoyado por serenos y comerciantes que presenciaron los hechos.

PUBLICIDAD

Video revela que comerciante capturó a uno de los presuntos asesinos de un cambista en el Mercado Central de Lima
Video revela que comerciante capturó a uno de los presuntos asesinos de un cambista en el Mercado Central de Lima

Detención e indignación: la reacción en el mercado

La captura del presunto asesino, identificado como Reny Alejandro Medina Hernández, de nacionalidad venezolana y 21 años de edad, provocó indignación entre los presentes. Mientras tanto, paramédicos trataban de reanimar a Llanos, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Dos de Mayo. El cambista falleció aproximadamente una hora y media después de recibir el disparo, según confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

Las primeras investigaciones de la PNP, indican que los agresores pertenecían a la organización criminal ‘Tren de Aragua’. La motocicleta empleada por los atacantes circulaba sin placa por el centro de Lima, lo que generó cuestionamientos entre los comerciantes sobre la seguridad en las inmediaciones del Congreso y el mercado central.

“Estamos al lado del Congreso. ¿Cómo va a pasar eso? No hay seguridad”, expresó uno de los trabajadores de la zona.

¿Quién era el cambista?

Jorge Llanos era conocido entre los comerciantes del mercado central y zonas aledañas, como Grau y Gamarra. Su labor consistía en cambiar monedas y trasladar dinero en un carrito, actividad que lo exponía a riesgos constantes.

“A todos los comerciantes cambiaba el joven. Todo el mercado central lo conoce”, señalaron quienes compartían la jornada con él.

Según la PNP, el robo y asesinato no fueron hechos al azar. Medina Hernández habría recibido información previa sobre los movimientos de Llanos, quien había sido vigilado y marcado por la organización criminal. El propio detenido reconoció ante la policía que recibió datos de una tercera persona para cometer el asalto.

Además, el arma incautada habría sido utilizada en al menos otros cinco crímenes, según análisis balísticos presentados por el comandante Arriola.

Temas Relacionados

Cercado de Limaperu-noticiasMercado CentralCrimen organizadoPolicía Nacional del Perú

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de Caldo de Gallina

Descubre los secretos de un auténtico caldo de gallina,una receta tradicional de la cocina peruana, llena de sabores intensos y un encanto inigualable. Un plato saludable para disfrutarlo en cualquier ocasión.

Receta de Caldo de Gallina

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

En conversación con Infobae Perú, Phillip Chu Joy revela cómo su pasión por los libros interactivos de la infancia inspiró su primer proyecto editorial y reflexiona sobre el verdadero valor de la comunidad en el mundo digital, más allá de la popularidad de los sorteos

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Un diputado denunció la desaparición de un celular institucional en su despacho del Congreso y otro legislador reportó la sustracción de equipos y pertenencias, lo que expuso deficiencias en la seguridad de las oficinas parlamentarias

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

El nivel de peligro por nevadas pasará de moderado a fuerte. Para el martes se prevén acumulados de hasta 7 centímetros en la sierra centro y 9 centímetros en la sierra sur

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

La conductora atribuyó el mejor rating del magazine a un estilo más familiar y calmado, logrado tras cambios en el equipo y una etapa nueva luego del adiós con GV Producciones

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Alejandro Aguinaga justifica giro fujimorista sobre asilo de Betssy Chávez: “El tiempo hace adoptar otra óptica”

Keiko Fujimori tiene la segunda peor aprobación entre últimos seis presidentes electos: solo supera a Pedro Castillo

Keiko Fujimori no indultará a Alejandro Toledo por sus “problemas notorios” con decir la verdad, anuncia ministro de Justicia

Rafael López Aliaga arremete contra su biógrafo: “Pancho de Piérola es bien sonso. Oye, sal de tu escondite”

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Murió Isabel Vilar, doña ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara y el actor se despide con emotivo mensaje: “Todo mi amor para ti”

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos en emotiva celebración tras la confirmación de su separación

Kenji Fujimori reveló su lucha contra la depresión tras salir del Congreso y el papel que tuvo su esposa Erika Muñoz en su recuperación

Edson Dávila niega traición a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel: “No me voy a pelear con monstruos televisivos”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así quedaron los equipos tras la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Dana Guzmán conquistó su primer título profesional en Estados Unidos: campeona del W35 Southaven tras vencer a Annika Penickova

Jefferson Farfán quedó encantado con jugador de Sport Boys y lo pidió para Alianza Lima: “Qué dinámica”