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CGTP respalda decisión de trasladar la fecha de los feriados a los lunes

El sindicato más grande del país apoya la propuesta del Gobierno de mover los feriados a los lunes desde 2027, argumentando que la medida favorecerá al turismo y reducirá el impacto en la productividad de sectores estratégicos

Marcha por el aumento del sueldo mínimo
CGTP convoca a movilización en todo el Perú para exigir aumento del salario mínimo. Foto: Infobae/Andina
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El gobierno de Keiko Fujimori evalúa una reforma para trasladar la mayoría de los feriados nacionales a los días lunes a partir de 2027. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca reducir las interrupciones laborales durante la semana y potenciar el turismo interno.

Según explicó el titular del MEF, Elmer Cuba, la propuesta surgió tras analizar el impacto de los feriados ubicados en martes, miércoles o jueves, que suelen afectar la organización de las actividades productivas.

El lunes es mejor”, declaró Cuba en entrevista con Canal N, señalando que trasladar los feriados a este día permitiría a las empresas y trabajadores planificar mejor sus actividades, sin las interrupciones que generan los días no laborables en el medio de la semana.

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El ministro precisó que, aunque inicialmente se consideró el viernes como alternativa, se optó finalmente por el lunes porque muchas empresas mantienen actividades los sábados, lo que haría menos eficiente un feriado en viernes.

El titular del MEF agregó que la propuesta no busca reducir el número de feriados, sino únicamente reorganizar su ubicación en el calendario.

“No existen planes para reducir el número de feriados nacionales”, aclaró Cuba, quien enfatizó que la cantidad de días festivos está respaldada por una ley del Congreso. “Gana el turismo y también la empresa que pierde menos productividad como un todo”, afirmó el ministro al justificar la decisión.

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Desde el Ejecutivo se sostiene que la medida facilitará la planificación de viajes y actividades recreativas, beneficiando especialmente al sector turismo. Además, el nuevo esquema permitiría que las empresas enfrenten menos interrupciones en su flujo de trabajo, al concentrar los días no laborables en los extremos de la semana.

El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

Apoyo sindical y debate en el sector laboral

La propuesta ha recibido el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Su presidente, Luis Villanueva Carbajal, calificó la reforma como “una medida adecuada” y argumentó que los feriados excesivos aprobados por el Congreso anterior entorpecían el desarrollo económico. “Para el sector de la construcción civil, detener las labores a mitad de semana representa un problema operativo”, afirmó Villanueva.

El dirigente resaltó que la CGTP plantea mantener en sus fechas originales ocho feriados históricos, como Año NuevoFiestas PatriasPrimero de MayoNavidadSanta Rosa de Lima y el 8 de Octubre, entre otros, por su significado simbólico y tradicional. El resto de los feriados podría trasladarse a los lunes, lo que, según el gremio, contribuirá a dinamizar la productividad nacional.

Villanueva también expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad de ciudades como TrujilloPiura y Chiclayo ante la proximidad del fenómeno de El Niño, y llamó a ejecutar labores de mitigación en las zonas de riesgo. Además, informó que la CGTP ha solicitado una reunión con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, para dialogar sobre las políticas laborales del nuevo gabinete.

El sindicato convocó a una movilización para el jueves 13 de agosto, reiterando el pedido de aprobar un código de trabajo que promueva relaciones laborales justas y fomente la formalización.

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