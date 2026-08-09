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Roberto Sánchez critica políticas de Keiko Fujimori y advierte sobre recortes laborales: “Señora K su política es antilaboral”

El líder opositor señala que el aumento a 1.300 soles no cumple con las necesidades del sector trabajador y denuncia que el Ejecutivo impulsa reformas que limitarían beneficios y garantías laborales

Captura de pantalla de un hilo de Twitter que incluye texto sobre el aumento del sueldo mínimo en Perú y una mano sosteniendo billetes de diez soles peruanos
El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú comunica el incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/1.300, aplicado en dos fases, mientras una mano sostiene billetes de soles.
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El debate sobre el aumento del salario mínimo en Perú sumó un nuevo episodio cuando Roberto Sánchez, exministro y líder político, criticó públicamente a Keiko Fujimori, presidenta y líder del gobierno, por anunciar una subida de la remuneración mínima vital (RMV) a 1.300 soles. En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, Sánchez aseguró que Fujimori intenta apropiarse de una propuesta originalmente impulsada por su sector, pero “desvirtuándola totalmente”. El exministro recalcó que el incremento ofrecido por el gobierno oficialista no representa una mejora real para los trabajadores peruanos.

Según el dirigente, la propuesta de su agrupación consistía en elevar la RMV a 1.500 soles y establecer una ley que garantizara su reajuste anual, con el fin de asegurar un incremento sostenido del poder adquisitivo. De acuerdo con el mensaje de Sánchez, el monto anunciado por el Ejecutivo no compensa la pérdida de valor de la remuneración mínima durante los últimos cuatro años. “Aumentar la RMV en solo 100 soles, que ofrece ahora, ni siquiera recupera su nivel real de hace 4 años; como es evidente, 1.300 no es 1.500”, escribió en la red social.

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En sus declaraciones, Sánchez sostuvo que el aumento propuesto por la administración de Fujimori constituye un “pequeño calmante” con objetivos meramente políticos, enfocados en captar apoyo popular en medio de un escenario social adverso. El dirigente también aseguró que la verdadera política de la actual gestión es “anti-laboral”, señalando medidas impulsadas por el Ejecutivo que, según él, restringen derechos fundamentales de los trabajadores.

Peru's former left-wing presidential candidate Roberto Sanchez attends a protest against the election results, on the day of President-elect Keiko Fujimori's swearing-in ceremony in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peru's former left-wing presidential candidate Roberto Sanchez attends a protest against the election results, on the day of President-elect Keiko Fujimori's swearing-in ceremony in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La propuesta de Sánchez y el reclamo por la autoría

El exministro hizo especial énfasis en que la iniciativa de subir la RMV a 1.500 soles fue una bandera de su campaña y no de la de Fujimori. “La señora K, luego de denostar nuestra propuesta de aumentar la RMV en campaña, busca apropiarse de esta medida, desvirtuándola totalmente”, manifestó. Sánchez insistió en que vincular el reajuste anual de la RMV a una ley garantizaría una política salarial más estable y beneficiosa a largo plazo para la clase trabajadora.

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El dirigente subrayó que la medida oficialista de incrementar la remuneración mínima en 100 soles no tiene impacto suficiente para mejorar las condiciones de vida de los empleados formales. Según su análisis, la cifra propuesta por el gobierno apenas representa un alivio temporal y no responde a las necesidades estructurales del mercado laboral peruano.

Sánchez lamentó que las autoridades busquen apropiarse de una propuesta ajena y, al mismo tiempo, presenten una versión “limitada y desvirtuada” que no aborda el problema de fondo. El mensaje difundido en X fue ampliamente compartido por simpatizantes y generó debate en diversos sectores sociales y políticos.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presenta a Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presenta a Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Acusaciones de política anti-laboral y recorte de derechos

En el mismo hilo de la publicación, Sánchez denunció que la administración de Keiko Fujimori promueve una política “anti-laboral” a través de iniciativas legislativas que, según sus palabras, recortan derechos fundamentales de los trabajadores del sector público y privado. Entre las medidas señaladas por el exministro, destaca el pedido de delegación de facultades para modificar la legislación laboral, lo que incluiría la reducción de feriados nacionales, recortes en gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS).

“El gobierno de la señora Keiko solo pretende dar un pequeño calmante, pretendiendo así ganar algo de respaldo popular, y no realmente mejorar la situación de los trabajadores. Su verdadera política es anti-laboral, como lo muestra su pedido abusivo de delegación de facultades recortando feriados, cortando gratificaciones, vacaciones y CTS, recortando derechos laborales y despidiendo empleados públicos”, expresó Sánchez en su cuenta de X.

El dirigente advirtió sobre el impacto negativo que tendría la aprobación de estas reformas en el bienestar y la seguridad social de los trabajadores. Afirmó que el recorte de derechos laborales y la reducción de beneficios podrían incrementar la precarización y dificultar el acceso a empleos dignos para miles de peruanos.

Keiko Fujimori con gafas azules, sobre un fondo que muestra el calendario de feriados de Perú de 2024 y billetes de 100 y 50 soles peruanos.
Keiko Fujimori posa con un calendario de feriados en Perú para 2024 y una superposición de billetes de cien y cincuenta soles peruanos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones y perspectivas ante el anuncio gubernamental

El pronunciamiento de Sánchez se suma a otras voces críticas que han surgido tras el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre el aumento del salario mínimo. Diversos sectores sindicales y expertos en economía han mostrado escepticismo ante la efectividad de la medida, argumentando que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo requieren una política integral y sostenida, más allá de un incremento nominal.

En medio de este debate, el gobierno ha defendido su propuesta al considerar que el incremento a 1.300 soles responde a la coyuntura económica actual y contribuye al alivio parcial de la situación de los trabajadores más vulnerables. El Ejecutivo ha subrayado que la medida forma parte de un paquete de reformas orientadas a dinamizar el mercado laboral y fortalecer la protección social.

Sin embargo, las declaraciones de Sánchez han puesto en el centro de la agenda la discusión sobre la suficiencia de la política salarial y el carácter de las reformas laborales impulsadas por el oficialismo. El exministro exigió una discusión transparente y abierta sobre el futuro del salario mínimo y los derechos de los trabajadores en el país.

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez anuncia acción de amparo días antes de la promulgación de resultados a favor de Keiko Fujimori - Roberto Sánchez

Aumentos del salario mínimo en los últimos años

En los últimos años, el salario mínimo en Perú registró varios incrementos. Desde 2018 y hasta mayo de 2022, la remuneración mínima se mantuvo en 930 soles, sin variaciones durante ese periodo. Fue recién en 2022 cuando se elevó a 1.025 soles, tras una medida impulsada por la administración de Pedro Castillo.

David Tuesta, extitular del MEF, señaló que el aumento del salario mínimo vital no beneficiaría en mucho las necesidades básicas de la población
David Tuesta, extitular del MEF, señaló que el aumento del salario mínimo vital no beneficiaría en mucho las necesidades básicas de la población

En 2025, la cifra oficial alcanzó los 1.130 soles. Para los últimos meses de 2026, el ministro de Economía, Elmer Cuba, confirmó esta mañana al canal del Estado que el gobierno planea un nuevo ajuste, lo que llevaría el salario mínimo a 1.230 soles, en línea con el primer aumento de 100 soles anunciado por la gestión actual.

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